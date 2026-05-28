안전 띄운 鄭, 로키 행보 吳… 서울 수복·사수 최후의 일전

與,긴급좌담회서 잇단 사고 부각

鄭 “시민의 생명이 첫번째 기준”

吳,구의역 참사현장서 고개 숙여

“지지율 막상막하… 막판 뒤집기”





민주당은 28일 국회에서 행정안전위원회·국토교통위원회 소속 의원 및 전문가와 함께 ‘서울의 안전 이대로 괜찮은가’를 주제로 긴급 좌담회를 열었다. GTX-A 삼성역 구간 공사현장의 철근누락 사태와 지난 26일 서대문구 서소문 고가차도 붕괴, 27일 강남구 수서역 인근 아파트 공사현장 매몰 사고 등 최근 연이어 발생한 안전사고를 이슈화하려는 의도로 해석된다.



천준호 원내운영수석은 “최근 서울시가 발주한 공사현장에서 안전문제가 잇따랐다”며 “서울시가 하는 일은 최소한 안전하겠지라는 믿음이 무너졌다”고 비판했다. 서소문 사고에 대해선 “사고 위험을 인지하고도 코레일과 철도공단 등 관계기관에 알리지 않았다. 더 이상 서울시만 믿고 기다릴 수는 없는 상황이 됐다”고 주장했다. 사고 관련 상대 비방을 금지한 정원오 민주당 서울시장 캠프 대신 당이 전면에 나선 것이다. 조승래 민주당 총괄선대위원장도 국회 기자간담회에서 “국민의힘이 재난을 정쟁화한다고 비판하는데, 재난 대비가 선거에 가장 핵심적 주제”라고 주장하며 정 후보에 힘을 보탰다.



정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 태평빌딩 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 안전사고 대책에 대해 설명하고 있다. 권현구 기자

정 후보는 이날 캠프에서 진행한 기자간담회에서 “희생자들의 가슴 아픈 사고가 있었는데, 이것을 정쟁화하면 안 된다는 걸 분명히 말씀드렸다”고 밝혔다. 그러면서도 “시민의 생명과 안전을 서울의 첫 번째 기준으로 세우겠다”며 본인의 성동구청장 재임 당시 첫 번째와 마지막 결재가 안전 관련 안건이었음을 강조했다.



오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 서울 종로구 선거사무소에서 최근 발생한 안전사고에 대해 언급하며 고개를 숙였다. 권현구 기자

오 후보는 사고 이후 공개 일정을 최소화하며 ‘안전’에 방점을 둔 메시지를 냈다. 구의역 스크린도어 참사 10주기 추모차 구의역을 방문한 뒤 서소문 사고 현장을 찾은 오 후보는 “서울 시정을 책임졌던 사람으로서 말로 다 표현 못할 무거운 책임을 통감한다”며 재차 고개를 숙였다. 또 서울 전역의 공공 공사장 CCTV 100% 설치와 지하철 스크린도어 전 역사 설치 등 성과를 거론하며 “말로만 그치는 게 아니라 정책 실행으로 안전을 최우선 가치로 삼고 시정을 이끌어 나가겠다”고 강조했다.







한웅희 정우진 천양우 기자



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 711 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 681 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 더불어민주당이 6·3 지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 수도권광역급행철도(GTX)-A 철근누락 사태와 서소문 고가차도 붕괴 등 ‘안전사고’ 이슈를 부각하며 서울시장 탈환 총력전에 나섰다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 구의역 참사 10주기 추모 현장과 서소문 사고 현장을 비공개로 방문하며 로키 행보를 이어갔다.민주당은 28일 국회에서 행정안전위원회·국토교통위원회 소속 의원 및 전문가와 함께 ‘서울의 안전 이대로 괜찮은가’를 주제로 긴급 좌담회를 열었다. GTX-A 삼성역 구간 공사현장의 철근누락 사태와 지난 26일 서대문구 서소문 고가차도 붕괴, 27일 강남구 수서역 인근 아파트 공사현장 매몰 사고 등 최근 연이어 발생한 안전사고를 이슈화하려는 의도로 해석된다.천준호 원내운영수석은 “최근 서울시가 발주한 공사현장에서 안전문제가 잇따랐다”며 “서울시가 하는 일은 최소한 안전하겠지라는 믿음이 무너졌다”고 비판했다. 서소문 사고에 대해선 “사고 위험을 인지하고도 코레일과 철도공단 등 관계기관에 알리지 않았다. 더 이상 서울시만 믿고 기다릴 수는 없는 상황이 됐다”고 주장했다. 사고 관련 상대 비방을 금지한 정원오 민주당 서울시장 캠프 대신 당이 전면에 나선 것이다. 조승래 민주당 총괄선대위원장도 국회 기자간담회에서 “국민의힘이 재난을 정쟁화한다고 비판하는데, 재난 대비가 선거에 가장 핵심적 주제”라고 주장하며 정 후보에 힘을 보탰다.정 후보는 이날 캠프에서 진행한 기자간담회에서 “희생자들의 가슴 아픈 사고가 있었는데, 이것을 정쟁화하면 안 된다는 걸 분명히 말씀드렸다”고 밝혔다. 그러면서도 “시민의 생명과 안전을 서울의 첫 번째 기준으로 세우겠다”며 본인의 성동구청장 재임 당시 첫 번째와 마지막 결재가 안전 관련 안건이었음을 강조했다.오 후보는 사고 이후 공개 일정을 최소화하며 ‘안전’에 방점을 둔 메시지를 냈다. 구의역 스크린도어 참사 10주기 추모차 구의역을 방문한 뒤 서소문 사고 현장을 찾은 오 후보는 “서울 시정을 책임졌던 사람으로서 말로 다 표현 못할 무거운 책임을 통감한다”며 재차 고개를 숙였다. 또 서울 전역의 공공 공사장 CCTV 100% 설치와 지하철 스크린도어 전 역사 설치 등 성과를 거론하며 “말로만 그치는 게 아니라 정책 실행으로 안전을 최우선 가치로 삼고 시정을 이끌어 나가겠다”고 강조했다.오 후보 캠프는 지지율 격차가 사실상 사라졌다고 보고 막판 승기를 굳히겠다는 입장이다. 오 후보는 “오직 오세훈만이 부동산 지옥을 바로잡고 시민 여러분의 일상을 지킬 수 있다”며 “서울에서 오세훈마저 무너지면 시민을 대신해 바른말을 할 야당의 존재 자체가 완전히 삭제되는 것”이라고 강조했다. 그러면서 “정권의 폭주에 엄중한 경고장을 보내야만 일방통행식 비정상 정치도 비로소 멈추고 이 정권이 겸손한 태도로 국정에 임할 것”이라고 강조했다.한웅희 정우진 천양우 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지