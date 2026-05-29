카카오 파업 위기에 고개 숙인 정신아… 내부 조직개편 예고
노조 내달 10일 판교역 집회 예고
정신아(사진) 카카오 대표가 노사 임금 교섭이 결렬된 것과 관련해 임직원들에게 사과했다. 정 대표는 28일 사내 게시판에 공지를 올려 “여러 우려와 불확실성을 빠르게 해소하지 못하고 있는 점, 진심으로 송구하다”고 밝혔다.
카카오 노사는 지난 27일 경기지방노동위원회에서 8시간에 걸쳐 임금 교섭 2차 조정 회의를 진행했으나, ‘성과급 문제’를 놓고 이견을 좁히지 못했다. 4개 계열사에 이어 쟁의권을 확보한 카카오 본사 노조는 다음달 10일 판교역 집회를 시작으로 본격적인 쟁의에 나설 예정이다. 노사 간 뚜렷한 돌파구를 찾지 못하면 창사 이래 첫 공동 파업이 현실화될 수 있다.
정 대표는 “아직 서로의 입장 차이를 충분히 좁히지 못한 상황이지만, 우리는 결국 카카오 안에서 함께 일하며 같은 방향을 향해 나아가야 할 크루”라고 호소했다. 그러면서 “회사 차원에서 안정적인 체계를 수립하고 서비스 관점 기준을 다시 세우며 함께 방향을 맞춰 나가야 할 때”라며 내부 조직개편도 예고했다. 카카오는 프로덕트 조직을 ‘카카오톡’과 ‘비즈니스’로 이원화하고, 카카오톡 조직 내 ‘유저 퍼스트 테스크포스(TF)’를 신설해 이용자 소통과 서비스 완성도를 강화할 계획이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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