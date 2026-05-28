한 달 새 급변한 판세… 절반이 접전지
[이슈 분석]
격차 크던 서울 등서 초접전 양상
전북 공천 파동·전략 착오 등 영향
국힘, 분위기 반전에 “투표로 심판”
6·3 지방선거 국면 초반 여당의 압승 분위기가 확연히 저물고 있다. 완전히 여당에 기운 운동장이었던 선거 판세는 16개 광역단체장 중 최대 8곳을 접전지로 꼽을 정도로 격차가 급격히 줄었다. 더불어민주당의 공천·선거전략 실수, 예상보다 매우 가팔랐던 보수의 결집, 주가지수와 부동산 등 민생 현안이 물고 물리며 5일 앞으로 다가온 선거 판세가 안갯속으로 빠져들고 있다.
이재명 대통령의 높은 지지도와 현격한 당 지지율 격차를 등에 업은 민주당은 중앙정치 현안을 선거 초반 전면에 내걸었다. 이 대통령 관련 사건에 대한 조작기소 특검법 처리 시도와 내란 심판 등이 대표적이다. 지방선거 성격상 각 지자체장 후보 중심의 선거운동을 펼쳐야 하지만 마치 대선과 같은 선거전략이 초반부터 발동이 걸렸다. 강성 지지층의 호응을 얻었지만 중도층 이탈, 보수의 급격한 결집이 선명하게 드러났다. 지방 후보 캠프에서는 지방선거 유세라기보다 8월 예정된 전당대회 유세 같다는 불만이 제기됐다. 결국 민주당은 특검법 처리를 일찌감치 접을 수밖에 없었다. 한 민주당 지도부 의원은 28일 “선거 초반 내란 심판 같은 중앙정치 메시지에 지나치게 의존하며 생활 의제나 정책 경쟁력이 약화됐다”며 “서울은 결국 부동산 문제를 누가 해결할 수 있느냐를 보는 선거인데 우리 후보가 자신 없어 보이는 모습이 나오면서 서울 여론조사가 좁혀진 것”이라고 말했다.
전북 공천 파동은 가뜩이나 예민한 문제인 공천 과정의 공정성 문제를 건드렸다. 김관영 무소속 전북지사 후보의 ‘대리비 봉투’ 지급 CCTV 영상은 당 지도부 주장대로 파급력이 큰 사안임이 분명했지만 하루 만에 제명까지 속전속결로 처리한 것이 문제였다. 이원택 민주당 전북지사 후보의 ‘식사비 대납’ 의혹 처리 과정과 비교되면서 ‘뭔가 의도가 있다’는 의구심이 바닥 정서에 확산됐다. 이를 조기에 진압하지 못한 점을 당의 최대 패착 중 하나로 꼽는 이들이 많다. 한 재선 의원은 “보수가 빠르게 결집하고 당내 분위기가 어수선해진 건 전북 공천 때문”이라며 “‘당이 이렇게까지 해도 되느냐’는 전북 민심과 당내 정서를 만들었다”고 말했다. 다른 의원도 “전북이 저렇게 팽팽하다는 것 자체가 문제”라며 “지방선거는 지방 중심으로 치러야 하는데 중앙당이 자기 선거처럼 치렀다. 중앙당이 먼저 나가고 후보가 뒤따라오는 그림이 반복되면서 역효과가 났다”고 지적했다.
여기에 김용남 후보 전략공천과 서울 강북구청장 공천도 불씨를 키웠다. 지도부 관계자는 “공천 과정에서 다양한 문제가 야기됐다. 중도·보수층 입장에서는 결국 공정 기준에서 저게 맞느냐를 보는 것”이라고 평가했다. 정청래 민주당 대표는 이날도 유튜브 ‘매불쇼’와 ‘뉴스공장’에 잇따라 출연해 김관영 후보 제명 조치와 관련해 이원택 후보 지지를 거듭 호소했다.
국민의힘은 “선거를 치를 상황이 아니다”라는 선거 초반 비관론에서 분위기가 극적 반전됐다.
민주당은 서울·부산·대구·울산·경남·전북 6곳을 접전지로 분류했는데, 국민의힘은 서울·부산·경남·울산에 강원·충남·충북·대전을 더해 8곳으로 늘려 잡았다. 대구·경북은 우세지로 판단했다. 국민의힘은 민주당의 조작기소 특검법 발의 등 정부·여당 독주에 대한 견제심리가 발동했다고 본다. 정희용 선거대책본부장은 "이 대통령 죄 지우기 시도, 민주당의 부도덕하고 무능력한 자격 미달 후보 등을 국민께서 납득할 수 없는 지점으로 보고 그 오만함을 최대한 부각할 예정"이라며 "투표율이 높으면 무조건 국민의힘에 유리하다. 심판해야 한다는 국민께서 투표장으로 나올 것이기 때문"이라고 강조했다.
주요 격전지 흐름은 초반과 크게 달라졌다. 지난 4월 말부터 5월 초까지의 여론조사에서는 정원오 민주당 후보가 오세훈 국민의힘 후보를 7~16% 포인트 앞섰지만 이달 중순 이후로는 동률을 기록하는 여론조사까지 나왔다. 부산 역시 비슷한 기간 전재수 민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보 간 격차는 최대 14% 포인트 차이에서 2% 포인트 안팎으로 좁혀졌다. 부산 북갑 국회의원 보궐선거도 초반 하정우 민주당 후보 우세 구도에서 한동훈 국민의힘 후보의 추격·역전 조사가 잇따라 등장했다.
윤예솔 이형민 한웅희 천양우 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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