“우린 접자사업부” 자조하는 비메모리
특별성과급 격차에 박탈감 팽배
“파운드리·시스템LSI는 유배지”
삼전, 원스톱 경쟁력 저화 우려
삼성전자 노사의 임금협상 타결로 반도체(DS)와 완제품(DX) 부문 간 보상 격차뿐 아니라 DS 부문 안에서도 최대 4억원 이상 성과급 차이가 예고되면서 비(非)메모리 사업부 기피 현상이 현실화하고 있다. 이번 성과급 갈등 이슈 속에 ‘적자사업부’라는 꼬리표가 붙은 파운드리와 시스템LSI 직원들 사이에서 박탈감이 커지는 한편 타 사업부 직원들이 비메모리 부서 배치를 염려해 관련 연구나 프로젝트 참여를 회피하는 분위기도 번지는 것으로 전해졌다.
노사 합의에 따라 신설된 ‘DS 특별경영성과급’을 올해 삼성전자 영업이익 전망치(300조원) 기준으로 적용할 경우 DS 부문 내 메모리 사업부는 인당 약 5억6000만원, 공통 조직은 약 4억4500만원, 파운드리(반도체 위탁생산)·시스템LSI(반도체 설계) 사업부는 약 1억6000만원이 지급될 것으로 추산된다.
이런 격차에 비메모리 사업부 직원들 중심으로 여진이 계속되고 있다. 익명 커뮤니티 ‘블라인드’와 삼성전자 직원들이 사용하는 소셜미디어에는 “석박사 학위를 딴 파운드리·시스템LSI 기술개발 직원이 공통 조직 스태프보다 적게 받는다” “메모리에서 적자사업부로 이동했는데 허탈함이 느껴진다” 등의 반응이 올라오고 있다. 비메모리 직원들 사이에선 “어차피 적자인데 사업을 접자”는 의미를 담은 ‘접자사업부’라는 별칭까지 등장했다고 한다.
한 파운드리 사업부 직원은 “기술개발 직원은 시스템LSI와 파운드리, 반도체 연구소 사이에서 부서 이동을 하는데 이제는 아무도 적자사업부로 가려 하지 않을 것”이라며 “담당 업무가 부서 이동에 영향을 주다 보니 파운드리 업무를 서로 떠넘기는 실정”이라고 전했다. 또 다른 직원도 “파운드리와 시스템LSI는 유배지가 됐다”며 “소위 ‘파운드리가 묻었다’며 반도체 연구소에서도 관련 연구들을 놓으려는 분위기”라고 토로했다.
사업부 간 균열이 지속되면 메모리와 파운드리, 선단 패키징이 유기적으로 결합된 삼성전자만의 ‘원스톱 솔루션’ 경쟁력이 저하될 수 있다는 우려도 제기된다. 보상 격차가 연구개발 인력들의 의욕 저하로 이어져 파운드리 등 ‘미래 먹거리’ 선점을 위한 성장동력이 약화될 수 있다는 지적도 있다.
이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 “반도체 제품은 메모리와 비메모리가 합쳐져 완성되는 만큼 사업부별 기여도를 명확히 분리할 수 없다”며 “성과급 격차가 수억대로 벌어지면서 (성과급이) 기술 인재들의 동기부여 대신 갈등과 불만을 키우고 있다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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