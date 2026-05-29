“2배 먹는다더니 왜 손실”… 삼전닉스 단일종목 레버리지 혼란

LP 공백 시간대 매수 몰리며

실제 가격보다 비싸게 거래

“개장 직후·마감 직전엔 피해야”

AI 생성이미지

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품이 상장되자마자 ‘오픈런’이 이어졌다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 올랐지만 개인 투자자 일부는 손실을 봤다. 단일종목 레버리지가 상장 첫날 이례적으로 비싸게 팔리면서다. 상품에 대해 제대로 이해하지 못한 이유가 큰 것으로 분석된다.



28일 한국거래소에 따르면 원큐(1Q) SK하이닉스선물단일종목레버리지 상품은 지난 27일 기준가 대비 59.97% 상승한 3만5930원에 시가가 형성돼 거래됐다. 이 상품은 선물을 추종하도록 설계돼 있지만 현물 등락률과 거의 유사하다. 이날 SK하이닉스 시가는 전 거래일보다 11.06% 오른 227만9000원이다. 정상적이라면 이 상품은 59.97%가 아니라 22~24% 상승한 수준에 거래됐어야 했지만 투자자 수급이 몰리면서 제값보다 높은 가격에 거래된 것이다.





1Q를 포함해 모든 운용사 상품이 실제 자산 가격보다 장 초반 비싸게 거래됐다. 거래량이 많았던 코덱스(KODEX)와 타이거(TIGER)는 상대적으로 ‘괴리율’이 크지 않았지만, 높게 책정된 시가 이후에도 개인 투자자 수급이 몰리면서 시가보다 더 괴리율이 벌어지는 현상이 벌어졌다.



최창규 미래에셋자산운용 본부장은 “삼성전자·SK하이닉스 레버리지 상품을 매매하려면 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 확인해 비교해가며 매매해야 한다”고 조언했다. 삼성전자가 1% 올랐으면 레버리지는 2% 오르는 것이 정상적인 상황이다. 이를 크게 넘어서도 투자자들의 돈이 유입돼 더 큰 괴리를 만든 것은 레버리지 상품에 대한 기초지식이 여전히 부족하다는 것이라는 지적이다.



한국증시에서는 개장 직후(오전 9시~9시5분)와 마감 직전(오후 3시 20분~30분)에는 유동성 공급자(LP)인 증권사가 호가를 제출할 의무가 없다. 실제 자산 가격과 시장 가격의 차이를 뜻하는 괴리율이 커질 수 있다. 실제 가격보다 비싼 값에 주식을 매수할 우려가 있다.







변동성이 높은 레버리지 상품 투자자는 LP가 유동성을 공급할 의무가 없는 취약시간대는 매매를 피해야 한다는 조언이 나온다. 정규장 마감 직전 10분 동안에도 LP가 호가를 제공할 의무가 없다. 전날 KODEX 반도체레버리지는 삼성전자(2.68%)와 SK하이닉스(9.31%) 모두 상승했지만 오히려 3.62% 하락으로 마감해 투자자의 원성을 듣고 있다. 업계에서는 LP가 단일종목 레버리지 상품에 집중하다 보니 상대적으로 호가를 관리하지 못해 벌어진 일로 분석하고 있다.



이날 코스피는 전 거래일보다 43.41포인트(0.53%) 내린 8185.29에서 장을 마쳤다. 지수는 오후 한때 전날 대비 4.71% 급락한 7841.01까지 밀리기도 했다. 미국과 이란간의 군사적 긴장이 고조되고 있다는 소식에 국제유가가 4%대 급등하면서 투자심리가 얼어 붙었다는 분석이다. 또 한국은행 금융통화위원회의 5월 통화정책방향 회의 내용이 매파적이었다는 평가도 부정적으로 작용했다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품이 상장되자마자 ‘오픈런’이 이어졌다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 올랐지만 개인 투자자 일부는 손실을 봤다. 단일종목 레버리지가 상장 첫날 이례적으로 비싸게 팔리면서다. 상품에 대해 제대로 이해하지 못한 이유가 큰 것으로 분석된다.28일 한국거래소에 따르면 원큐(1Q) SK하이닉스선물단일종목레버리지 상품은 지난 27일 기준가 대비 59.97% 상승한 3만5930원에 시가가 형성돼 거래됐다. 이 상품은 선물을 추종하도록 설계돼 있지만 현물 등락률과 거의 유사하다. 이날 SK하이닉스 시가는 전 거래일보다 11.06% 오른 227만9000원이다. 정상적이라면 이 상품은 59.97%가 아니라 22~24% 상승한 수준에 거래됐어야 했지만 투자자 수급이 몰리면서 제값보다 높은 가격에 거래된 것이다.1Q를 포함해 모든 운용사 상품이 실제 자산 가격보다 장 초반 비싸게 거래됐다. 거래량이 많았던 코덱스(KODEX)와 타이거(TIGER)는 상대적으로 ‘괴리율’이 크지 않았지만, 높게 책정된 시가 이후에도 개인 투자자 수급이 몰리면서 시가보다 더 괴리율이 벌어지는 현상이 벌어졌다.최창규 미래에셋자산운용 본부장은 “삼성전자·SK하이닉스 레버리지 상품을 매매하려면 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 확인해 비교해가며 매매해야 한다”고 조언했다. 삼성전자가 1% 올랐으면 레버리지는 2% 오르는 것이 정상적인 상황이다. 이를 크게 넘어서도 투자자들의 돈이 유입돼 더 큰 괴리를 만든 것은 레버리지 상품에 대한 기초지식이 여전히 부족하다는 것이라는 지적이다.한국증시에서는 개장 직후(오전 9시~9시5분)와 마감 직전(오후 3시 20분~30분)에는 유동성 공급자(LP)인 증권사가 호가를 제출할 의무가 없다. 실제 자산 가격과 시장 가격의 차이를 뜻하는 괴리율이 커질 수 있다. 실제 가격보다 비싼 값에 주식을 매수할 우려가 있다.단일종목 레버리지 상품에 투자하려면 금융투자협회가 운영하는 금융투자교육원에서 사전교육을 받아야 한다. 지난 21일 기준 10만명이 넘는 투자자가 교육을 신청했다. 하지만 적지 않은 투자자들이 LP 호가 공백 시간을 인지하지 못하고 삼성전자와 SK하이닉스를 ±2배로 추종하는 상품 구조를 제대로 몰랐던 것 아니냐는 지적이다.변동성이 높은 레버리지 상품 투자자는 LP가 유동성을 공급할 의무가 없는 취약시간대는 매매를 피해야 한다는 조언이 나온다. 정규장 마감 직전 10분 동안에도 LP가 호가를 제공할 의무가 없다. 전날 KODEX 반도체레버리지는 삼성전자(2.68%)와 SK하이닉스(9.31%) 모두 상승했지만 오히려 3.62% 하락으로 마감해 투자자의 원성을 듣고 있다. 업계에서는 LP가 단일종목 레버리지 상품에 집중하다 보니 상대적으로 호가를 관리하지 못해 벌어진 일로 분석하고 있다.이날 코스피는 전 거래일보다 43.41포인트(0.53%) 내린 8185.29에서 장을 마쳤다. 지수는 오후 한때 전날 대비 4.71% 급락한 7841.01까지 밀리기도 했다. 미국과 이란간의 군사적 긴장이 고조되고 있다는 소식에 국제유가가 4%대 급등하면서 투자심리가 얼어 붙었다는 분석이다. 또 한국은행 금융통화위원회의 5월 통화정책방향 회의 내용이 매파적이었다는 평가도 부정적으로 작용했다.이광수 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지