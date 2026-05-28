7만명 깨진 초기업노조… 사업부별 각자도생
DX 대거 이탈로 과반노조 위협
내달 17일 최 위원장 재신임 투표
삼성전자 임금협상 타결 이후 최대 노조인 초기업노조의 ‘조합원 7만명’ 선이 무너졌다. 반도체(DS) 부문과의 성과급 격차에 반발한 완제품(DX) 부문 조합원이 무더기로 이탈하고 있는 것이다. 초기업노조는 DS와 DX 부문의 분리 협상 방침을 밝히며 수습에 나섰지만 사실상 노조 지형이 사업부별로 재편되고 있다는 평가가 나온다.
초기업노조 삼성전자지부의 조합원 수는 28일 오후 3시 기준 6만8000여명으로 집계됐다. 전날 오전 노사가 임금협약 조인식을 마친 뒤 조합원 수가 빠르게 줄어 7만명 밑으로 떨어졌다. 한때 7만6000명까지 늘었던 것과 비교하면 8000명 이상 급감한 상태다.
반면 제2, 3노조인 전국삼성전자노동조합과 삼성전자노동조합동행은 노사 잠정합의안이 나온 지난 20일 이후 가입자가 급증하는 추세다. DS·DX 부문이 섞여 있는 전삼노는 기존 1만6000명에서 2만명으로, DX 부문 중심의 동행노조는 2600명에서 1만6000명으로 급격히 세를 불리고 있다.
초기업노조가 과반 노조 지위를 유지하려면 전체 임직원의 절반 수준인 6만4500명 선을 지켜야 한다. 최승호 초기업노조 위원장은 이날 입장문을 내고 “DS와 DX 부문을 분리하는 투트랙 교섭 체계로 개편하겠다”며 “DX 부문 전담 집행부 2명을 새로 선임하고 DX 부문 교섭에 타 노조도 참여할 수 있게 하겠다”고 밝혔다. 논란이 된 “DX 못해 먹겠다” 등 발언에 대해서도 사과했다.
그러나 협상 과정 내내 “DS만 챙긴다”는 DX 부문의 불만이 쌓여온 데다 DS 부문이 인당 수억원대 성과급을 받게 된 반면 DX 부문은 수백만원에 그칠 것으로 보여 노노(勞勞) 갈등을 봉합하기는 쉽지 않을 전망이다. 초기업노조는 다음 달 17일 위원장 재신임 투표를 진행한다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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