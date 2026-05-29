정부 빚 탕감 기조가 도피처 될 수도… 성실히 갚은 이들은 상대적 박탈감
불법사채 피해자 채무조정 정책 요구
피해신고·개인회생 신청 동반 증가
불법사금융 피해 신고와 개인회생 신청 건수가 나란히 늘고 있다. 정부가 불법사금융 피해자를 구제하겠다고 팔을 걷어붙일수록 법원에 빚을 탕감해 달라는 줄이 더 길어진다. 정부의 빚 탕감 기조를 ‘채무의 도피처’로 여기는 분위기가 형성되는 것도 문제다. 성실 상환자가 상대적 박탈감을 느낄 수 있다는 지적이 나온다.
28일 법원 사법월간통계에 따르면 지난해 1~10월 개인회생 신청은 12만3848건으로 전년 동기 대비 14.3% 늘었다. 개인회생 신청은 매년 증가 추세다. 불법사금융 피해 신고 건수도 매년 늘고 있다. 지난해 불법사금융 피해 신고 건수는 1만7538건으로 피해신고센터가 출범한 2012년 이후 13년 만에 최고치를 기록했다.
이재명 대통령은 최근 “법정 이자 초과 대출은 무효, 이자율(명목 불문) 60% 이상이면 원금도 무효”라며 “갚을 필요 없고 그렇게 빌려준 업자는 형사처벌까지 된다. 무허가 대부업도 처벌된다”고 밝혔다. 정부는 이에 보조를 맞춰 불법사금융 근절 의지를 드러내고 있다. 지난해 7월부터 법정 최고 금리의 3배를 초과한 불법사금융 계약에 대해 원금까지 무효화하는 대부업법 시행령이 내려졌다. 금융위원회는 5대 금융지주로부터 70조원 규모의 포용금융 자금 공급을 약속받았다.
불법사금융 피해자들은 이런 구제책을 어떻게 받아들이고 있을까. 이번 실태 조사에서 응답자들은 정부에 요구할 정책 1순위로 기존 채무조정(부채 탕감, 이율 조정 등)을 꼽았다. 사채시장의 불법성과는 별개로 국가가 나서서 빚을 탕감해 달라고 요구한 것이다.
서울회생법원의 개인회생 통계를 보면 지난해 회생 신청자들이 실제로 갚겠다고 법원에 약속하는 변제율의 중위값은 33.2%였다. 빌린 원금의 3분의 1만 갚고 나머지는 법적으로 없애 달라는 것이 평균적인 신청자의 요구다. 이 수치는 2022년 38.0%에서 꾸준히 감소했다. 구제를 받으러 오는 사람은 늘었지만 돈을 갚겠다는 이의 비율은 낮아진 것이다. 이 때문에 성실하게 빚을 갚아온 사람들은 억울함을 호소하기도 한다. 대구에 사는 강모씨는 “불법사채를 썼다는 이유로 빚이 탕감된다면 성실히 돈을 갚고 있는 사람은 바보가 된 기분”이라고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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