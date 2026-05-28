李 “서소문 고가 붕괴·GTX 철근 누락 철저한 조사 필요”

청와대 수석보좌관 회의서 지시

국힘 “서울시장 선거에 개입” 반발

전통시장 활성화 대책 마련도 주문

“남부지방을 우주항공벨트로 육성”

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령은 “우리 사회 일각에 안전보다 돈, 효율을 중시하는 못된 관행이 여전하다”며 “서울 서소문 고가차도 철거 현장 사고, 삼성역 GTX 철근 누락 문제 역시 이런 병폐에서 비롯된 것은 아닌지 철저한 조사가 필요하다”고 밝혔다.



이 대통령은 28일 청와대 수석보좌관회의에서 “돈이 생명보다 귀할 순 없다. 안전이 가장 효율적인 투자란 사실을 명심해야 한다”며 이같이 말했다. 이어 “이 사건들은 누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공부문이 관련됐다는 점에서 심각성이 크다”며 “관계기관은 신속히 진상을 규명하고, 결과에 따라 지위고하를 막론하고 엄정하게 책임을 물어야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 또 “구의역 참사가 오늘 10주기가 됐다”며 “국민의 관심과 현장 노력 덕분에 올해 1분기 산재 사망자가 크게 감소하긴 했지만, 여전히 사망자가 많다”고 지적했다. 그러면서 “국민 목숨을 지키고 살리는 데 정부 역량을 최대한 투입하겠다”고 약속했다.



이날 더불어민주당은 서소문 사고와 GTX 사태 관련 좌담회를 국회에서 개최하며 ‘오세훈 책임론’을 제기했다. 국민의힘은 이 대통령이 서울시장 선거에 개입하려는 것이라고 반발했다. 정희용 국민의힘 사무총장은 “국민의 안전과 생명은 무엇보다 중요하지만, 선거 기간에 대통령이 직접 나서서 책임 소재를 밝히라고 하는 건 다른 문제”라고 우려를 제기했다. 그러나 청와대 관계자는 “국민 생명과 안전을 지키는 게 정부와 대통령의 최선의 임무이자 책임”이라며 “해야 할 역할을 하는 것뿐”이라고 반박했다.



5월 한 달 전국 8곳의 전통시장을 돌아본 이 대통령은 전통시장 활성화 대책 마련도 주문했다. 이 대통령은 “(제가) 왜 시장에 가느냐고 주장하는 사람도 있다”며 “저는 원래 시장에서 밥 먹는 것을 좋아하니 이해해 달라”고 말하기도 했다. 야권의 선거개입 주장을 염두에 둔 것으로 풀이된다.



이날 회의에서 이 대통령은 우주항공·방위산업의 중요성도 강조했다. 특히 “한국판 스페이스X가 탄생할 수 있도록 민관협력을 대폭 강화하고 전남·경남 등 핵심 인프라를 갖춘 남부지방을 우주항공 종합벨트로 육성해야 한다”며 “KF-21 개발 과정에서 획득한 기술을 바탕으로 민군 겸용 첨단 엔진 개발도 속도를 내 달라”고 주문했다.







이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령은 “우리 사회 일각에 안전보다 돈, 효율을 중시하는 못된 관행이 여전하다”며 “서울 서소문 고가차도 철거 현장 사고, 삼성역 GTX 철근 누락 문제 역시 이런 병폐에서 비롯된 것은 아닌지 철저한 조사가 필요하다”고 밝혔다.이 대통령은 28일 청와대 수석보좌관회의에서 “돈이 생명보다 귀할 순 없다. 안전이 가장 효율적인 투자란 사실을 명심해야 한다”며 이같이 말했다. 이어 “이 사건들은 누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공부문이 관련됐다는 점에서 심각성이 크다”며 “관계기관은 신속히 진상을 규명하고, 결과에 따라 지위고하를 막론하고 엄정하게 책임을 물어야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 또 “구의역 참사가 오늘 10주기가 됐다”며 “국민의 관심과 현장 노력 덕분에 올해 1분기 산재 사망자가 크게 감소하긴 했지만, 여전히 사망자가 많다”고 지적했다. 그러면서 “국민 목숨을 지키고 살리는 데 정부 역량을 최대한 투입하겠다”고 약속했다.이날 더불어민주당은 서소문 사고와 GTX 사태 관련 좌담회를 국회에서 개최하며 ‘오세훈 책임론’을 제기했다. 국민의힘은 이 대통령이 서울시장 선거에 개입하려는 것이라고 반발했다. 정희용 국민의힘 사무총장은 “국민의 안전과 생명은 무엇보다 중요하지만, 선거 기간에 대통령이 직접 나서서 책임 소재를 밝히라고 하는 건 다른 문제”라고 우려를 제기했다. 그러나 청와대 관계자는 “국민 생명과 안전을 지키는 게 정부와 대통령의 최선의 임무이자 책임”이라며 “해야 할 역할을 하는 것뿐”이라고 반박했다.5월 한 달 전국 8곳의 전통시장을 돌아본 이 대통령은 전통시장 활성화 대책 마련도 주문했다. 이 대통령은 “(제가) 왜 시장에 가느냐고 주장하는 사람도 있다”며 “저는 원래 시장에서 밥 먹는 것을 좋아하니 이해해 달라”고 말하기도 했다. 야권의 선거개입 주장을 염두에 둔 것으로 풀이된다.이날 회의에서 이 대통령은 우주항공·방위산업의 중요성도 강조했다. 특히 “한국판 스페이스X가 탄생할 수 있도록 민관협력을 대폭 강화하고 전남·경남 등 핵심 인프라를 갖춘 남부지방을 우주항공 종합벨트로 육성해야 한다”며 “KF-21 개발 과정에서 획득한 기술을 바탕으로 민군 겸용 첨단 엔진 개발도 속도를 내 달라”고 주문했다.위성락 국가안보실장은 오는 9월 16~17일 한국에서 열리는 ‘한국·중앙아시아 정상회의’를 앞두고 준비상황 점검차 카자흐스탄으로 출국했다. 위 실장 체류 기간 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 카자흐스탄을 방문한다. 다만 강유정 청와대 수석대변인은 “러시아 측과 별도로 만날 계획은 없다”고 선을 그었다. 김영훈 고용노동부 장관이 대기업 초과이익의 사회적 분배를 언급한 데 대해 강 수석대변인은 “향후 다양한 공론화 기회가 있었으면 좋겠다는 게 청와대 입장”이라고 밝혔다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지