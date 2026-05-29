‘평화와 번영을 위한 제주포럼’ 내달 개최
평화·번영·기후·AI대응 협력 모색
유엔 사무총장 후보 특별대담도
제21회 ‘평화와 번영을 위한 제주포럼’이 다음 달 24~26일 제주 해비치호텔과 제주돌문화공원에서 개최된다. 외교부·제주도·국제평화재단·동아시아재단이 공동 주최하고, 제주평화연구원이 주관한다. 올해부터 외교부와 공동 주최로 바뀌면서 외교부 장관이 제주도지사와 함께 공동조직위원장을 맡게 됐다.
이번 포럼은 ‘분열의 시대, 협력의 재구상’을 대주제로 정했다. 지정학적 불확실성 속 평화와 번영을 위한 협력, 경제·교육·기후·에너지 전환을 통한 공동 번영, 인공지능(AI)과 디지털 혁신 시대의 글로벌 거버넌스와 협력 등 5개 핵심 의제를 중심으로 70여개 세션이 진행된다.
포럼에는 40여개국의 전·현직 지도자와 학계·경제계·시민사회 등 각 분야의 전문가들이 참석할 예정이다. 특히 올해 하반기 유엔 사무총장 선출을 앞두고 후보자들이 직접 참석해 ‘다자주의 재구상’을 주제로 특별 대담을 진행한다.
25일 열리는 ‘세계지도자세션’에는 반기문 전 유엔 사무총장, 수실로 밤방 유도요노 전 인도네시아 대통령, 하토야마 유키오 전 일본 총리, 검브자브 잔당샤트르 전 몽골 총리, 필리프 뢰슬러 전 독일 부총리 등 5명의 전직 국가수반과 국제기구 수장이 참석해 국제사회의 실용적 협력 방안에 대해 의견을 교환할 예정이다.
세계보건기구(WHO), 국제에너지기구(IEA), 경제협력개발기구(OECD) 등 주요 국제기구와 관련 부처가 참여하는 보건·에너지·관광 등 분야별 특별 세션들은 24일 제주돌문화공원에서 진행된다.
미래세대의 참여를 확대하기 위한 청년 프로그램 ‘청년 SPEAK’도 운영된다. 국내외 50여명의 청년들이 글로벌 현안을 미래세대의 시각에서 조명하고 협력과 공존의 방안을 모색한다.
제주포럼은 2000년 6·15남북정상회담을 기념해 2001년 ‘제주평화포럼’으로 출범했다. 격년제로 열리다가 2011년 ‘평화와 번영을 위한 제주포럼’으로 명칭을 바꿔 매년 개최되고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사