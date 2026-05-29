[단독] 영장에 없는 ‘카톡 내역’ 압수 논란… 경찰 ‘위법수집증거’ 리스크 시험대
300억 사기 혐의 기획사 대표 준항고
수사권 조정 후 공방 늘어날 전망
형소법 증거수집 절차 재정비 시급
300억원대 사기 혐의로 피소된 연예기획사 원헌드레드레이블 차가원 대표의 압수수색 과정에서 불거진 위법수집증거 논란이 법조계의 주목을 받고 있다. 차 대표 측은 경찰이 압수수색영장에 기재되지 않은 카카오톡 대화내역 등을 위법하게 압수했다며 이에 불복하는 준항고를 법원에 청구한 상태다. 법원이 이를 인용하면 경찰의 압수물은 ‘위법수집증거 배제의 원칙’에 따라 증거능력을 잃고 휴지조각이 된다.
수사 경험이 있는 법조인들은 향후 경찰·중대범죄수사청이 정치인·유명인 등 여론의 이목을 끄는 사건 수사를 전담하게 되면 이 같은 공방이 비일비재해질 것이라고 관측한다. 6·3 지방선거 이후 있을 형사소송법 개정 논의는 수사의 핵심 토대인 증거수집 절차를 재정비하는 데 초점을 맞춰야 한다는 지적도 나온다.
28일 국민일보 취재에 따르면 차 대표 측 변호인이 지난 22일 서울중앙지법에 제기한 준항고 절차에서는 ‘독수독과’(毒樹毒果·독이 있는 나무는 열매도 독이 있다) 이론이 핵심 쟁점이 될 전망이다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난달 3일 차 대표 사무실 등을 압수수색했다. 이 과정에서 영장의 ‘압수할 물건’ 범위에서 벗어난 카카오톡 대화내역 등을 위법 수집했다는 게 차 대표 측 주장이다.
준항고장에 따르면 양측은 지난달 24일 차 대표 휴대전화의 이미징 파일 탐색·선별 과정에서 크게 충돌했다. 경찰은 이 자리에서 영장에 기재되지 않은 카카오톡 대화 내역 등을 압수 대상에 포함하겠다고 했다. 차 대표 측은 “압수 대상에 들어가 있지 않고, 위법한 압수에 해당한다”고 항변했다. 그러나 경찰은 영장에 적힌 ‘회의록·업무일지·메모·수첩’ 등에 카카오톡 대화 내역도 포함된다고 맞섰다. 차 대표 측은 영장 재신청, 변호인 입회하에 압수물 공동 열람, 카카오톡 대화내역에 대한 임의제출 확인서 작성 등을 대안으로 제시했으나 경찰은 이를 모두 거절했다고 한다.
차 대표 측은 경찰의 압수수색 집행이 대법원 판시와 어긋난다는 입장이다. 대법원 판례는 ‘압수수색영장에 기재한 문언은 엄격하게 해석해야 하고, 함부로 피압수자 등에게 불리한 내용으로 확장·유추 해석해선 안 된다’는 것이다. 차 대표 측은 “경찰이 자의적 확장해석을 강행했다. 변호인 참여권 또한 형해화됐다”고 주장했다.
법조인들은 법원이 위법수집증거 판단에 따라 검찰에 제동을 건 사례가 향후 수사 주도권을 쥘 경찰·중수청에서도 반복될 수 있다고 지적한다. 앞서 법원은 더불어민주당의 2021년 전당대회 돈봉투 사건과 관련해 기소된 전현직 의원들을 위법수집증거 판단에 따라 무더기로 무죄를 선고한 바 있다. 한 고위 법관은 “수사 초기 위법수집증거 문제가 생기면 사후적으로 바로잡는 건 불가능에 가깝다”며 “수사와 재판은 한 몸처럼 엮인 관계인 만큼 형소법 개정 과정에서 시행착오를 줄일 방안이 반드시 논의돼야 한다”고 강조했다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
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