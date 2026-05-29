매서워진 한은… 반도체 호황·고물가·고환율에 금리 인상 신호

경제성장률 2.0% → 2.6%로 상향

신 총재 “환율 쏠림… 단호히 대처”

반도체 기업 성과급엔 “물가 압력”

대출금리 먼저 들썩… 이자부담 ↑

신현송 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행에서 열린 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 한은은 이날 기준금리를 연 2.50%로 동결하면서 향후 통화 정책 방향을 긴축 기조로 전환한다는 방침을 분명히 했다. 사진공동취재단

한국은행이 약 1년간 동결해온 기준금리의 인상 가능성을 시사한 것은 경기와 물가, 환율, 자산가격 흐름이 급변하고 있기 때문이다. 반도체 호황을 바탕으로 한국 경제 성장세는 예상보다 강하게 버티고 있다. 반면 중동 전쟁에 따른 고유가와 원·달러 환율 불안, 수도권 집값 상승이 겹치면서 통화당국의 무게중심이 경기 방어에서 물가·금융안정 관리로 옮겨가고 있다는 분석이 나온다.



한은은 28일 발표한 ‘5월 경제전망’에서 올해 경제성장률 전망치를 기존 2.0%에서 2.6%로 올렸다. 내년 성장률도 1.8%에서 2.1%로 상향했다. 성장률 전망이 높아진 만큼 금리 인상에 따른 경기 부담은 상대적으로 줄었다. 이지호 한은 조사국장은 이번 전망에 대해 “지금보다 기준금리가 올라가는 걸 염두에 뒀다”고 설명했다.





성장률 상향의 핵심은 반도체다. 신현송 한은 총재는 “지난해 동기 대비 국내총생산(GDP)은 3.6% 성장했는데 국내총소득(GDI)은 12.3% 성장했다”며 “같은 양을 생산해도 국제 가격이 그만큼 높았다는 의미”라고 말했다. 반도체 가격 상승이 수출뿐 아니라 국민소득 개선으로 이어졌다는 뜻이다. 신 총재는 반도체가 단기간에 생산을 늘리기 어려운 품목인 만큼 이번 호황이 일시적 반등에 그치지 않을 가능성도 언급했다.



물가는 금리 인상 필요성을 키우는 직접 요인이다. 한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치를 2.2%에서 2.7%로, 근원물가 전망치를 2.1%에서 2.4%로 각각 올렸다. 신 총재는 물가가 올해 하반기 정점을 찍을 가능성을 언급하면서 “가장 큰 변수는 중동 사태”라고 했다. 국제유가 상승이 수입물가와 생산비를 밀어 올리고 원화 약세까지 겹치면 물가 압력은 더 커질 수밖에 없다.



환율도 한은의 고민을 키우고 있다. 이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.6원 오른 1502.8원에 거래를 마쳤다. 금리 인상 신호는 통상 원화 강세 요인이다. 다만 중동 긴장 재점화와 달러 강세, 외국인 주식 순매도가 맞물리면서 이날 환율 안정 효과는 제한적이었다. 신 총재는 환율 쏠림에 대해 “단호히 대처하겠다. 용인하지 않을 것”이라고 말했다.







삼성전자를 비롯한 일부 반도체 기업의 성과급도 물가 변수로 거론됐다. 기업 실적 개선이 임금과 소비 확대로 이어지면 수요 측면의 물가 압력이 커질 수 있기 때문이다. 신 총재는 반도체 기업 성과급이 물가와 기준금리에 영향을 줄 수 있느냐는 취재진의 질문에 “임금이 구매력을 통해 수요를 증가시키면 물가 압력도 생길 것”이라고 말했다.



자산시장 과열도 금리 인상론을 뒷받침한다. 신 총재는 최근 코스피 급등에 대해 기업 실적 개선이 반영된 측면이 있다고 평가하면서도, 단기간 가격 상승이 투자 행태를 바꿀 수 있다고 봤다. 특히 빚을 내 투자하는 이른바 ‘빚투’ 확산을 경계했다. 한은은 주식과 부동산 가격 상승이 금융 불균형을 키울 가능성에도 주목하고 있다.





문제는 기준금리 인상 가능성만으로 시장금리가 먼저 움직일 수 있다는 점이다. 이날 한은의 기준금리 ‘매파적 동결’ 이후 인상 기대가 확산하면 주택담보대출과 신용대출 금리가 다시 들썩이고, 중소기업과 취약차주의 이자 부담도 늘어날 수 있다. 가계부채가 2000조원에 근접한 상황에서 금융당국의 대출 관리 부담도 커질 전망이다. 한 금융권 관계자는 “기준금리가 실제로 오르지 않더라도 시장이 인상 가능성을 가격에 반영하면 대출금리는 선제적으로 움직이고, 차주 부담도 증폭될 가능성이 크다”고 우려했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국은행이 약 1년간 동결해온 기준금리의 인상 가능성을 시사한 것은 경기와 물가, 환율, 자산가격 흐름이 급변하고 있기 때문이다. 반도체 호황을 바탕으로 한국 경제 성장세는 예상보다 강하게 버티고 있다. 반면 중동 전쟁에 따른 고유가와 원·달러 환율 불안, 수도권 집값 상승이 겹치면서 통화당국의 무게중심이 경기 방어에서 물가·금융안정 관리로 옮겨가고 있다는 분석이 나온다.한은은 28일 발표한 ‘5월 경제전망’에서 올해 경제성장률 전망치를 기존 2.0%에서 2.6%로 올렸다. 내년 성장률도 1.8%에서 2.1%로 상향했다. 성장률 전망이 높아진 만큼 금리 인상에 따른 경기 부담은 상대적으로 줄었다. 이지호 한은 조사국장은 이번 전망에 대해 “지금보다 기준금리가 올라가는 걸 염두에 뒀다”고 설명했다.성장률 상향의 핵심은 반도체다. 신현송 한은 총재는 “지난해 동기 대비 국내총생산(GDP)은 3.6% 성장했는데 국내총소득(GDI)은 12.3% 성장했다”며 “같은 양을 생산해도 국제 가격이 그만큼 높았다는 의미”라고 말했다. 반도체 가격 상승이 수출뿐 아니라 국민소득 개선으로 이어졌다는 뜻이다. 신 총재는 반도체가 단기간에 생산을 늘리기 어려운 품목인 만큼 이번 호황이 일시적 반등에 그치지 않을 가능성도 언급했다.물가는 금리 인상 필요성을 키우는 직접 요인이다. 한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치를 2.2%에서 2.7%로, 근원물가 전망치를 2.1%에서 2.4%로 각각 올렸다. 신 총재는 물가가 올해 하반기 정점을 찍을 가능성을 언급하면서 “가장 큰 변수는 중동 사태”라고 했다. 국제유가 상승이 수입물가와 생산비를 밀어 올리고 원화 약세까지 겹치면 물가 압력은 더 커질 수밖에 없다.환율도 한은의 고민을 키우고 있다. 이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.6원 오른 1502.8원에 거래를 마쳤다. 금리 인상 신호는 통상 원화 강세 요인이다. 다만 중동 긴장 재점화와 달러 강세, 외국인 주식 순매도가 맞물리면서 이날 환율 안정 효과는 제한적이었다. 신 총재는 환율 쏠림에 대해 “단호히 대처하겠다. 용인하지 않을 것”이라고 말했다.신 총재는 최근 김용범 청와대 정책실장의 페이스북 글을 둘러싼 시장의 해석에 대해서도 선을 그었다. 앞서 김 실장이 고금리·고물가·고환율을 한국경제가 도약하는 과정에서 나타나는 ‘성공의 비용’으로 표현하자 일각에서는 이를 고환율을 용인하는 발언으로 받아들였다. 그러나 신 총재는 “환율 약세를 용인한다는 뜻으로 읽지 않았다”고 일축했다. 외국인 투자자가 국내 주식 비중을 조정하는 과정에서 자금을 회수하면 원화가 일시적으로 약세를 보일 수 있지만, 이는 한국경제의 기초체력과는 구분해서 봐야 한다는 설명이다.삼성전자를 비롯한 일부 반도체 기업의 성과급도 물가 변수로 거론됐다. 기업 실적 개선이 임금과 소비 확대로 이어지면 수요 측면의 물가 압력이 커질 수 있기 때문이다. 신 총재는 반도체 기업 성과급이 물가와 기준금리에 영향을 줄 수 있느냐는 취재진의 질문에 “임금이 구매력을 통해 수요를 증가시키면 물가 압력도 생길 것”이라고 말했다.자산시장 과열도 금리 인상론을 뒷받침한다. 신 총재는 최근 코스피 급등에 대해 기업 실적 개선이 반영된 측면이 있다고 평가하면서도, 단기간 가격 상승이 투자 행태를 바꿀 수 있다고 봤다. 특히 빚을 내 투자하는 이른바 ‘빚투’ 확산을 경계했다. 한은은 주식과 부동산 가격 상승이 금융 불균형을 키울 가능성에도 주목하고 있다.문제는 기준금리 인상 가능성만으로 시장금리가 먼저 움직일 수 있다는 점이다. 이날 한은의 기준금리 ‘매파적 동결’ 이후 인상 기대가 확산하면 주택담보대출과 신용대출 금리가 다시 들썩이고, 중소기업과 취약차주의 이자 부담도 늘어날 수 있다. 가계부채가 2000조원에 근접한 상황에서 금융당국의 대출 관리 부담도 커질 전망이다. 한 금융권 관계자는 “기준금리가 실제로 오르지 않더라도 시장이 인상 가능성을 가격에 반영하면 대출금리는 선제적으로 움직이고, 차주 부담도 증폭될 가능성이 크다”고 우려했다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지