롯데그룹의 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 181% 증가했다. 유통과 화학 등 핵심 사업군의 실적이 전반적으로 개선되고, 포트폴리오 개편에 성공하면서 수익성을 대폭 올렸다.
롯데지주는 27일 기업설명회(IR)를 열고 이같이 밝혔다. 롯데지주는 증권사 애널리스트와 기관투자자 등에게 실적 개선과 포트폴리오 개편 등에 대해 발표했다.
롯데그룹의 식품, 유통, 화학, 호텔 등 그룹 핵심 사업군의 1분기 영업이익은 7876억원(전년 대비 181% 증가)을 기록하며 수익성 개선에 성공했다.
우선 롯데쇼핑은 백화점을 중심으로 국내외 주력 점포의 견고한 성장세에 힘입어 영업이익이 전년대비 71% 증가한 2529억원을 기록했다. 롯데건설의 영업이익도 전년 대비 1226% 증가한 504억, 롯데웰푸드와 호텔롯데도 각각 전년 대비 118% 증가한 358억, 83% 신장한 745억을 나타내며 그룹 전 사업군의 수익성이 크게 개선됐다. 롯데지주는 비주력 사업과 자산의 효율화 성과도 소개했다. 올해도 롯데렌탈을 매각하고 롯데케미칼 대산·여수공장 사업을 재편하는 등 강도 높은 구조조정을 이어가고 있다.
신사업 투자와 육성 사례로는 롯데바이오로직스를 들었다. 올해 하반기 국내 송도캠퍼스 1공장 준공 이후 미국 시러큐스와 인천 송도를 중심으로 투트랙 전략의 본격적 가동을 앞두고 있다.
롯데그룹은 또 “롯데건설의 프로젝트파이낸싱(PF) 우발 채무 감축 현황 및 관리 계획과 상각 전 영업이익(EBITDA) 내 효율적 투자 집행 등을 통해 재무건전성을 확보하고 기업가치 제고를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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롯데그룹 1분기 영업이익 ‘181% 증가’
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