美 재공습에 이란은 미군기지 보복 공격… 담판·확전 ‘중대기로’
협상 교착 상태에 무력 공방 번져
유리한 협상 선점 ‘화력시위’ 해석
트럼프 “중간선거 신경쓰지 않는다”
이란이 28일(현지시간) 남부 항구도시 반다르아바스에 가해진 미군의 2차 공습에 대한 보복으로 쿠웨이트 미군기지를 공격했다. 협상 교착이 상호 간의 무력 공방으로 번지면서 양국은 대타협과 전면전의 갈림길에 놓였다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전쟁 수행 과정에서 걸림돌로 꼽혀온 11월 중간선거에 대해 “신경 쓰지 않는다”며 강경한 자세를 취했다.
이란 국영 IRIB방송에 따르면 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 성명에서 “미국 침략군이 반다르아바스 외곽을 공습했다. 공격의 원점인 미국 공군기지를 타격했다”며 “이는 침략을 묵인하지 않을 것이며 다시 공격하면 더 단호하게 대응하겠다고 적에게 알리는 엄중한 경고”라고 밝혔다. 그러면서 “가해자는 결과의 책임을 져야 한다”고 강조했다.
IRGC는 지역명을 공개하진 않았지만 쿠웨이트 알리알살렘 공군기지에 보복 공격을 단행한 것으로 보인다. 미군과 쿠웨이트군이 공동으로 사용하는 알리알살렘 공군기지에는 패트리엇 요격미사일 장비와 미 해군 함대 지원용 위성 안테나가 있다. 쿠웨이트군은 이날 오전 엑스에서 “우리 공군이 적대적 미사일·드론 공격에 대응하고 있다. 폭발음을 들었다면 이를 요격했기 때문”이라고 밝혔다. 이란 관영 프레스TV도 IRGC의 보복 공격 단행 소식을 전하면서 “쿠웨이트 방공망이 가동됐다”고 짧게 언급했다.
앞서 이날 새벽 미군은 반다르아바스 외곽 공항을 공습했다. 지난 25일 반다르아바스의 기뢰 부설 의심 선박과 미사일 발사대를 타격한 지 사흘 만에 추가 군사행동을 단행한 것이다. 이란 준관영 타스님통신은 이날 “IRGC 해군이 레이더를 끄고 호르무즈 해협을 지나가려던 미국 유조선에 경고 사격을 가했다. 미국은 이에 대응해 반다르아바스 인근 공항을 폭격했지만 인명·재산 피해로 이어지지 않았다”고 전했다.
미국과 이란이 지난달 8일 휴전에 들어간 뒤 자제해오던 군사행동을 재개한 건 교착 상태인 협상을 유리하게 끌고 가기 위한 화력 시위로 평가된다. 카타르 알자지라방송은 이날 미군의 2차 공습에 대해 “백악관이 최근 긍정적인 협상 분위기를 조성하던 과정에서 전운을 짙게 드리웠다”며 “트럼프 대통령은 국익에 부합하는 ‘훌륭한 합의’가 아니라면 협정을 체결하지도 않겠다는 입장”이라고 보도했다.
미국과 이란은 휴전 연장과 호르무즈 해협 개방을 우선 선언하고 이후 60일간 핵 협상 등 주요 쟁점을 논의한다는 내용의 MOU 초안을 마련하고 있다. 트럼프 대통령은 지난 23일만 해도 “협정이 대체로 완료됐다. 조만간 발표될 것”이라며 협상 타결에 대한 기대감을 높였지만 이후 닷새가 지난 이날까지 MOU는 체결되지 않았다. 그사이 양국은 핵심 쟁점에서 이견을 좁히기는커녕 새로운 쟁점을 추가하며 각을 세우고 있다. 당초 이란의 고농축우라늄 비축분 처리가 가장 부각됐지만 지금은 카타르에 묶여 있는 이란의 동결 자산 해제, 중동 내 미군 철수, 호르무즈 해협 통제권 등에서 맞서고 있다.
IRIB방송은 27일 “미국과의 MOU 초안을 입수했다”며 일부 내용을 공개했는데, 그중에는 ‘이란 주변에 주둔한 미군 철수’가 포함됐다. 다만 IRIB는 철수 대상으로 사우디아라비아·쿠웨이트 등 걸프국의 미군기지 주둔 병력을 모두 포함한 것인지, 미국이 개전 무렵 새롭게 파병한 항공모함 승조원과 해병대·공수부대원만을 칭한 것인지는 특정하지 않았다.
같은 날 트럼프 대통령은 백악관 내각회의를 주재한 자리에서 “그들(이란)은 현재까지 우리가 만족할 수준에 이르지 못했다. 어떻게 될지 지켜봐야 한다”며 “어쩌면 우리가 끝장내야 할 수도, 당장은 그럴 필요가 없을 수도 있다”고 말했다. 군사행동 확대를 배제하지 않겠다는 의미로 해석된다. 이란의 고농축우라늄을 러시아·중국으로 반출하는 방안에 대해선 “내가 불편할 것”이라며 수용하기 어렵다는 입장을 밝혔다.
이란 전쟁에 따라 휘발윳값 등 생활물가가 급등하면서 공화당의 중간선거 패배 전망이 나오고 있지만 트럼프 대통령은 “그들은 나를 지치게 만들 수 있을 것이라고 생각한다. 나는 중간선거 따위는 신경 쓰지 않는다”고 강조했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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