“상품 등록·협상까지”… ‘해외판로 길잡이’ 알리바바 AI
알리바바닷컴 ‘액시오 워크’ 출시
“특정 결정 AI 단독으로 안돼”
28일 오전 서울 중구 롯데호텔. 인공지능(AI)이 소셜미디어 홍보 게시물을 생성하고 업로드를 마친 뒤 “인스타그램에서 확인해보라”고 안내했다. “주문 전환율을 높이려면 어떻게 해야 할까”라는 질문엔 구매 문의 내용을 분석해 개선점을 제안했다. 파트너사를 찾고 직접 메일을 보내는 작업도 가능했다.
글로벌 기업 간 거래(B2B) 커머스 플랫폼 알리바바닷컴은 이날 기자간담회를 열고 중견·중소기업을 위한 AI 에이전트 ‘액시오 워크(Accio Work)’의 국내 출시를 발표했다. 션 양(사진) 알리바바닷컴 아시아태평양(APAC) 지역 총괄 본부장은 “중소기업은 글로벌 무역 과정에서 규제에 대한 인지 장벽과 인재 확보 어려움, 업무 과부하 등의 도전을 마주한다”며 “액시오 워크는 한국 중소기업의 해외 진출을 지원하는 파트너가 될 것”이라고 말했다.
알리바바닷컴은 이제 디지털 B2B 시대를 넘어 AI가 소싱과 운영을 자율적으로 수행하는 ‘A2A(Agent to Agent)’ 시대가 열릴 것으로 전망했다. 액시오 워크는 AI 에이전트가 시장 조사부터 상품기획, 가격협상, 마케팅, 스토어 운영까지 사업 전 과정의 업무를 수행할 수 있도록 설계됐다. 자체 기술팀 없이도 사용할 수 있는 간편함과 글로벌 무역에 특화된 전문성도 갖췄다. 알리바바닷컴뿐 아니라 외부 온라인 채널과도 연동이 가능하다.
AI가 작동하면서 문제가 발생할 우려에 대해서는 권한 통제 시스템을 적용했다고 강조했다. 제임스 장 알리바바닷컴 글로벌 셀러 제품·서비스 겸 APAC 지역 바이어 성장 부문 총괄은 “특정 결정은 AI가 단독으로 할 수 없고 반드시 사용자 확인을 거쳐야 한다”며 “AI가 사고하고 실행하는 과정은 모두 기록으로 남으며 언제든지 중단할 수 있다”고 말했다.
알리바바닷컴은 한국 시장의 성장세에 주목하고 있다. 지난해 7월 국내에 무역 안전 결제 서비스를 도입한 이후 알리바바닷컴에 신규 입점한 국내 수출기업은 전년 대비 18% 증가했다. 알리바바닷컴은 오는 8월 AI 스타트업 경진대회 ‘코크리에이트 피치 2026’ 한국 부문 대회도 연다. 일반 중소기업과 초기 스타트업, 학생 등 세 개 트랙으로 진행되며 총상금 규모는 2억원이다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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