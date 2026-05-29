2집 ‘레모네이드’로 돌아온 에스파 “이번엔 청량한 신맛”
총 11곡 수록… “쿨한 에너지 느낄 것”
‘주체적이고 당당한 나’를 노래해 온 에스파의 다음 챕터는 어떤 모습일까. 걸그룹 에스파(사진)가 정규 2집 ‘레모네이드’로 돌아왔다. 이들에게 각종 시상식 대상과 음원 차트 1위를 안겨준 1집 ‘아마겟돈’ 이후 2년 만의 정규 앨범이다.
멤버 카리나는 28일 기자간담회에서 “그동안 저희 음악을 ‘쇠맛’이라고 주로 표현했는데 이번엔 ‘신맛’으로 돌아왔다”며 “올여름을 좀 더 시원하고 청량하게 만들어 줄 앨범”이라고 소개했다. 에스파의 기존 음악이 차갑고 강렬한 사운드 위주였다면 신보에는 상큼한 청량감을 더했다는 의미다.
29일 발매되는 신보에는 앨범명과 동명의 타이틀곡 ‘레모네이드’와 지드래곤이 피처링 랩을 맡은 선공개곡 ‘WDA(홀 디퍼런트 애니멀)’, 미국 힙합 가수 타이 달라 사인(Ty Dolla $ign)이 피처링한 ‘스위치블레이드’, 에스파표 댄스곡 ‘쉐이킨’ ‘바이트’ ‘롤’ 등 11곡이 수록됐다.
닝닝은 “에스파만의 강렬한 매력과 동시에 여유롭고 쿨한 에너지도 느끼실 수 있다”고 설명했다. 윈터는 “에스파를 다양하게 즐기실 수 있는 앨범이 될 것 같다”며 “에스파가 새롭게 열어갈 세계관과 방향성을 잘 보여준다”고 첨언했다.
카리나는 “우리의 새로운 세계관이 시작되는 특별한 앨범”이라며 “‘어떤 고난과 시련도 기회로 바꿔내겠다’는 긍정적 메시지를 담았으니 들으면서 에너지를 얻으시면 좋겠다”고 말했다.
에스파는 오는 8월 서울 고척스카이돔을 시작으로 미주, 유럽을 순회하는 월드투어 ‘싱크: 컴플렉시티’에 돌입한다.
권남영 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사