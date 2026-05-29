돈 앞에 무너진 성과주의 원칙… 결국 노조에 부메랑

[욕망에 갇힌 노동운동] <2> 노조가 만든 양극화



삼성전자 노사가 합의한 DS(반도체)부문의 ‘특별경영성과급’ 제도는 임금의 기본 속성인 공정성과 안정성을 훼손했다는 비판을 받는다. 삼성전자 초기업노조는 각 개인의 성과와 관계없이 DS부문 노동자면 누구나 억대의 성과급을 받도록 했고 회사 성장에 기여해 온 다른 사업부를 철저하게 배제했다. 부문별 조합원 갈등은 결국 노조 와해로 이어질 것이라는 우려도 나온다.



최영기 전 한국노동연구원장은 28일 “이번 노사 합의로 회사는 조직 내에서 기여도가 낮거나 해고하지 못해 데리고 있는 사람에게도 똑같이 큰 금액의 성과급을 지급하게 됐다”며 “불공정 논란이 커질 수 있는 만큼 능력과 성과에 따라 평가하고 보상하는 체제가 동시에 작동해야 한다”고 말했다.



삼성전자는 1990년대 신(新)인사제도를 통해 성과급을 가장 먼저 도입한 회사 중 하나다. 성과급이 연봉의 40%가량을 차지하는 구조였고, 회사는 고성과자에게 인건비 예산을 몰아주며 조직 내 경쟁을 유도했다. 삼성전자 노조가 임금인상률 대신 성과급 배분을 둘러싼 요구에 집중한 이유이기도 했다.



하지만 노사가 영업이익 연동형 성과급제에 합의하면서 성과급은 사실상 연봉 개념이 돼버렸다. 인사고과나 근속연수, 직무와 관계없이 부문별로 동일한 금액을 받게 된 것이다. 앞서 최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 지난 15일 사후 조정 결렬 직후 “모든 직급을 나눠 고과별 차등으로 주겠다는 것은 ‘직원들 갈라치기’”라며 반발했다. 사측이 성과급을 노무관리 수단으로 사용할 수 있다고 주장하며 성과주의 원칙을 폐기하라고 압박했다.



이에 대해 정흥준 서울과기대 경영학과 교수는 “과거에는 성과급이 회사의 통제 수단이 됐지만 이제는 달라졌다”며 “직무 가치에 비례한 보상을 해야 한다”고 말했다. 저성과자에 대해 과도하게 보상이 이뤄지다 보니 공정성 원칙을 훼손하고 있고 이는 박탈감이 커지는 문제로 번지고 있다는 것이다.







노동계 일각에서는 이처럼 사업부별 손익을 기준으로 성과급을 나누는 방식이 보편화하면 노동자 연대가 약화할 수 있다고 우려한다. 같은 법인 안에서도 부문을 나눠 성과급을 달리 주는 방식을 노조가 당연하게 받아들이게 되면 결국 노조 구성원들은 회사 성과를 함께 나누는 공동체보다 각자 소속 부문의 몫을 두고 경쟁하는 관계에 가까워진다는 것이다. 이미 거액의 성과급 보상에서 소외된 DX(완제품)부문 조합원의 불만이 잠정합의안 반대표로 이어지고 투표 무효에 대한 법적 대응으로 번진 것도 이 같은 갈등을 보여준다. 최 위원장도 지난 27일 조합원 공지를 통해 “DS와 DX의 교섭을 같이하는 부분에서 서로 다툼이 많았던 것 같다”고 털어놨다.



결국 노조가 전사를 살피지 않고 DS부문만을 중심으로 이기적인 요구에 매몰되면서 노조 영향력이 약화하는 상황을 자초했다는 비판이 나온다. 부문별 갈등이 심해지고 노조 탈퇴 움직임으로 이어지면 노조가 와해하는 상황을 맞게 될 수 있다. 오 실장은 “노조 없는 법인에 이윤이 몰리도록 설계하는 것도 가능해졌다”고 말했다. 노조가 약한 조직에 이윤을 몰아주는 식으로 부문별 대응을 할 수 있도록 하는 것도 가능해졌다는 것이다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “향후 삼성의 가장 큰 과제는 내부 노동 분열을 메우는 일이 될 것”이라고 말했다.



김유나 기자, 세종=황민혁 기자 spring@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자 노사가 합의한 DS(반도체)부문의 ‘특별경영성과급’ 제도는 임금의 기본 속성인 공정성과 안정성을 훼손했다는 비판을 받는다. 삼성전자 초기업노조는 각 개인의 성과와 관계없이 DS부문 노동자면 누구나 억대의 성과급을 받도록 했고 회사 성장에 기여해 온 다른 사업부를 철저하게 배제했다. 부문별 조합원 갈등은 결국 노조 와해로 이어질 것이라는 우려도 나온다.최영기 전 한국노동연구원장은 28일 “이번 노사 합의로 회사는 조직 내에서 기여도가 낮거나 해고하지 못해 데리고 있는 사람에게도 똑같이 큰 금액의 성과급을 지급하게 됐다”며 “불공정 논란이 커질 수 있는 만큼 능력과 성과에 따라 평가하고 보상하는 체제가 동시에 작동해야 한다”고 말했다.삼성전자는 1990년대 신(新)인사제도를 통해 성과급을 가장 먼저 도입한 회사 중 하나다. 성과급이 연봉의 40%가량을 차지하는 구조였고, 회사는 고성과자에게 인건비 예산을 몰아주며 조직 내 경쟁을 유도했다. 삼성전자 노조가 임금인상률 대신 성과급 배분을 둘러싼 요구에 집중한 이유이기도 했다.하지만 노사가 영업이익 연동형 성과급제에 합의하면서 성과급은 사실상 연봉 개념이 돼버렸다. 인사고과나 근속연수, 직무와 관계없이 부문별로 동일한 금액을 받게 된 것이다. 앞서 최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 지난 15일 사후 조정 결렬 직후 “모든 직급을 나눠 고과별 차등으로 주겠다는 것은 ‘직원들 갈라치기’”라며 반발했다. 사측이 성과급을 노무관리 수단으로 사용할 수 있다고 주장하며 성과주의 원칙을 폐기하라고 압박했다.이에 대해 정흥준 서울과기대 경영학과 교수는 “과거에는 성과급이 회사의 통제 수단이 됐지만 이제는 달라졌다”며 “직무 가치에 비례한 보상을 해야 한다”고 말했다. 저성과자에 대해 과도하게 보상이 이뤄지다 보니 공정성 원칙을 훼손하고 있고 이는 박탈감이 커지는 문제로 번지고 있다는 것이다.반도체부문이 성과급을 사실상 독식하는 구조도 논란이 일고 있다. 오민규 노동문제연구소 ‘해방’ 연구실장은 “어느 파트가 이익에 얼마나 기여했는지 무 자르듯 알 수 있는 것은 아니다”고 말했다. 반도체 이익도 결국 과거 투자, 타 부문과의 인력 전환 배치가 맞물린 결과인데 특정 시점의 손익만 기준으로 성과급을 나누면 기여도를 자의적으로 계산하는 구조가 될 수 있다는 설명이다. 적자 사업부의 경우 직원 개인의 역량보다 경영상 판단이 크게 작용하기 때문에 보상에서 배제하는 것은 공정하지 않다는 주장도 나온다.노동계 일각에서는 이처럼 사업부별 손익을 기준으로 성과급을 나누는 방식이 보편화하면 노동자 연대가 약화할 수 있다고 우려한다. 같은 법인 안에서도 부문을 나눠 성과급을 달리 주는 방식을 노조가 당연하게 받아들이게 되면 결국 노조 구성원들은 회사 성과를 함께 나누는 공동체보다 각자 소속 부문의 몫을 두고 경쟁하는 관계에 가까워진다는 것이다. 이미 거액의 성과급 보상에서 소외된 DX(완제품)부문 조합원의 불만이 잠정합의안 반대표로 이어지고 투표 무효에 대한 법적 대응으로 번진 것도 이 같은 갈등을 보여준다. 최 위원장도 지난 27일 조합원 공지를 통해 “DS와 DX의 교섭을 같이하는 부분에서 서로 다툼이 많았던 것 같다”고 털어놨다.결국 노조가 전사를 살피지 않고 DS부문만을 중심으로 이기적인 요구에 매몰되면서 노조 영향력이 약화하는 상황을 자초했다는 비판이 나온다. 부문별 갈등이 심해지고 노조 탈퇴 움직임으로 이어지면 노조가 와해하는 상황을 맞게 될 수 있다. 오 실장은 “노조 없는 법인에 이윤이 몰리도록 설계하는 것도 가능해졌다”고 말했다. 노조가 약한 조직에 이윤을 몰아주는 식으로 부문별 대응을 할 수 있도록 하는 것도 가능해졌다는 것이다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “향후 삼성의 가장 큰 과제는 내부 노동 분열을 메우는 일이 될 것”이라고 말했다.김유나 기자, 세종=황민혁 기자 spring@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지