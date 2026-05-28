체험학습 사고, 교사 중과실 없으면 책임 안 묻는다
교육부 내년부터 면책 범위 확대
교원단체 “교사 불안 해소 역부족”
체험학습 활성화 도움될지 불투명
내년 3월 새 학기부터 현장체험학습에서 사고가 발생해도 고의나 중과실이 없다면 교사에게 법적 책임을 묻지 않는다. 지금은 교사가 안전조치 의무를 ‘다한 경우’에만 책임을 면할 수 있지만 앞으로는 ‘고의·중과실일 경우’에만 처벌하는 쪽으로 면책 기준을 바꾼다. 다만 교직 사회에서 새 면책 기준 역시 모호하다는 지적이 적지 않아 현장체험학습 활성화 여부는 불투명하다.
교육부는 28일 교사 면책 범위를 확대하는 내용을 골자로 하는 ‘현장체험학습 지원 방안’을 발표했다. 교직 사회에서는 최근 사고 발생 시 법적 처벌을 면하기 어렵다는 이유로 수학여행 등 현장체험학습을 기피하는 흐름이 확산했다. 지난해 지역별 초등학교 수련회·수학여행 실시율을 보면 대전 4.0%, 서울 7.7%, 경기 9.7%, 인천 13.6%로 저조했다. 이에 지난달 30일 이재명 대통령이 대책 마련을 지시하자 교육부가 한 달 만에 대책을 내놓은 것이다.
핵심은 ‘학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률’(학교안전법) 개정을 통한 교사 면책 범위 확대다. 현행법은 안전사고관리 지침을 다한 경우에만 법적 책임을 묻지 않는다. 교사들은 돌발 상황이 빈번한 현장체험학습에서 수백쪽에 달하는 지침을 준수해야 면책한다는 조항은 ‘탁상행정’이라고 비판해 왔다. 정부는 이 지적을 수용해 ‘안전사고관리 지침을 현저히 위반하는 등 고의 또는 중과실이 있는 경우’에만 법적 책임을 묻는 방식으로 법률 개정을 추진하기로 했다.
장홍재 교육부 학교정책실장은 “올해 안에 법률이 개정되도록 국회와 협의할 것이다. 내년 새 학기부터 현장체험학습이 활성화됐으면 하는 바람이 있는데 학교운영위가 열리는 2월 전 개정안이 적용돼야 한다”고 설명했다.
정부는 또 사고 발생 즉시 교육청 전담팀이 사고 수습을 지원하고, 사고 발생 시점부터 담당 변호사를 지정해 법률 상담과 소송 대응을 지원하기로 했다. 보조인력 배치 기준을 ‘학생 50명당 1명’에서 ‘학급당 1명’으로 강화한다. 전국 교육지원청에 계약, 보조인력 배치, 안전점검 등을 담당하는 전담 인력을 배치하기로 했다. 아울러 민간업체가 안전관리까지 책임지는 패키지 상품을 확대한다. 여행사가 학생의 이동, 숙식, 안전을 책임지고 교사는 현장에서 교육 활동에 집중하는 방식이다.
교원·시민단체의 반응은 엇갈린다. 좋은교사운동은 성명서에서 “학교안전법 개정은 변화의 시작으로 현장체험학습 제도 개선의 디딤돌”이라고 평했고, 교육정책디자인연구소는 “학교안전법 개정과 사안 발생 초기부터 지원하는 방향은 실질적 진전”이라고 평가했다.
한국교원단체총연합회는 “여전히 교사가 고의나 중과실이 없었음을 입증하는 이중 책임 구조로 교사의 지침 준수 여부나 과실 유무에 대한 판단은 수사기관과 법원의 몫이란 점에서 현재와 크게 다르지 않다”고 짚었다. 교사노동조합연맹도 “현장 교사들이 겪어온 불안과 책임 부담을 해소하기엔 역부족”이라고 지적했다.
이도경 교육전문기자
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