시사 전체기사 [포토] 계단도 척척… 전동 모빌리티의 진화 입력:2026-05-28 21:25 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울 서초구 양재동 aT센터에서 28일 열린 2026년 제21회 대한민국 보조공학기기 박람회에서 관계자가 계단과 경사 주행을 위한 전동 모빌리티 시연을 펼치고 있다.뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 BTS 공연 숙박비 논란에…李 “숙박업체 명단 공개했으면” 2 한동훈 선전 분위기?…정청래 “일종의 착시현상” 일축 3 “나무호 타격 비행체, 이란 누르 대함미사일 추정” 4 [속보]李대통령 “서소문 사고·GTX 철근누락, 엄정 책임 물어야” 5 “코스피는 대통령 아니라 삼닉이 잘한 것” vs “그래도 이번에는 김부겸” 해당분야별 기사 더보기 1 코스피 ‘8천피’ 여파… 국민연금 170조 매도폭탄 터지나 2 “16억 아파트 살게요”… 큰 손 된 ‘삼전 남편·하닉 아내’ 3 “中 창신메모리 상장이 코스피 발목 잡을 수도” 4 삼성·SK 질주하지만… 뒤 받칠 ‘글로벌 톱5 소부장’은 0곳 5 [속보] 국민연금, 올해 국내주식 비중 14.9%→20.8%로 확대 해당분야별 기사 더보기 1 “삼성 반도체 공장 멈추겠다” 타워크레인 노동자 총파업 2 “업황 좋을 때 목돈 벌어놓자”… 자산계급 오르려는 욕망 깔려 3 ‘한덕수 재판서 위증’ 윤석열 전 대통령 무죄 4 최승호 삼전 노조위원장 “경솔·부적절 발언 사과” 5 제주항공, ‘파손 캐리어’ 승객서명 위조 논란 해당분야별 기사 더보기 1 태안 앞바다서 붙잡힌 중국인, 반체제 인사 둥광핑이었다 2 이란혁명수비대 “미 공군기지 공격…결과는 미국 책임” 3 야쿠자가 마일리지 쌓은 죄… 폭력단 숨통 조이는 ‘약관의 덫’[이세계도쿄] 4 [속보] “미군, ‘호르무즈 위협’ 이란 드론 요격… 군사기지 공습 5 [속보] 이란혁명수비대 “24시간 동안 선박 23척 호르무즈 통과” 해당분야별 기사 더보기 1 박은빈 “10년 만에 까부는 역할… 슈퍼히어로 연기 즐거워요” 2 “아내가 부른 10만원 대리기사, 7억짜리 ‘한국오픈 신화’ 됐다”…양지호, 한국오픈 사상 최초 ‘예선 통과자 우승’ 대기록 3 숨은 더 차고 공은 더 빠르다…고지대와 싸우는 홍명보호 4 김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사” 5 ‘원더풀스’ 박은빈 “한바탕 신나게 논 작품…슈퍼히어로 연기 기뻤죠” 해당분야별 기사 더보기 1 박혜진 “인사 논란 억울…나는 준비된 국립오페라단 단장” 2 ‘화려한 도시 풍경 사이 오래된 모습’ 충북 청주… 옛 벙커 채운 무한한 가능성과 잠재성 3 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 4 명품 맛 그대로… 실패 없는 힙함 5 “교회 어디 갈까” 막막했던 개발자…작은 교회와 성도 잇다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “내 금발 어때?” 트럼프 닮은 물소, 도축 직전 극적 생존 뒤늦은 스승의날 선물로 ‘스벅 상품권’…부랴부랴 회수 소동 제주서 폭포 절벽으로 추락한 반려견, 해경이 구조 태안 앞바다서 붙잡힌 중국인, 반체제 인사 둥광핑이었다 “16억 아파트 살게요”… 큰 손 된 ‘삼전 남편·하닉 아내’ 삼성·SK 질주하지만… 뒤 받칠 ‘글로벌 톱5 소부장’은 0곳 “中 창신메모리 상장이 코스피 발목 잡을 수도” 코스피 ‘8천피’ 여파… 국민연금 170조 매도폭탄 터지나 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요