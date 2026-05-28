국민연금 국내주식 비중 20.8%로 상향… ‘매도 폭탄’ 피했다

증시 상승세… 최근 비중 27% 도달

매도 규모 170조원 우려 제기돼 와

전략적 자산배분 허용범위도 확대

국민연금공단. 국민일보DB

국민연금이 국내주식 목표 비중을 14.9%에서 20.8%로 상향 조정한다. 목표 비중 유지를 위해 시장에 팔아야 하는 주식 물량이 최대 170조원에 달했지만 비중 상향으로 ‘매도 폭탄’ 부담을 덜게 됐다.



보건복지부는 28일 정부서울청사에서 제5차 국민연금 기금운용위원회를 열고 자산 목표 비중 등을 담은 내용을 심의·의결했다.



올해 기준 국민연금 국내주식 목표 비중은 14.9%였다. 하지만 증시 상승세가 이어지며 이미 지난 2월 기준 국내주식 비중은 24.5%까지 치솟았다. 최근에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주의 급등 영향으로 보유 비중이 27% 안팎까지 커진 것으로 전해졌다.



국민연금은 기준 비중의 허용 범위 밖으로 자산 금액이 벗어나게 되면 매도 또는 매수를 통해 조정을 하는 ‘리밸런싱’을 거친다. 이 때문에 국민연금이 매도해야 하는 규모가 170조원에 달하고 이는 주식 시장에 큰 충격으로 작용할 것이라는 우려가 계속됐다.



국내주식 비중이 늘어나면서 해외주식 비중은 37.2%에서 34.7%로 하향됐다. 또 국내채권 23.1%, 해외채권 7.4%, 대체투자 14.0%로 함께 조정됐다. 목표 비중은 다음 달 말부터 적용된다. 정은경 복지부 장관은 “국민연금기금의 장기 수익성과 안정성을 제고하면서도 금융시장에 미치는 영향을 함께 고려한 결정”이라고 설명했다.







정부는 또 시장 영향을 완화하면서 안정적으로 기금 수익을 높일 수 있도록 하루에 최대 조정할 수 있는 리밸런싱 규모를 축소하기로 했다.



기금위는 이날 2027년부터 2031년까지 적용되는 중기자산배분 목표비중도 확정했다. 2031년 말 기준 주식 55% 내외, 채권 30% 내외, 대체투자 15% 내외로 보유하기로 했다. 2027년도 국내주식 목표비중도 올해와 마찬가지로 20.8% 유지한다.



국민연금이 국내 증시 변동성 완화나 주가 관리, 환율 방어를 위한 수단으로 사용된다는 지적도 나온다. 연금 전문가 모임인 연금연구회는 “국내 증시가 조정을 받을 경우 그 손실은 고스란히 미래 연금 수급세대가 떠안을 수밖에 없다”며 “분산투자와 재정안정 원칙을 지켜나가야 한다”고 주장했다.



유경진 기자 ykj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 유경진 기자 ykj@kmib.co.kr 1222 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 국민연금이 국내주식 목표 비중을 14.9%에서 20.8%로 상향 조정한다. 목표 비중 유지를 위해 시장에 팔아야 하는 주식 물량이 최대 170조원에 달했지만 비중 상향으로 ‘매도 폭탄’ 부담을 덜게 됐다.보건복지부는 28일 정부서울청사에서 제5차 국민연금 기금운용위원회를 열고 자산 목표 비중 등을 담은 내용을 심의·의결했다.올해 기준 국민연금 국내주식 목표 비중은 14.9%였다. 하지만 증시 상승세가 이어지며 이미 지난 2월 기준 국내주식 비중은 24.5%까지 치솟았다. 최근에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주의 급등 영향으로 보유 비중이 27% 안팎까지 커진 것으로 전해졌다.국민연금은 기준 비중의 허용 범위 밖으로 자산 금액이 벗어나게 되면 매도 또는 매수를 통해 조정을 하는 ‘리밸런싱’을 거친다. 이 때문에 국민연금이 매도해야 하는 규모가 170조원에 달하고 이는 주식 시장에 큰 충격으로 작용할 것이라는 우려가 계속됐다.국내주식 비중이 늘어나면서 해외주식 비중은 37.2%에서 34.7%로 하향됐다. 또 국내채권 23.1%, 해외채권 7.4%, 대체투자 14.0%로 함께 조정됐다. 목표 비중은 다음 달 말부터 적용된다. 정은경 복지부 장관은 “국민연금기금의 장기 수익성과 안정성을 제고하면서도 금융시장에 미치는 영향을 함께 고려한 결정”이라고 설명했다.정부는 또 시장 상황이 바뀌면서 목표 비중을 벗어나도 일정 부분 허용해주는 전략적 자산배분(SAA) 허용범위도 확대하기로 했다. 자산 투자를 보다 유연하게 할 수 있도록 한다는 취지다. 다만 기금위는 현재 3% 포인트인 SAA의 확대 범위는 금융시장 안정에 영향을 미칠 우려가 있다는 이유로 공개하지 않았다.정부는 또 시장 영향을 완화하면서 안정적으로 기금 수익을 높일 수 있도록 하루에 최대 조정할 수 있는 리밸런싱 규모를 축소하기로 했다.기금위는 이날 2027년부터 2031년까지 적용되는 중기자산배분 목표비중도 확정했다. 2031년 말 기준 주식 55% 내외, 채권 30% 내외, 대체투자 15% 내외로 보유하기로 했다. 2027년도 국내주식 목표비중도 올해와 마찬가지로 20.8% 유지한다.국민연금이 국내 증시 변동성 완화나 주가 관리, 환율 방어를 위한 수단으로 사용된다는 지적도 나온다. 연금 전문가 모임인 연금연구회는 “국내 증시가 조정을 받을 경우 그 손실은 고스란히 미래 연금 수급세대가 떠안을 수밖에 없다”며 “분산투자와 재정안정 원칙을 지켜나가야 한다”고 주장했다.유경진 기자 ykj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지