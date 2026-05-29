금리 8번째 동결… 인상은 시간 문제
신현송 “향후 적절한 시기에 인상”
시장선 이르면 7월부터 본격화 전망
기준금리 인상 시그널이 사실상 공식화됐다. 신현송 한국은행 총재가 “향후 적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가 있다”고 28일 밝혔다. 한은 금융통화위원회는 이날 기준금리를 연 2.50%로 8회 연속 동결했지만 시장에서는 이르면 7월부터 금리 인상이 본격화될 수 있다는 전망이 커지고 있다.
신 총재는 이날 취임 후 첫 금통위 회의를 주재한 뒤 기자간담회에서 “물가를 보나 성장을 보나 환율을 보나 부동산을 보나 갈 길이 비교적 명확하다”며 연내 금리 인상 가능성을 언급했다. 그는 “금리 인상의 시기와 속도는 물가상승 압력의 확대 정도와 경기 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 결정할 것”이라고 설명했다.
금통위 내부 기류도 인상 쪽으로 기울었다. 유상대 부총재와 장용성 금통위원은 기준금리를 0.25% 포인트 올려야 한다는 소수의견을 냈다. 금통위원들의 6개월 후 금리 전망을 담은 점도표에서도 전체 21개 점 가운데 19개가 현 수준보다 높은 금리에 찍혔다. 연 3.00% 전망이 10개로 가장 많았고, 연 2.75% 전망은 7개였다.
신 총재는 “이번에 금리를 올리는 것도 당위성은 충분히 설명할 수 있었다”면서도 “근원물가 상승률 통계가 4월이 마지막이었는데 다음 통계가 없어 불확실성에 조금 더 무게를 뒀다”고 말했다. 인상 필요성은 인정했지만 물가 흐름을 한 차례 더 확인하기 위해 이번에는 동결을 택했다는 의미다.
한은이 금리 인상 카드를 꺼낸 배경에는 물가 불안이 있다. 한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치를 2.2%에서 2.7%, 근원물가 전망을 2.1%에서 2.4%로 각각 올려 잡았다. 중동 전쟁과 유가 상승, 원·달러 환율 불안, 수도권 주택시장 상승세가 복합적으로 작용한 것으로 보인다.
경기 상황도 금리 인상 부담을 덜어주는 쪽으로 바뀌었다. 한은은 올해 경제성장률 전망치를 2.0%에서 2.6%로 상향 조정했다. 잠재성장률(약 1.8%)을 크게 웃도는 수준이다. 반도체 경기와 정보통신 수출 확대가 성장을 이끌 것으로 봤다. 내년 성장률 전망치도 1.8%에서 2.1%로 높였다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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