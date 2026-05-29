반도체 호황이 부른 그늘… 저소득층 생계 더 ‘팍팍’
상위 20% 월평균 소득 1237만원
117만원 소득 하위 20%는 ‘적자’
올해 1분기 상위 20%(5분위)와 하위 20%(1분위) 간 소득 격차가 6년 만에 가장 크게 벌어졌다. 특정 산업과 대기업을 중심으로 높은 성과급·상여금이 지급되면서 소득 격차도 커졌다는 분석이다. 반도체 슈퍼사이클이 이어지는 상황이어서 앞으로 가구 간 소득 격차는 더욱 벌어질 수 있다는 우려가 나온다.
국가데이터처가 28일 발표한 ‘2026년 1분기 가계동향조사 결과’에 따르면 올해 1분기 가구당 월평균 소득은 548만1000원으로 1년 전 같은 분기보다 2.4% 증가했다. 가계 운영을 위해 소비하는 상품과 서비스인 소비지출은 월평균 310만5000원으로 5.3% 늘었다. 코로나19로 억눌렸던 소비가 급증한 2023년 1분기(11.5%) 이후 3년 만에 최대 증가율을 기록했다. 소비지출 증가율이 소득 증가율을 앞지른 것도 2024년 2분기 이후 7분기 만에 처음이다.
소득이 늘면서 씀씀이도 대체로 는 것처럼 보이지만, 모든 가구의 지갑이 두꺼워진 결과는 아닌 것으로 나타났다. 5분위의 월평균 소득은 4.2% 증가한 1237만8000원이었는데, 관련 통계 작성 이후 처음 1000만원을 넘겼다. 소비지출액은 6.9% 늘어난 556만6000원 수준이었다.
이에 반해 1분위는 ‘적자 소비’를 한 것으로 나타났다. 이들 가구는 월평균 145만7000원을 지출했지만 소득은 117만원에 그치면서다. 국가데이터처 관계자는 “1분기 명절 상여금, 성과급 지급이 많아 대기업 근로자 위주인 5분위 소득이 더 크게 늘었다”고 분석했다. 실질소득 증가율은 지난해 2분기 0%로 제자리걸음이었다. 3분기 1.5%, 4분기 1.6%로 확대됐지만 다시 후퇴했다. 실질 근로소득은 2024년 1분기(-4.0%) 이후 감소 폭이 가장 컸다.
가구 간 소득 격차도 커진 것으로 나타났다. 1분기 균등화 처분가능소득 5분위 배율은 6.59배다. 1년 전(6.32배)보다 올라갔다. 2020년 1분기(6.89배) 이후 가장 높다. 이 지표는 5분위의 소득이 1분위의 몇 배인지를 나타내는 지표로, 통상 배율이 높아지면 소득 불평등이 악화한 것으로 본다.
여기에 물가 반영분까지 고려하면 저소득 가구의 생계는 더욱 팍팍했을 것으로 보인다. 지난 1분기 물가 변동 영향을 없앤 실질소득 증가율은 0.4%였다. 실질 근로소득은 1.7% 줄었다. 2024년 1분기(-4.0%) 이후 감소 폭이 가장 컸다.
삼성전자 성과급 등 이슈를 고려하면 향후 소득 격차는 더욱 벌어질 것이라는 우려가 나온다. 이주환 한국노동사회연구소 부소장은 “반도체 호황에 올해 내내 소득 불평등은 더 심화할 것”이라며 “사회 통합 저하, 취약계층의 생계 악화 등 각종 부작용이 생길 수 있어 정부 차원에서 방안을 고민해야 한다”고 강조했다.
재정경제부는 “취약계층 생계안정 지원 등 민생안정에 만전을 기하는 한편 양극화 해소 등 구조적 문제 해결에도 박차를 가하겠다”고 밝혔다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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