서울 아파트값 15억7000만원 vs 5개 광역시 3억6000만원… 1년새 더 벌어졌다
[부동산 프리즘]
3.8배서 4.3배로… 양극화 심화
지방 공급 과잉… 실수요 정체
서울과 지방의 아파트값 격차가 심화하고 있다. 공급 부족으로 집값이 오르는 서울과 달리, 지방은 젊은 층이 정착할 일자리가 부족한데다 누적된 공급 과잉으로 투자와 실수요 모두 움직임이 정체된 탓이다.
31일 KB부동산에 따르면 5월 기준 서울과 지방의 아파트 평균 매매가는 4.3배 차이가 나는 것으로 나타났다. 서울 아파트 평균 매매가는 15억7120만원인 데 반해 5개 광역시는 3억6464만원이었다. 1년 전 같은 시기와 비교하면 격차는 더 벌어졌다. 지난해 5월 서울 평균 매매가는 13억4543만원, 5개 광역시는 3억5459만원으로 차이가 3.8배였으나 1년 새 4.3배까지 벌어진 것이다.
이는 서울 아파트값이 1년 사이 큰 폭으로 오른 영향이 크다. 한국부동산원이 발표한 5월 넷째 주(25일 기준) 주간아파트가격동향에 따르면, 서울 아파트값은 누적 3.68% 오르며 전년 동기(1.83%)보다 2배 높아졌다. 같은 기간 지방 아파트값 누적 상승률이 0.17%인 것과 비교하면 21.7배에 달한다.
지방 주택 시장이 살아나지 못하는 건 수도권에 집중된 일자리와 누적된 공급 과잉이 해소되지 못한 영향이 크다. 최근 기업분석전문 한국CXO연구소가 발표한 내용에 따르면, 지난해 매출 상위 1000곳 상장사의 70%가 수도권에 있었다. 그 중에서도 서울(405곳)에 과반이 몰렸다. 청년들이 수도권에 몰릴 수밖에 없는 이유다. 여기에 국토교통부에 따르면 지난 3월 말 기준 전국 준공 후 미분양(악성 미분양) 주택은 3만429가구로, 이 중 85.5%가 지방에 집중됐다.
지방 주택 시장은 같은 지역 내에서도 양극화가 심화하고 있다. KB부동산에 따르면 5월 기준 5개 광역시의 5분위 배율은 6.2로 1년 전(5.9)보다 확대됐다. 인프라가 좋은 지역으로 실수요자들이 몰리면서 ‘똘똘한 한 채’ 현상이 심해진 것이다.
양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “지방은 실수요자가 시장을 움직이고 있어, 수요 대비 공급이 적어져야 집값도 오를 수 있다”며 “지자체가 인허가 등을 효율적으로 관리하는 한편, 기업과 공공기관 이전, 그 이후 정착까지 이어질 수 있도록 체계적인 관리가 필요하다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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