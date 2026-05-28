이스라엘군, 레바논 남부 전역에 대피령… 휴전 후 처음

전투지역 선포… 지상작전 확대

26일 공습으로 어린이 등 31명 사망

레바논 남부 항구도시 티레에서 28일(현지시간) 이스라엘군의 공습을 받은 건물에 거대한 화염과 연기가 일어나고 있다. 이스라엘군은 이날 공습을 앞두고 레바논 남부 전역을 '전투구역'으로 선포하고 주민들에게 대피령을 내렸다. 레바논 무장정파 헤즈볼라도 이날 남부 완충지대인 '옐로라인'을 넘어온 이스라엘군 병력과 이스라엘 북부에 드론과 로켓을 발사했다. AFP연합뉴스

이스라엘이 레바논 내 친이란 무장세력 헤즈볼라에 대한 군사작전 수위를 높여가고 있는 가운데 이스라엘군이 레바논 남부 전역을 ‘전투구역’으로 선포하고 주민들에게 대피령을 내렸다. 지난달 16일 미국의 중재로 체결된 휴전 이후 남부 전역에 대피령이 내려진 것은 처음으로, 이스라엘과 레바논 간 휴전도 위태로워지는 모습이다.



이스라엘군은 28일(현지시간) 엑스(옛 트위터)에 올린 성명에서 “레바논 남부 주민들은 자흐라니강 북쪽으로 대피할 것을 권고한다”며 “강 남쪽의 모든 지역은 전투구역으로 간주된다”고 밝혔다. 이어 헤즈볼라 요원과 시설로부터 멀리 떨어질 것을 경고하며 “헤즈볼라를 상대로 극도의 무력을 행사할 것”이라고 강조했다.



자흐라니강은 이스라엘과 레바논 국경에서 약 40㎞ 북쪽을 동서로 가로지르는 강으로, 강 이남 레바논 영토 면적은 약 2000㎢에 달한다. 이스라엘군은 휴전 이후 더 남쪽에 위치한 리타니강 이남 주민들에게도 여러 차례 대피 명령을 내린 바 있다. 그러나 이번에는 경고 범위를 더욱 북쪽으로 확대하면서 레바논 남부 대부분 지역이 사실상 주민 대피 대상이 됐다.



이번 조치는 이슬람 최대 명절 가운데 하나인 ‘이드 알 아드하’(희생제)를 앞두고 내려졌다. 로이터통신은 레바논 보안 소식통들을 인용해 주민들이 북부 항구도시 시돈으로 피란하고 있다고 전했다. 시돈은 이미 기존 피란민 수천명이 머물고 있는 상태다. 남부 항구도시 티레와 주변 지역 도로는 극심한 정체를 빚고 있다고 AP통신은 보도했다.



현지 구조대도 한계 상황에 몰리고 있다. 레바논 민방위대 소속 무사 나스랄라는 AP에 “대피 지원 차량을 운영하면 부상자 구조에 투입할 차량이 부족해진다”며 “교통 체증이 심해 구조대가 현장에 복귀하지 못할 수 있다”고 우려했다.







헤즈볼라도 탐지가 어려운 ‘광섬유 드론’을 활용해 이스라엘군에 대한 반격에 나서고 있다. 레바논 남부에 진입한 이스라엘군 병력과 이스라엘 북부에 드론 및 로켓 공격을 가했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이스라엘이 레바논 내 친이란 무장세력 헤즈볼라에 대한 군사작전 수위를 높여가고 있는 가운데 이스라엘군이 레바논 남부 전역을 ‘전투구역’으로 선포하고 주민들에게 대피령을 내렸다. 지난달 16일 미국의 중재로 체결된 휴전 이후 남부 전역에 대피령이 내려진 것은 처음으로, 이스라엘과 레바논 간 휴전도 위태로워지는 모습이다.이스라엘군은 28일(현지시간) 엑스(옛 트위터)에 올린 성명에서 “레바논 남부 주민들은 자흐라니강 북쪽으로 대피할 것을 권고한다”며 “강 남쪽의 모든 지역은 전투구역으로 간주된다”고 밝혔다. 이어 헤즈볼라 요원과 시설로부터 멀리 떨어질 것을 경고하며 “헤즈볼라를 상대로 극도의 무력을 행사할 것”이라고 강조했다.자흐라니강은 이스라엘과 레바논 국경에서 약 40㎞ 북쪽을 동서로 가로지르는 강으로, 강 이남 레바논 영토 면적은 약 2000㎢에 달한다. 이스라엘군은 휴전 이후 더 남쪽에 위치한 리타니강 이남 주민들에게도 여러 차례 대피 명령을 내린 바 있다. 그러나 이번에는 경고 범위를 더욱 북쪽으로 확대하면서 레바논 남부 대부분 지역이 사실상 주민 대피 대상이 됐다.이번 조치는 이슬람 최대 명절 가운데 하나인 ‘이드 알 아드하’(희생제)를 앞두고 내려졌다. 로이터통신은 레바논 보안 소식통들을 인용해 주민들이 북부 항구도시 시돈으로 피란하고 있다고 전했다. 시돈은 이미 기존 피란민 수천명이 머물고 있는 상태다. 남부 항구도시 티레와 주변 지역 도로는 극심한 정체를 빚고 있다고 AP통신은 보도했다.현지 구조대도 한계 상황에 몰리고 있다. 레바논 민방위대 소속 무사 나스랄라는 AP에 “대피 지원 차량을 운영하면 부상자 구조에 투입할 차량이 부족해진다”며 “교통 체증이 심해 구조대가 현장에 복귀하지 못할 수 있다”고 우려했다.이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌은 점점 격화하고 있다. 이스라엘군은 레바논 남부에 설정된 완충지대인 ‘옐로라인’을 넘어 지상 작전을 확대하고 있다. 로이터통신 등에 따르면 이스라엘군은 이번 주에만 550개 넘는 목표물을 타격했고, 지난 27일 하루 동안에만 레바논 남부와 동부에 120건 넘는 공습을 가했다. 이스라엘군의 26일 헤즈볼라 관련 목표물 타격으로 아동 4명을 포함해 최소 31명이 숨졌다.헤즈볼라도 탐지가 어려운 ‘광섬유 드론’을 활용해 이스라엘군에 대한 반격에 나서고 있다. 레바논 남부에 진입한 이스라엘군 병력과 이스라엘 북부에 드론 및 로켓 공격을 가했다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지