‘태안 밀입국’ 中 반체제인사 둥광핑 영장 기각

고무보트 타고 접근, 해경에 체포

“가족 있는 캐나다로 가고 싶어”

지난 25일 오후 10시 41분께 충남 태안군 서격비도 북서방 10해리(약 18km) 해상에서 출입국관리법 위반 혐의로 중국 반체제인사로 알려진 둥광핑(董廣平)이 긴급체포됐다. 28일 대전지법 서산지원에서 열린 영장실질심사에서 재판부는 둥광핑의 구속영장을 기각했다. 사진은 그가 밀입국할 때 이용한 고무보트. 태안해경 제공

고무보트를 이용해 대한민국 영해로 들어왔다가 충남 태안 앞바다에서 체포된 중국 반체제인사 둥광핑(董廣平)에 대한 구속영장이 28일 기각됐다.



대전지법 서산지원 석지성 영장전담 판사는 이날 구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다면서 “도망하거나 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기 어렵다”고 기각 사유를 밝혔다.



앞서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서산지원에 모습을 드러낸 둥광핑은 캐나다로의 망명을 희망한다고 밝혔다. 캐나다에는 그의 가족이 있는 것으로 알려져 있다.



그는 기자들을 향해 중국어로 “(이곳을 통해) 캐나다에 갈 것이다. 가족 모임하러 캐나다에 가고 싶다. 캐나다 정부가 나를 도와주기를 바란다”고 말했다.



태안해경은 둥광핑의 신병을 대전출입국사무소로 넘길 예정이다. 이후에는 외국인보호소로 인계될 것으로 예상된다. 둥광핑이 난민 신청을 하면 당분간 출국은 보류된다. 난민으로 인정될 경우 체류 자격이 생긴다.







신고를 받고 출동한 해경은 둥광핑을 긴급체포한 뒤 신진항으로 압송해 한국 영해로 들어 온 경위를 조사했다.



뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 중국에서 경찰과 군인으로 복무했던 둥광핑은 톈안먼 사태와 관련한 서한에 서명했다는 이유로 1999년 경찰에서 파면됐다. 2014년 톈안먼 추모 행사에 참여한 뒤 중국 당국에 구금됐다. 그는 여러 차례 중국 탈출과 송환 등을 겪었다.



태안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 고무보트를 이용해 대한민국 영해로 들어왔다가 충남 태안 앞바다에서 체포된 중국 반체제인사 둥광핑(董廣平)에 대한 구속영장이 28일 기각됐다.대전지법 서산지원 석지성 영장전담 판사는 이날 구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다면서 “도망하거나 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기 어렵다”고 기각 사유를 밝혔다.앞서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서산지원에 모습을 드러낸 둥광핑은 캐나다로의 망명을 희망한다고 밝혔다. 캐나다에는 그의 가족이 있는 것으로 알려져 있다.그는 기자들을 향해 중국어로 “(이곳을 통해) 캐나다에 갈 것이다. 가족 모임하러 캐나다에 가고 싶다. 캐나다 정부가 나를 도와주기를 바란다”고 말했다.태안해경은 둥광핑의 신병을 대전출입국사무소로 넘길 예정이다. 이후에는 외국인보호소로 인계될 것으로 예상된다. 둥광핑이 난민 신청을 하면 당분간 출국은 보류된다. 난민으로 인정될 경우 체류 자격이 생긴다.둥광핑은 지난 25일 오후 9시36분쯤 길이 3.3m, 9.9 마력의 고무보트를 타고 접근하다 충남 태안군 서격비도 북서방 약 18㎞ 인근에서 한 어선에 의해 발견됐다.신고를 받고 출동한 해경은 둥광핑을 긴급체포한 뒤 신진항으로 압송해 한국 영해로 들어 온 경위를 조사했다.뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 중국에서 경찰과 군인으로 복무했던 둥광핑은 톈안먼 사태와 관련한 서한에 서명했다는 이유로 1999년 경찰에서 파면됐다. 2014년 톈안먼 추모 행사에 참여한 뒤 중국 당국에 구금됐다. 그는 여러 차례 중국 탈출과 송환 등을 겪었다.태안=김성준 기자 ksj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지