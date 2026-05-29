“선생님, 저도 주식해요” 초등생까지 삼킨 투자열풍

경제 수업시간에 “주식있다” 손 번쩍

10세 미만 신규 증권계좌 119%↑

세뱃돈 적금 대신 적립식 투자 늘어

노동가치 경시·계층 대물림 우려도



“나는 애플 주준데 너는 주식 뭐 있어?”



초등학생 신모(7)군은 요즘 종종 학교 반 친구들과 보유 종목을 공유하고 수익률을 자랑하면서 주식 얘기를 나눈다. 신군의 엄마 허모(40)씨는 28일 “아이한테 주주라는 건 ‘회사의 주인’이라는 뜻이라고 말해줬더니 친구들한테 본인이 ‘애플 주인’이라고 말하고 다닌다”고 전했다.



코스피 상승세에 힘입은 주식 열풍이 불면서 미성년자 자녀 계좌 개설 인기가 치솟고 있다. 대신증권이 최근 발표한 나이대별 신규 계좌 개설 건수를 보면 올해 1월 대비 지난달 0~9세 계좌 개설 증가율은 119.2%, 10대는 101.1%에 달했다. 신한투자증권에 따르면 올해 1분기(1~3월) 미성년자 계좌 개설 수는 지난해 같은 기간 대비 272% 증가했다.



초등학생 문모(11)군은 최근 부모에게 먼저 증권 계좌를 개설해 달라고 요청했다. 나중에 주식 투자에 대한 이해도가 높아지면 자신이 직접 종목을 사고파는 경험을 하고 싶다는 뜻도 같이 밝혔다고 한다. 임모(10)양의 부모도 최근 딸 명의의 계좌를 개설해 아이가 관심을 가진 종목들을 집중 매수한다. 임양은 가상현실 게임 플랫폼 로블록스를 개발한 로블록스 코퍼레이션과 세계적인 전기차 업체 테슬라 등에 관심이 많다.



서울 한 초등학교의 교사 이모씨는 “4학년 1학기 사회과 수업 시간에 주식과 환율을 가르칠 때 아이들이 손을 들고 ‘주식 투자를 하고 있다’고 말해 깜짝 놀랐다”고 말했다. 초등교사 김모씨도 “요즘 아이들은 자연스럽게 주식·코인을 경험하며 자라는 세대”라고 설명했다. 한 증권업계 관계자는 “초등학교로 주식 교육을 나가보면 강남권의 경우 3분의 2 이상이 주식 계좌를 가지고 있고, 주식 관련 기초 지식도 대부분 있다고 느낀다”며 “본인이 직접 주식을 사고판다고 하는 학생도 있었다”고 소개했다.







하지만 일각에서는 미성년의 주식 투자 열풍이 계층 간 양극화를 심화할 수 있다는 우려도 나온다. 이강산 고려대 사회학과 교수는 “금융 이해력과 경제교육 측면에서 이런 문화는 긍정적인 면이 분명히 있다”면서도 “(투자에 필요한) 정보 접근성이나 위험 감수 능력, 투자 경험 등도 계층에 따라 대물림될 수 있다”고 말했다.



김현우 충북대 사회학과 교수도 “아이가 주식에 대해 친구들과 얘기하는 것(사회자본), 주식을 갖는 것(경제자본), 주식에 대한 높은 이해도와 낮은 거부감(문화자본)이 모두 상호 작용을 하며 계층 간 불평등을 강화할 여지가 있다”고 분석했다.



이른 주식투자 열풍이 미래세대의 노동가치 경시 풍조를 부를 수 있다는 지적도 제기된다. 이 교수는 “이른 나이에 자산 소득과 투자 수익을 접하면 노동보다 자산 증식이 더 중요하다는 인식을 강화할 수 있다”고 말했다.



장은현 김다연 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 김다연 기자 yan@kmib.co.kr 25 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. “나는 애플 주준데 너는 주식 뭐 있어?”초등학생 신모(7)군은 요즘 종종 학교 반 친구들과 보유 종목을 공유하고 수익률을 자랑하면서 주식 얘기를 나눈다. 신군의 엄마 허모(40)씨는 28일 “아이한테 주주라는 건 ‘회사의 주인’이라는 뜻이라고 말해줬더니 친구들한테 본인이 ‘애플 주인’이라고 말하고 다닌다”고 전했다.코스피 상승세에 힘입은 주식 열풍이 불면서 미성년자 자녀 계좌 개설 인기가 치솟고 있다. 대신증권이 최근 발표한 나이대별 신규 계좌 개설 건수를 보면 올해 1월 대비 지난달 0~9세 계좌 개설 증가율은 119.2%, 10대는 101.1%에 달했다. 신한투자증권에 따르면 올해 1분기(1~3월) 미성년자 계좌 개설 수는 지난해 같은 기간 대비 272% 증가했다.초등학생 문모(11)군은 최근 부모에게 먼저 증권 계좌를 개설해 달라고 요청했다. 나중에 주식 투자에 대한 이해도가 높아지면 자신이 직접 종목을 사고파는 경험을 하고 싶다는 뜻도 같이 밝혔다고 한다. 임모(10)양의 부모도 최근 딸 명의의 계좌를 개설해 아이가 관심을 가진 종목들을 집중 매수한다. 임양은 가상현실 게임 플랫폼 로블록스를 개발한 로블록스 코퍼레이션과 세계적인 전기차 업체 테슬라 등에 관심이 많다.서울 한 초등학교의 교사 이모씨는 “4학년 1학기 사회과 수업 시간에 주식과 환율을 가르칠 때 아이들이 손을 들고 ‘주식 투자를 하고 있다’고 말해 깜짝 놀랐다”고 말했다. 초등교사 김모씨도 “요즘 아이들은 자연스럽게 주식·코인을 경험하며 자라는 세대”라고 설명했다. 한 증권업계 관계자는 “초등학교로 주식 교육을 나가보면 강남권의 경우 3분의 2 이상이 주식 계좌를 가지고 있고, 주식 관련 기초 지식도 대부분 있다고 느낀다”며 “본인이 직접 주식을 사고판다고 하는 학생도 있었다”고 소개했다.아이들의 명절 용돈을 모아두던 적금 통장도 이제는 주식 계좌로 대체되는 추세다. 한 학부모는 “아이의 주식 계좌를 개설해 아동수당에 5만원을 더해 ‘대학 입학금’ 명목으로 매달 적립식 투자를 하고 있다”며 “명절에 어른들한테 받은 용돈도 주식 계좌에 다 넣어놓고 일정 주기에 자동으로 주식을 매수하게끔 설정해 놨다”고 전했다. 다른 학부모도 “적금 통장에 아이가 받은 용돈을 3000만원가량 모아놨는데 이 돈을 증권 계좌로 옮겨 매주 주식을 사주려 한다”고 말했다.하지만 일각에서는 미성년의 주식 투자 열풍이 계층 간 양극화를 심화할 수 있다는 우려도 나온다. 이강산 고려대 사회학과 교수는 “금융 이해력과 경제교육 측면에서 이런 문화는 긍정적인 면이 분명히 있다”면서도 “(투자에 필요한) 정보 접근성이나 위험 감수 능력, 투자 경험 등도 계층에 따라 대물림될 수 있다”고 말했다.김현우 충북대 사회학과 교수도 “아이가 주식에 대해 친구들과 얘기하는 것(사회자본), 주식을 갖는 것(경제자본), 주식에 대한 높은 이해도와 낮은 거부감(문화자본)이 모두 상호 작용을 하며 계층 간 불평등을 강화할 여지가 있다”고 분석했다.이른 주식투자 열풍이 미래세대의 노동가치 경시 풍조를 부를 수 있다는 지적도 제기된다. 이 교수는 “이른 나이에 자산 소득과 투자 수익을 접하면 노동보다 자산 증식이 더 중요하다는 인식을 강화할 수 있다”고 말했다.장은현 김다연 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지