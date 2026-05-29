“AI시대 콘텐츠가 무기”… 네이버, 창작자에 1조 투자
매월 3000명 선정, 활동비 지원
대화형 검색 ‘AI탭’ 내달 정식오픈
네이버가 인공지능(AI) 시대 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 향후 5년간 창작자 지원에 1조원을 투자한다. 창작자의 경험과 전문성이 담긴 ‘양질의 데이터’가 AI 경쟁력을 좌우할 것이라는 판단에서다.
김광현(사진) 네이버 최고데이터·콘텐츠책임자(CDO)는 28일 서울 중구 더플라자 호텔에서 열린 미디어 라운드 테이블에서 “AI 모델 성능뿐 아니라 데이터 품질과 서비스 경험에서 격차를 만들어야 하는 AI 네이티브 시대에서 네이버가 25년 이상 쌓아온 독자적인 콘텐츠 생태계는 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 강력한 자산”이라며 “성공한 ‘소버린 AI’인 네이버를 지속 성장시켜나갈 것”이라고 밝혔다.
네이버는 우수 창작자 지원 프로그램 ‘네이버 메이트’를 다음 달 시작한다. 블로그·카페·지식인·프리미엄 콘텐츠 등 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 창작자 중 전문성과 다양성을 갖춘 3000명을 매월 선정한다. 해당 창작자에게는 공식 엠블럼을 부여하고, AI 브리핑 인용 횟수 등에 따라 총 200억원(인당 30만~1000만원) 규모의 활동비를 지원한다. 이일구 콘텐츠 서비스 부문장은 “2000만명의 네이버 창작자가 매년 6억3000만개의 콘텐츠를 생산하고 있다”고 설명했다.
‘AI탭’도 6월 정식 오픈한다. 모든 네이버 사용자의 검색창 우측에 AI탭 버튼이 활성화돼 AI와 대화를 나누며 정보를 검색할 수 있다. AI탭은 검색부터 지도, 부동산, 예약 등 고객 일상 전반을 아우르는 네이버의 서비스를 한 화면에서 연결성 있게 제공하는 게 핵심이다. ‘브런치 맛집 추천’을 검색하면 AI가 식당별 영업 시간과 지도상 위치, 예약 가능 시간을 함께 보여주고 실제 예약까지 완료하는 식이다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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