“대만은 고위험 지역… 中, 홍콩 능가할 대규모 숙청 예고”
대만 언론 “中, 10년간 통치 모의”
일국양제 버리고 완전 통합 노려
중국이 대만 점령 후 홍콩을 능가하는 규모의 정치적 숙청을 준비하고 있다는 보도가 나왔다. 중국이 민주주의 정체성을 가진 대만을 ‘고위험 통치지역’으로 간주한다는 분석도 제시됐다.
28일 대만 징바오 등에 따르면 대만의 온라인 정치논평 사이트 지무쑤오는 최근 중국공산당이 ‘통일 후 통치’를 위한 일련의 모의 훈련을 지난 10년간 은밀히 진행해 왔다는 평가를 내놨다.
지무쑤오는 주요 학자들의 논문과 정부 정책문서, 지도자 연설 등을 근거로 “중국 본토에서 ‘평화통일’은 과거의 개념이 됐다”며 “이제는 완전한 정치적 통합에 초점을 맞추고 있다”고 주장했다. 이어 ‘대만과의 정체성 차이’에 대한 중국의 시각이 “차이는 표면적인 것에 불과하며 경제교류를 통해 해결할 수 있다”는 낙관론에서 비관론으로 바뀌었다고 짚었다.
중국 국무원 대만사무판공실과 국무원 정보판공실은 2022년 8월 공동으로 발표한 ‘신시대 대만 문제와 중국의 통일 대의’라는 백서에서 “통일 후 대만에 군대나 행정 인력을 주둔하지 않겠다”는 약속을 삭제했다. 중국 공안부와 국가안전부 등 5개 부처는 2024년 6월 “분리주의 처벌에 관한 22개조”를 발표하고 분리주의자에게 종신 책임을 묻고 최고 사형에 처할 수 있다고 규정했다.
샤먼대 양안도시계획연구소는 2024년 8월 소셜미디어 공식 계정에 올린 글에서 “대만은 50년간 변화가 없었기 때문에 대만 점령은 그 범위와 깊이에서 1997년 홍콩 반환을 훨씬 능가할 것”이라며 “최근 홍콩 소요 사태는 ‘일국양제’라는 기존 방식이 대만에 적합하지 않음을 보여준다. 대만은 처음부터 중국 본토에 완전히 통합하는 것을 목표로 해야 한다”고 강조했다. 대만 점령 이후를 대비해 대만의 ‘그림자 정부’ 역할을 하는 ‘중앙대만실무위원회’ 설립도 권고했다.
호주 싱크탱크 로위연구소도 지난 10일 발표한 보고서에서 2019년 이후 중국 학자들과 관료들의 ‘통일 후 통치’ 논의를 분석한 결과, 대만 통치가 대만 점령보다 훨씬 어렵다는 사실을 깨달은 것으로 보인다고 지적했다. 연구소는 “중국이 대만을 점령하면 충성도 검증, 정치적 심사, 장기적 이념 통합 등을 통해 통일 반대 인사들을 공직에서 배제하고 일부 정치 지도자와 사회 운동가들에게 사법 조치를 취할 수 있다”고 전망했다.
징바오는 “중국공산당의 대만 장악 시도에 대비한 실질적인 예방 조치를 강화해야 한다”고 국가안보기관에 촉구했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사