[단독] 고작 20만원 때문에 급전 찾다가… 불법사금융 타깃된 1인 가구

저소득층 다인가구 제치고 1위로

30대가 38.7%… 2030세대가 절반

고용 한파 속 사회적 안전망 절실



유모(22)씨가 처음부터 불법대출을 받으려 한 건 아니었다. 20살에 독립한 그는 번듯한 직장을 구하려고 상경했다. 온갖 아르바이트를 하면서도 부모님께 손을 벌리지 않았고, 번 돈은 일부 보태야 했다. 월세 내기도 빠듯한 삶이었다. 소액대출을 알아보기 시작했다. 그에게 얼마라도 빌려주는 곳은 불법사금융업체뿐이었다. 그가 처음 빌린 돈은 20만원이었다. 누군가에게는 ‘고작’인 돈이지만 그에게는 ‘원망과 절망’으로 각인된 숫자다. 28곳의 업체로부터 돈을 빌리고 갚기를 반복하면서 그는 직장도 구하지 못하고 신용도 잃었다.



1인 가구가 불법사금융 시장의 거대한 타깃으로 부상했다. 국민일보가 이헌승 국민의힘 의원실을 통해 입수한 금융위원회의 ‘채무자대리인 무료지원사업 이용자 실태조사 보고서’ 3년치 자료를 보면 지난해 조사에서 불법사금융 구제를 신청한 피해자 중 1인 가구(30.2%) 비중이 1위를 차지했다.





그간 불법사금융을 가장 많이 찾던 사람은 4명 이상 다인 가구를 이끄는 저소득층 가장이었다. 그러나 최근 통계를 보면 불법사금융을 찾는 1인 가구가 급증하고 있다. 1인 가구의 35% 이상은 20·30대 청년층이다. 고용 한파에 떠밀리고, 고립된 사회구조 속에서 제도권 금융의 틀을 벗어나는 청년들이 늘어난 것으로 풀이된다.



과거 조사에서 4명 이상 다인 가구가 가장 큰 비중을 차지했던 점을 고려하면 역전이 뚜렷하다. 2024년 조사에서는 4명 이상 가구가 33.3%를 차지했고, 1인 가구는 24.2%를 기록하는 데 그쳤다. 2023년 조사에서는 4명 이상이 29.8%, 1인 가구는 25.4%였다.



연령대별로는 30대가 38.7%로 가장 높았다. 20대까지 범위를 넓히면 2030세대가 전체의 54.3%를 차지했다. 취업 준비 과정이나 사회초년생 시절 신용점수가 깎인 청년들은 합법적인 테두리 안에서 돈을 빌릴 수 없다고 좌절하는 흐름이 나타난다. 불법사금융을 이용한 20대(48.5%)와 30대(51.2%)의 절반가량은 스스로 1·2금융권에서 대출받지 못할 것이라는 생각을 가졌다고 응답했다.







박성영 기자 psy@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 유모(22)씨가 처음부터 불법대출을 받으려 한 건 아니었다. 20살에 독립한 그는 번듯한 직장을 구하려고 상경했다. 온갖 아르바이트를 하면서도 부모님께 손을 벌리지 않았고, 번 돈은 일부 보태야 했다. 월세 내기도 빠듯한 삶이었다. 소액대출을 알아보기 시작했다. 그에게 얼마라도 빌려주는 곳은 불법사금융업체뿐이었다. 그가 처음 빌린 돈은 20만원이었다. 누군가에게는 ‘고작’인 돈이지만 그에게는 ‘원망과 절망’으로 각인된 숫자다. 28곳의 업체로부터 돈을 빌리고 갚기를 반복하면서 그는 직장도 구하지 못하고 신용도 잃었다.1인 가구가 불법사금융 시장의 거대한 타깃으로 부상했다. 국민일보가 이헌승 국민의힘 의원실을 통해 입수한 금융위원회의 ‘채무자대리인 무료지원사업 이용자 실태조사 보고서’ 3년치 자료를 보면 지난해 조사에서 불법사금융 구제를 신청한 피해자 중 1인 가구(30.2%) 비중이 1위를 차지했다.그간 불법사금융을 가장 많이 찾던 사람은 4명 이상 다인 가구를 이끄는 저소득층 가장이었다. 그러나 최근 통계를 보면 불법사금융을 찾는 1인 가구가 급증하고 있다. 1인 가구의 35% 이상은 20·30대 청년층이다. 고용 한파에 떠밀리고, 고립된 사회구조 속에서 제도권 금융의 틀을 벗어나는 청년들이 늘어난 것으로 풀이된다.과거 조사에서 4명 이상 다인 가구가 가장 큰 비중을 차지했던 점을 고려하면 역전이 뚜렷하다. 2024년 조사에서는 4명 이상 가구가 33.3%를 차지했고, 1인 가구는 24.2%를 기록하는 데 그쳤다. 2023년 조사에서는 4명 이상이 29.8%, 1인 가구는 25.4%였다.연령대별로는 30대가 38.7%로 가장 높았다. 20대까지 범위를 넓히면 2030세대가 전체의 54.3%를 차지했다. 취업 준비 과정이나 사회초년생 시절 신용점수가 깎인 청년들은 합법적인 테두리 안에서 돈을 빌릴 수 없다고 좌절하는 흐름이 나타난다. 불법사금융을 이용한 20대(48.5%)와 30대(51.2%)의 절반가량은 스스로 1·2금융권에서 대출받지 못할 것이라는 생각을 가졌다고 응답했다.1인 가구는 삶의 짐을 혼자 져야 한다. 급작스러운 위기 상황에서 자금을 융통하거나 버텨낼 사회적 안전장치가 마땅치 않다. 안병욱 전 서울회생법원장은 “정상적인 금융기관으로부터 대출받지 못하는 청년들이 불법사금융으로 내몰리고 있다. 이런 맥락에서 회생·파산 사건에서도 1인 가구 비중이 늘어나는 모습이 관찰된다”고 말했다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지