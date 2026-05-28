“한, 강남 사람” “하, 김어준 코치” “외지인들” 비방만 난무
부산 북갑 국회의원 후보 토론회
지지율 상승세 한동훈 집중포화
정책 경쟁 사라지고 날선 공방만
최대 격전지로 부상한 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보들의 처음이자 마지막 TV 토론회는 정책 경쟁이 아닌 서로를 향한 날 선 비방전으로 진행됐다. 하정우 더불어민주당 후보는 한동훈 무소속 후보를 ‘강남 사람’이라 부르며 당원 게시판 문제를 저격했다. 한 후보는 하 후보의 이해충돌 의혹과 여권의 이재명 대통령 관련 조작기소 특검법 논란으로 맞섰다. 박민식 국민의힘 후보는 하 후보와 한 후보 양측을 ‘외지인’이라고 깎아내렸다.
28일 부산MBC가 주최한 북갑 후보자 토론회에선 최근 지지율 상승세를 보이는 한 후보가 다른 후보로부터 집중 공세를 받았다. 하 후보는 주도권 토론에서 한 후보의 후원회장인 정형근 전 한나라당 의원을 ‘색깔론 정치와 공안검사의 원조 격 인물’이라고 지적하고, “한 후보가 재건한다는 보수의 모습이 80년대를 말하는 거냐”고 비판했다. 이에 한 후보는 “보수 재건의 방향성에 공감한다면 누구라도 함께할 수 있다는 것을 보여드리고자 했다”고 설명했다.
하 후보가 “투표권도 없이 외지인이 몰려다니니 주민이 엄청 불편해하고 있다”고 공격하자 한 후보는 “지지자들 오지 말라고 하는 건 ‘짜치고’ 없어 보인다. 외지인 몰아내고 북구를 섬처럼 만들 것이냐”고 반격했다. 한 후보는 하 후보가 방송인 김어준씨 유튜브 채널에 자주 등장하는 것을 겨냥해 “김어준 코치를 받는 것 같다”고 직격했고, 하 후보는 “지역 주민이 방송에 출연해 현지 상황을 알려 달라고 해 열심히 설명 드린 것”이라고 말했다.
한 후보의 국민의힘 당원 게시판 논란은 양측이 제기했다. 하 후보는 “명의도용 뉴스가 사실인지 아닌지 궁금하다. 사실이 아니라면 왜 고발하지 않느냐”며 윤석열 전 대통령 비방글 작성자가 한 후보가 아닌지 지적했다. 한 후보는 “(당게 문제를) 하 후보가 들고나올 줄은 몰랐다. 이미 허위사실 유포로 고발돼 있다”고 반박했다. 박 후보도 가세해 “보수 지지층 사이에 엄청난 상처를 준 사건”이라며 “그게 아무 문제가 없느냐”고 목소리를 높였다.
한 후보는 하 후보의 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지 주식거래 관련 의혹을 제기하며 “기술 담당 핵심 간부가 경쟁사 주식을 받으면 업스테이지가 흥하고 네이버가 망해야 100억원을 버는 거 아닌가”라고 지적했다. 하 후보는 “이해충돌 여지가 없었다”고 반박했다. 한 후보가 이 대통령 공소 취소 문제에 관해 찬성하는지 압박하자 하 후보는 “여기가 검사 취조실이냐. 그러니까 검사 습관 못 버렸다는 얘기가 나온다”며 즉답을 피했다.
박 후보는 하 후보와 한 후보 모두를 겨냥해 “불과 한 달짜리 떴다방처럼 내려와서는 절박한 북구 문제를 발전시킨다고 하면 주민이 신뢰를 안 한다”고 비꼬았다. 특히 하 후보를 향해선 “태어났을 때 북구는 없었는데 명함에 ‘북구 출생’이라고 적으면 공직선거법 위반”이라고 지적했다.
박준상 천양우 기자 junwith@kmib.co.kr
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