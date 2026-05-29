엄주성 키움증권 사장 “비대면 퇴직연금 사업 진출”
업계 최초 서비스 다음 달 개시
DB·DC·IRP 첫해 수수료 면제
키움증권이 500조원 규모로 성장한 퇴직연금 시장에 진출한다. 다음 달 1일부터 업계 최초 비대면 퇴직연금 서비스를 개시한다. 21년간 국내 주식시장 브로커리지 점유율 1위를 지켜온 온라인 투자 강점을 살리겠다는 전략이다. 확정급여(DB)형·확정기여(DC)형·개인형퇴직연금(IRP) 모두 첫해 수수료를 받지 않기로 결정하는 등 공격적인 영업에 나섰다는 게 업계 평가다.
엄주성(사진) 키움증권 대표는 28일 서울 영등포구 여의도 TP타워에서 퇴직연금 출시 기자간담회를 열고 “단순 원리금 보장을 넘어 실질적인 자산 증식에 대한 요구가 커지고 있다”며 “언제 어디서나 직접 자산을 운용할 수 있는 투자형 온라인 플랫폼에 대한 가입자들의 기대 역시 빠르게 높아지고 있다”며 퇴직연금 사업 진출을 밝혔다.
차별점은 가입자 중심의 ‘온라인 연금 플랫폼’이다. 키움증권 모바일트레이딩시스템(MTS)의 직관적인 매매 환경을 퇴직연금에 그대로 적용해 이질감 없이 투자 할 수 있도록 했다. 기존 키움증권 모바일 앱 ‘영웅문S#’을 통해 전 과정을 비대면으로 신청할 수 있다. 기업 담당자라면 키움증권 홈페이지나 관련 채널을 통해 상담을 신청할 수 있다. 첫해 수수료를 면제해 기업과 가입자 모두에게 비용 부담을 낮추는 등 수수료 정책에서 공격적인 마케팅을 진행한다.
키움금융센터 내 퇴직연금 전문 상담 조직을 별도로 신설했다. 상품과 세무·노무·계리 전문 인력으로 구성된 온·오프라인 컨설팅을 병행 운영한다. 엄 대표는 “퇴직연금은 노후를 책임지는 장기 투자인 만큼 고객 스스로 더 스마트한 선택을 할 수 있도록 지원했다”라며 “고객의 연금 자산 수익률을 높이는데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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