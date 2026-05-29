조 바이든(83) 전 미국 대통령의 부인 질 바이든(74) 여사가 2024년 6월 미국 대선 후보 토론 당시 남편이 뇌졸중에 걸린 것으로 생각했다고 회고했다.
27일(현지시간) 미국 CBS방송에 따르면 바이든 여사는 오는 31일 방영되는 인터뷰를 사전 녹화하면서 바이든 전 대통령의 2년 전 대선 후보 TV토론 당시 상황에 대해 “나는 그전에도, 그 후에도 남편의 그런 모습을 본 적이 한 번도 없었기 때문에 겁이 났다”며 “무슨 일이 일어난 것인지 몰랐다. 그것(토론)을 보면서 나는 ‘그에게 뇌졸중이 왔구나’하고 생각했다. 정말로 죽을 만큼 무서웠다”고 떠올렸다.
바이든 전 대통령은 2024년 6월 27일 미국 조지아주 애틀랜타에서 CNN 주최로 도널드 트럼프 당시 공화당 후보(현 대통령)와 토론하면서 말을 더듬거나 멍한 표정을 지어 고령 및 건강 논란을 불러왔다. 트럼프 대통령은 이런 바이든 전 대통령을 ‘슬리피(졸린) 조’라고 조롱하며 고령 논란을 부각했다. 지금도 트럼프 대통령은 이 표현을 사용해 전임 바이든 정권을 지속적으로 비난하고 있다.
당시 TV 토론을 계기로 민주당 내부에서 후보 교체론이 불거졌고, 바이든 전 대통령은 한 달도 채 지나지 않은 그해 7월 21일 재선 도전을 포기했다. 결국 그 다음 달 민주당 전당대회에서 카멀라 해리스 당시 부통령이 대선 후보로 선출됐다. 하지만 대선 투표에서는 트럼프 대통령에게 패배했다.
바이든 전 대통령은 건강 악화 사실을 퇴임 이후 공개했다. 지난해 5월 전립선암 투병 사실을 밝혔고, 4개월 뒤에는 피부에서 암세포를 제거하는 수술도 받았다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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“대선토론 때 남편에게 뇌졸중 왔구나 생각”
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