서소문 고가 붕괴 책임 어디까지… “시공사에 벌금형 가능”

안전진단 과정 사고인 점 고려될 듯

서울시에 중처법 적용할지는 이견

노동부, 고가 철거 재개 조건부 승인

서울시가 교량 철거 작업 중 상판 붕괴 사고가 난 서소문 고가차도에 대해 40시간에 걸친 완전 철거 작업에 들어갈 예정인 가운데 28일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 주변이 통제되고 있다. 연합뉴스

지난 26일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고에 대한 수사가 시작되면서 사고 책임에 대한 처벌이 어디까지 이어질지에 대해 관심이 쏠리고 있다.



일반적인 공사 현장에서 벌어진 사고에 대해서는 현장 안전관리 책임자들이 형사처벌 대상이 될 수 있지만, 이번 사고에서는 현장소장과 감리단장 등이 숨지면서 개인에 대한 형사책임을 묻기는 어려울 것이란 관측이 우세하다. 다만 현장 책임을 맡은 시공사(법인)에 대해 책임을 물을 가능성은 남아 있다.



중대재해 전문가들은 이번 사고에 대한 법적 책임소재를 물을 때 핵심 쟁점이 산업안전보건법 및 중대재해처벌법상 안전조치 의무 위반 여부와 형법상 업무상과실치사상 적용 등이 될 것으로 내다봤다. 정진우 서울과학기술대 안전공학과 교수는 28일 “산안법과 중대재해법에 따라 처벌 대상이 될 수 있는 현장 책임자들이 사망했기에 이들에 대해선 ‘공소권 없음’으로 끝날 것”이라면서도 “시공사 법인에 대해 벌금형이 내려질 수 있다”고 말했다. 산안법과 중대재해법에는 각각 양벌규정(소속 직원이 법을 위반하면 행위자와 소속 법인을 함께 처벌)이 있어 행위자 처벌과 별개로 법인에 대해서도 벌금형을 부과할 수 있다.



다만 이번 사고가 철거작업 중지 후 안전진단 과정에서 발생했다는 점을 고려해야 한다는 의견이 나온다. ‘산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때’ 근로자가 작업을 중지할 수 있도록 한 산안법의 규정대로 작업 중지 후 붕괴가 발생했기 때문이다. 이 경우 철거 공사 계약상 의무를 살펴봐야 적용 가능한 법리를 판단할 수 있다고 전문가들은 지적했다. 안홍섭 한국건설안전학회 명예회장은 “서울시의 공사시방서에 ‘필요 시 철거 구조물에 버팀대나 지주 등 안전시설을 설치해야 한다’고 돼 있으니 안전점검 전 안전시설 설치가 필요했는지 여부가 관건”이라고 말했다.



서울시 측에 중대재해법을 적용할 수 있는지를 두고는 전망이 엇갈렸다. 정 교수는 “정부는 그동안 시설·장비·장소를 실질적으로 지배·운영·관리하는 주체는 시공사로 보고 공사 발주처는 중대재해법 적용 대상이 아니라고 유권해석을 했다”며 “서울시 처벌 가능성은 낮다”고 말했다. 반면 안 명예회장은 “서울시가 공사 과정이나 안전조치에 실질적으로 관여했다면 중대재해법 적용 대상이 될 수 있다”고 말했다.







이찬희 황인호 기자 becoming@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr 210 응원 하기 국민일보 황인호 기자입니다. 지난 26일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고에 대한 수사가 시작되면서 사고 책임에 대한 처벌이 어디까지 이어질지에 대해 관심이 쏠리고 있다.일반적인 공사 현장에서 벌어진 사고에 대해서는 현장 안전관리 책임자들이 형사처벌 대상이 될 수 있지만, 이번 사고에서는 현장소장과 감리단장 등이 숨지면서 개인에 대한 형사책임을 묻기는 어려울 것이란 관측이 우세하다. 다만 현장 책임을 맡은 시공사(법인)에 대해 책임을 물을 가능성은 남아 있다.중대재해 전문가들은 이번 사고에 대한 법적 책임소재를 물을 때 핵심 쟁점이 산업안전보건법 및 중대재해처벌법상 안전조치 의무 위반 여부와 형법상 업무상과실치사상 적용 등이 될 것으로 내다봤다. 정진우 서울과학기술대 안전공학과 교수는 28일 “산안법과 중대재해법에 따라 처벌 대상이 될 수 있는 현장 책임자들이 사망했기에 이들에 대해선 ‘공소권 없음’으로 끝날 것”이라면서도 “시공사 법인에 대해 벌금형이 내려질 수 있다”고 말했다. 산안법과 중대재해법에는 각각 양벌규정(소속 직원이 법을 위반하면 행위자와 소속 법인을 함께 처벌)이 있어 행위자 처벌과 별개로 법인에 대해서도 벌금형을 부과할 수 있다.다만 이번 사고가 철거작업 중지 후 안전진단 과정에서 발생했다는 점을 고려해야 한다는 의견이 나온다. ‘산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때’ 근로자가 작업을 중지할 수 있도록 한 산안법의 규정대로 작업 중지 후 붕괴가 발생했기 때문이다. 이 경우 철거 공사 계약상 의무를 살펴봐야 적용 가능한 법리를 판단할 수 있다고 전문가들은 지적했다. 안홍섭 한국건설안전학회 명예회장은 “서울시의 공사시방서에 ‘필요 시 철거 구조물에 버팀대나 지주 등 안전시설을 설치해야 한다’고 돼 있으니 안전점검 전 안전시설 설치가 필요했는지 여부가 관건”이라고 말했다.서울시 측에 중대재해법을 적용할 수 있는지를 두고는 전망이 엇갈렸다. 정 교수는 “정부는 그동안 시설·장비·장소를 실질적으로 지배·운영·관리하는 주체는 시공사로 보고 공사 발주처는 중대재해법 적용 대상이 아니라고 유권해석을 했다”며 “서울시 처벌 가능성은 낮다”고 말했다. 반면 안 명예회장은 “서울시가 공사 과정이나 안전조치에 실질적으로 관여했다면 중대재해법 적용 대상이 될 수 있다”고 말했다.고용노동부는 서울시가 제출한 40시간에 걸친 서소문 고가차도 완전 철거 계획서에 대해 이날 근로자 안전 조치 동반을 조건으로 승인했다. 이에 따라 서울시는 29일 0시부터 잔여 구조물 철거를 시작했다.이찬희 황인호 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지