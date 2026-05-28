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[포토] 계단도 척척… 전동 모빌리티의 진화

입력:2026-05-28 21:25
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서울 서초구 양재동 aT센터에서 28일 열린 2026년 제21회 대한민국 보조공학기기 박람회에서 관계자가 계단과 경사 주행을 위한 전동 모빌리티 시연을 펼치고 있다.

뉴시스

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