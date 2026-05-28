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세계기상기구 “5년 내 역사상 가장 더운 해 온다”

입력:2026-05-28 18:43
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가능성 86%… 엘니뇨탓 내년 유력
주말 낮 최고 서울 30도·대구 33도


전 세계적으로 때 이른 무더위가 찾아온 가운데 향후 전 지구 평균기온이 과거보다 최대 1.9도 높을 것이란 분석이 나왔다. 앞으로 5년 내 ‘역사상 가장 더웠던 해’ 기록이 깨질 가능성도 86%로 전망됐다. 기록 경신이 유력한 해는 내년이다.

세계기상기구(WMO)는 이런 내용이 담긴 ‘전 지구 1~10년 기후 업데이트(GADCU)’ 보고서를 28일 발표했다. 보고서는 영국 기상청 주도로 매년 작성되는데 올해는 한국 기상청을 포함한 13개 기관이 참여했다.

보고서는 “2026년부터 2030년까지 매년 전 지구 평균기온이 산업화 이전(1850~1900년)보다 1.3~1.9도 높을 것으로 보인다”고 밝혔다. 향후 5년 중 적어도 한 해에 전 지구 평균기온이 산업화 이전보다 1.5도를 넘어설 가능성은 91%였다. 과학자들은 지구 온도가 산업화 이전보다 1.5도 이상 높아지는 순간 기후변화로 인한 영향과 피해가 빠르게 나타날 것으로 보고 있다.



2026년부터 2030년까지 한 해라도 연평균 기온이 역대 가장 높았던 2024년을 웃돌 가능성은 86%로 나타났다. 2024년 전 지구 평균기온은 산업화 이전보다 1.55도 높았다.

특히 올해 말 엘니뇨가 예상돼 기록이 깨지는 해는 내년이 될 가능성이 크다는 분석이다. 엘니뇨는 적도 부근 동태평양 해수면 온도가 평년보다 0.5도 이상 높은 상태를 말하는데, 발생하면 전 지구 기온이 오르는 경향이 있다. 향후 5년 겨울철(11월~다음해 3월) 북극 평균기온은 최근 30년 평균(1991~2020년)보다 2.8도 높을 것으로 전망됐다.

이와 별개로 한국 기상청은 ‘근미래 기후 예측 모델’을 분석해 향후 5년간 전 지구 평균기온이 최근 30년(1991~2020년) 평균기온보다 높을 확률이 100%라고 전했다. 한국의 향후 5년 평균기온은 과거 평균보다 1.48도 높을 것으로 예측했다. 한편 최근 비가 내리면서 평년 수준을 보였던 낮 기온이 주말부터 다시 30도 안팎으로 오를 것으로 예보됐다. 30일 기준 서울의 낮 최고기온은 30도, 대구는 33도까지 오를 것으로 전망됐다.


장은현 기자 eh@kmib.co.kr

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