타워크레인 80% 멈췄다… 삼전·SK하닉 건설현장도 스톱
평택캠 47개·용인캠 23개 중지
대체공정 대응… 장기화땐 타격
타워크레인 노조가 총파업에 돌입하면서 파장에 이목이 쏠리고 있다. 특히 타워크레인 비중이 높은 반도체 공장 건설현장 공정이 늦춰진다면 손해가 눈덩이처럼 커진다는 우려가 나온다.
28일 건설업계에 따르면 전날부터 양대 노총 타워크레인 노동자들이 총파업에 돌입하면서 전국에서 가동 중이던 타워크레인 약 80%가 멈춰선 것으로 추산된다. 전체 타워크레인 기사 중 양대 노조에 가입 인원이 85%에 달해서다. 타워크레인 노조 총파업은 2021년 이후 약 5년만이다.
특히 삼성전자 반도체 공장이 건설 중인 평택캠퍼스에 투입된 크레인 총 56개 중 9개를 제외한 47개가 이번 파업 주체인 양대 노총 소속으로 작업을 중지했다. SK하이닉스 반도체 공장을 짓고 있는 용인캠퍼스에는 투입된 29개 중 23개가 멈췄다.
타워크레인은 무거운 자재를 높은 곳으로 인양하고 이동시키는 거대 중장비로 층수를 쌓아올리는 과정에 필수다.
현재 삼성전자 공장 건설을 맡은 건 삼성물산과 삼성E&A, SK하이닉스 공장을 맡은 건 SK에코플랜트다. 해당 업체들은 일단 노조 비조합원과 기타 노조 조합원을 투입하고 공정 순서를 변경하는 대체공정을 진행해 대응하고 있다.
삼성물산 관계자는 “평택캠퍼스 4공장은 공정이 거의 완료됐지만 5공장은 진행 중”이라며 “대체장비인 하이드로크레인으로 가능한 공정을 우선 처리하고 있다”고 말했다. SK에코플랜트 관계자는 “용인캠퍼스 공장은 골조공사가 마무리 단계라 타워크레인 해체를 앞두고 있어 타격이 적다”면서 “청주캠퍼스는 아직 타워크레인이 본격 투입되는 시기가 아니다”라고 설명했다.
업계는 지금 당장은 일정 영향이 적지만 파업이 1~2주보다 길어질 경우 타격이 닥칠 것이라고 본다. 한 업계 관계자는 “파업이 몇 주 이상 길어질 경우 선행 공정 지연으로 현장에 피해가 올 수밖에 없다”고 우려했다. 다른 관계자도 “반도체 공장은 일정이 빡빡해 파업이 길어지면 차질이 불가피하다”고 말했다.
노조가 파업에 이른 단초는 중앙노동위원회에서 결렬된 임금 15% 인상요구안이다. 다만 실질적인 화살은 정부를 향해있다. 노조는 표준시장단가 및 표준품셈 현실화 등 노동조건을 구조적으로 개선해달라는 7대 요구안을 내세웠다. 노조 관계자는 “정부가 대화 요청을 하고는 있지만 참여자가 실질적으로 결정권이 없는 인사들이라 형식적인 대화가 될 가능성이 커 응하지 않고 있다”고 말했다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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