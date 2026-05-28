대구 격전지 지도부까지 총출동… 여야 ‘신공항 주도권’ 쟁탈 사활
김부겸 “국비 1조원… 조기 착공”
추경호 “與 선거 때만 공항 얘기”
김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 지역 숙원인 대구·경북(TK) 통합신공항 ‘조기 착공’이라는 승부수를 꺼냈다. 맞대결 중인 추경호 국민의힘 후보도 신공항 부지를 찾아 국가 주도 사업을 강조하며 맞불을 놨다. 양당 원내대표와 정책위의장 등 지도부까지 지원 사격에 나서며 선거 막판 신공항 이슈를 둘러싼 주도권 다툼을 본격화하는 모양새다.
김 후보는 28일 대구 군위군 소보면 내의리 신공항 예정지 인근에서 조기 착공 로드맵을 현지 주민에게 설명했다. 한병도 원내대표, 한정애 정책위의장, 복기왕 국회 국토교통위원회 간사, 손명수 의원 등 여당 지도부가 총출동해 힘을 실었다.
김 후보는 “군공항 사업계획 승인과 민간공항 기본계획 고시 등 핵심 행정 절차가 사실상 마무리 단계에 들어섰다”며 “여당과 협의를 마친 1조원 규모 재원을 바탕으로 조기 착공에 나서겠다”고 밝혔다. 이어 군위권역을 방산 거점 도시와 항공 유지·보수·정비(MRO), 첨단 물류산업 중심지로 육성하고 현 K-2 공항 부지는 청년 창업과 첨단 산업이 결합된 디지털 전환 밸리로 조성하겠다는 구상도 내놨다.
한 원내대표는 “TK 통합신공항은 집권 여당만이 속도감 있게 추진할 수 있는 사업”이라며 “당 차원에서 1조원 규모 마중물 예산 확보 등 조기 착공을 적극 지원하겠다”고 강조했다. 국토교통부 차관 출신인 손 의원도 “광주·수원·대구가 함께 사업을 시작했지만 부지 선정까지 마친 곳은 대구뿐”이라며 “결국 중앙정부와 국회 네트워크가 사업 성패를 좌우한다. 그 일을 해낼 적임자는 김부겸 후보”라고 힘을 보탰다.
추 후보도 이날 경북 군위군 TK 신공항 예정지를 방문했다. 송언석 원내대표, 정점식 정책위의장, 박충권 원내수석대변인 등 지도부와 주호영 대구시당 총괄선대위원장 등 대구 의원이 대거 참석했다. 이들은 현장에서 ‘TK 통합신공항 국비 추진 및 신공항특별법 개정 당론 채택 결의문’을 낭독하기도 했다. 송 원내대표는 “민주당과 이재명 대통령도 선거 때만 TK 민심 챙긴다는 식으로 하지 말고 진정으로 신공항이 추진될 수 있게 재정 투입을 적극 검토해 달라”고 촉구했다.
추 후보는 페이스북에 “민주당은 또 선거 때만 공항 얘기를 꺼내는 것인가”라며 “민주당 중앙당의 대구 공약집 어디에도 김 후보가 말한 국비 1조원 지원은 명시돼 있지 않다”고 지적했다. 이어 “이제는 말이 아닌 법안과 예산으로 답해야 할 때”라고 말했다.
김혜원 이형민 기자 kime@kmib.co.kr
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