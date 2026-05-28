때이른 폭염과 에너지난 ‘이중고’… 펄펄 끓는 지구촌

유럽·남미 7~8월 수준 이례적 폭염

이란 전쟁 여파 전력난에 냉방 차질

냉방 멈춘 방글라 신생아 6명 참변

27일(현지시간) 유럽 전역에 5월 기온으로는 이례적인 폭염이 이어지는 가운데 프랑스 리옹의 한 분수대에서 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 아래쪽 사진에선 같은 날 스페인 빌바오에서 한 시민이 ‘섭씨 42도’라고 적힌 전광판 옆을 양산을 쓴 채 지나가고 있다. AFP, 로이터연합뉴스

유럽과 남미 등 세계 각지에서 기록적인 ‘5월 폭염’이 이어지며 인명 피해가 속출하고 있다. 남아시아에서는 중동 전쟁 이후 심화한 에너지 공급 불안까지 겹치며 냉방 및 전력 공급 차질 등 피해가 커지고 있는 것으로 나타났다.



영국 일간 가디언은 27일(현지시간) “프랑스와 영국, 스페인이 7~8월에나 볼 수 있는 고온에 시달리고 있다”며 “특히 프랑스와 영국은 25~26일 이틀 연속 5월 최고기온 기록을 경신했다”고 보도했다. 영국 런던 큐 가든은 26일 섭씨 35.1도를 기록했다. AFP통신도 25일 프랑스에서 2004년 폭염 경보 체계 도입 이후 처음으로 5월 폭염 경보가 발령됐다고 전했다.



가디언은 “프랑스에서는 폭염과 직간접적으로 관련된 사망자가 최소 7명 발생했으며, 영국 잉글랜드에서는 10대 청소년 4명이 더위를 식히기 위해 물놀이를 하다 익사했다”고 전했다. 스페인 보건 당국도 북부 바스크 지역에서 최소 14명이 극심한 폭염으로 숨진 것으로 추정된다고 발표했다.



남아시아에서는 기록적인 폭염과 중동 전쟁에 따른 에너지난이 겹치며 주민들의 이중고가 이어지고 있다. 낮 최고기온이 50도 안팎까지 치솟는 인도 남부 텔랑가나주와 안드라프라데시주에서는 최근 열사병으로 최소 37명이 숨졌다. 지난주 인도의 전력 수요는 사상 최고 수준인 270GW(기가와트)를 기록했고, 남부 일부 지역에서는 정전 사태도 발생했다.



방글라데시에서도 전력 공급 차질로 냉방설비 가동이 제한됐다. 방글라데시 노동자연대센터의 칼포나 악터 사무총장은 “많은 노동자가 경련이나 실신 증상을 호소하고 있다”고 토로했다. AFP 는 방글라데시 한 병원에서 이날 하루에 신생아 6명이 잇따라 사망했는데 에어컨이 작동하지 않았다고 전했다.







조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 조승현 기자 chosh@kmib.co.kr 525 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 유럽과 남미 등 세계 각지에서 기록적인 ‘5월 폭염’이 이어지며 인명 피해가 속출하고 있다. 남아시아에서는 중동 전쟁 이후 심화한 에너지 공급 불안까지 겹치며 냉방 및 전력 공급 차질 등 피해가 커지고 있는 것으로 나타났다.영국 일간 가디언은 27일(현지시간) “프랑스와 영국, 스페인이 7~8월에나 볼 수 있는 고온에 시달리고 있다”며 “특히 프랑스와 영국은 25~26일 이틀 연속 5월 최고기온 기록을 경신했다”고 보도했다. 영국 런던 큐 가든은 26일 섭씨 35.1도를 기록했다. AFP통신도 25일 프랑스에서 2004년 폭염 경보 체계 도입 이후 처음으로 5월 폭염 경보가 발령됐다고 전했다.가디언은 “프랑스에서는 폭염과 직간접적으로 관련된 사망자가 최소 7명 발생했으며, 영국 잉글랜드에서는 10대 청소년 4명이 더위를 식히기 위해 물놀이를 하다 익사했다”고 전했다. 스페인 보건 당국도 북부 바스크 지역에서 최소 14명이 극심한 폭염으로 숨진 것으로 추정된다고 발표했다.남아시아에서는 기록적인 폭염과 중동 전쟁에 따른 에너지난이 겹치며 주민들의 이중고가 이어지고 있다. 낮 최고기온이 50도 안팎까지 치솟는 인도 남부 텔랑가나주와 안드라프라데시주에서는 최근 열사병으로 최소 37명이 숨졌다. 지난주 인도의 전력 수요는 사상 최고 수준인 270GW(기가와트)를 기록했고, 남부 일부 지역에서는 정전 사태도 발생했다.방글라데시에서도 전력 공급 차질로 냉방설비 가동이 제한됐다. 방글라데시 노동자연대센터의 칼포나 악터 사무총장은 “많은 노동자가 경련이나 실신 증상을 호소하고 있다”고 토로했다. AFP 는 방글라데시 한 병원에서 이날 하루에 신생아 6명이 잇따라 사망했는데 에어컨이 작동하지 않았다고 전했다.남미 페루에서도 일부 지역 기온이 최고 36도까지 치솟을 것으로 예보되는 등 이례적인 폭염이 이어지고 있다. 남반구 기준 늦가을인 현재 수도 리마를 포함한 10여개 지역에 두 번째로 높은 ‘오렌지 경보’가 내려졌다. 페루 기상청은 연안 해수 온도가 비정상적으로 높아지는 ‘해안 엘니뇨’ 현상이 영향을 미친 것으로 분석했다. 사이먼 스틸 유엔기후변화협약(UNFCCC) 사무총장은 성명을 통해 “인간이 초래한 기후변화가 폭염을 더욱 빈번하고 극심하게 만들고 있다는 것은 과학적으로 명백하다”며 “중동 전쟁은 기후위기와 스태그플레이션을 초래하는 화석연료 의존에서 벗어나 더 깨끗한 에너지원으로 전환해야 할 필요성을 드러내고 있다”고 설명했다.조승현 기자 chosh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지