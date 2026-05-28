트럼프 ‘가자 평화위원회’… 출범 4개월째 ‘개점휴업’
“공식 기금 단 한 푼도 안 들어와”
도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔(UN)을 대체한다며 출범시킨 ‘가자 평화위원회’가 넉 달이 지나도록 공식 기금을 단 한 푼도 확보하지 못한 채 ‘개점휴업’ 상태에 빠졌다고 파이낸셜타임스(FT)가 27일(현지시간) 보도했다.
FT는 사안에 정통한 소식통 3명을 인용해 세계은행이 관리하는 평화위원회 공식 기금에 현재까지 기부금이 전혀 입금되지 않았다고 전했다. 한 관계자는 “예치 금액은 0달러”라고 말했다.
이와 관련해 위원회 측은 FT에 세계은행 기금 대신 JP모건 계좌를 통해 직접 기부금을 받고 있다고 해명했다. 이제까지 모로코가 약 300만 달러, 아랍에미리트(UAE)가 약 2000만 달러를 지원한 것으로 전해졌다. 다만 JP모건 계좌는 세계은행 기금과 달리 기여국과 이사회에 재정 현황을 보고할 의무가 없어 투명성 논란이 제기된다.
위원회는 최근 가자지구 재건 사업 입찰 절차에도 착수했지만 실제 체결된 계약은 단 한 건도 없는 것으로 알려졌다.
앞서 트럼프 대통령은 지난 1월 스위스 다보스포럼에서 가자지구 재건을 위한 위원회 출범을 선언하며 세계 각국 정상들에게 10억 달러(약 1조5000억원) 규모의 ‘종신 회원권’을 제안했다. 회원국들은 총 70억 달러 지원을 약속했고, 미국도 100억 달러를 내겠다고 공언했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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