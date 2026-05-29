‘재일교포 유학생 간첩단’ 피해자, 43년 만에 무혐의
검, 공소보류 사건 첫 ‘혐의없음’ 처분
검찰이 과거 국군보안사령부의 ‘재일교포 유학생 간첩단 조작사건’ 피해자 김병진(71)씨에 대해 43년 만에 무혐의 처분을 내렸다. 검찰이 과거 공소를 제기하지 않고 보류해둔 사건을 직권으로 재수사해 혐의없음 처분을 한 첫 사례다.
서울중앙지검 공공수사1부(부장검사 윤수정)는 28일 김씨가 국가보안법 위반 혐의로 공소보류 처분을 받은 사건을 직권으로 재기해 혐의없음 처분했다. 김씨는 1983년 7월 보안사에 연행돼 강제 구금됐다. 보안사는 김씨가 일본 유학시절 재일동포 간첩 서성수씨를 만나 사상교육을 받았고, 이후 76년 3월쯤 서씨의 지령을 받고 귀국해 국가기밀을 수집하고 공작금을 수령했다고 보고 수사를 진행했다. 이 과정에서 김씨는 불법 구금된 상태로 고문을 받았던 것으로 알려졌다.
검찰은 83년 11월 김씨의 국가보안법 위반 혐의에 대해 공소보류 처분을 내렸다. 국가보안법 위반 사건에서 검사가 양형조건을 참작해 공소제기를 보류하는 제도를 말한다. 기소유예와 비슷하게 혐의는 인정된다는 취지의 처분이다.
43년간 공소보류자 딱지를 달고 살아야 했던 김씨는 최근 검찰에 공소보류 취소를 요청하는 진정서를 제출했다. 이후 검찰은 보안사가 김씨를 불법 구금한 사실, 2017년 8월 공범으로 기소된 서씨에 대해 무죄가 확정된 사실 등을 고려해 김씨 사건을 혐의없음 처분하는 것이 타당하다고 판단했다. 검찰은 유죄 확정시 형사소송법에 따라 재심을 청구할 수 있는 반면 공소보류 처분을 받을 시 별도의 권리구제 절차가 없다는 점도 감안했다.
검찰은 “인권침해 과거사 사건에서 적법절차 준수와 인권 보장의 소임을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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