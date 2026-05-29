메모리 ‘슈퍼 사이클’ 이으려면… 삼전닉스 받칠 소부장 키워야
협력 모델 아닌 단순 하청 관리 수준
TSMC, 동반 성장 중심 생태계 구축
R&D 투자가 기초 체력 키워 ‘윈윈’
삼성전자의 발목을 잡던 ‘총파업 리스크’가 해소되면서, K-반도체의 실적 질주에도 한층 탄력이 붙을 전망이다. 다만 향후 메모리 ‘슈퍼 사이클’이 꺾인 이후에도 국내 반도체 산업이 경쟁력을 유지하려면 삼성전자와 SK하이닉스 등 대표 주자와 이를 받치는 소재·부품·장비 기업 간의 발전적 상생 체계가 필요하다는 지적이 나온다. 대만 TSMC 사례처럼 생태계 전반의 ‘초격차’를 이끌어낼 협력 모델을 안착시켜야 할 때라는 분석이다.
28일 업계에 따르면 글로벌 반도체 강자들은 소부장 업체 투자를 단순 사회적 책임 차원이나 시혜성 지원 대상이 아닌, 동반 성장을 목표로 한 핵심 연구개발(R&D) 전략으로 접근하고 있다. TSMC가 구축한 생태계 네트워크 ‘그랜드 얼라이언스’가 대표적 사례다.
그랜드 얼라이언스는 TSMC와 핵심 협력사들이 마치 하나의 기업처럼 결속해 반도체 설계부터 장비, 소재, 부품, 후공정까지 전 과정을 최적화하는 초거대 동맹이다. 협력사들은 TSMC의 압도적인 파운드리 점유율을 바탕으로 수익과 성장을 확보할 수 있고, TSMC는 협력사들과의 공동 연구 체계 안에서 신기술 개발을 가속화할 뿐만 아니라 안정적인 공급망을 유지할 수 있다는 장점이 있다. 실제로 세계 1위 후공정 기업인 대만 ASE테크놀로지를 비롯해 다수 대만 소부장 업체들이 이 동맹을 발판 삼아 세계적인 기업으로 도약했다.
파운드리 후발주자인 인텔 역시 2022년 약 10억 달러(약 1조5000억원) 규모의 혁신 펀드를 출범시켜 차세대 칩렛과 설계 IP 스타트업에 직접 지분을 투자했다. 비록 이후 인텔 파운드리 사업은 고전을 면치 못했지만, 장기적 관점에서 단순 하청 관리보다 선제적인 생태계 투자가 더 효과적이라는 판단이 담겨 있었던 셈이다.
이에 비해 메모리 호황에 힘입어 나란히 사상 최대 실적을 경신 중인 삼성전자와 SK하이닉스는 아직 세계적 수준의 생태계 구축엔 나서지 못하고 있다는 평가를 받는다. 시장을 주도하는 ‘슈퍼 을(乙)’을 직접 육성하는 글로벌 기업들의 방식과는 거리가 있다는 얘기다.
업계 관계자와 전문가들은 일회성 지원이나 단순 대출 제도 수준을 넘어, 상생의 방식을 근본적으로 개선해야 한다고 입을 모은다. 급변하는 AI 반도체 시장에서 살아남기 위해서는 소부장 기업 역시 제조사 요구에 수동적으로 대응하던 관행에서 벗어나 R&D에 역량을 집중해야 한다는 것이다. 한 소부장 업계 관계자는 “기존 기술을 베껴서 어떻게든 ‘더 싸게’ 납품할 방법만 고민하는 상황에서는 결코 경쟁력을 키울 수 없다”며 “혁신 기술을 개발하면 그 가치를 제대로 인정해주고, 보호·육성해 주는 환경이 조성되어야 하는 이유”라고 말했다.
이지만 연세대 경영학과 교수는 일본 소부장 생태계를 주목해 볼 필요가 있다고 했다. 이 교수는 “일본은 삼성전자·SK하이닉스 같은 ‘완성형 칩 메이커’는 없지만, 수많은 반도체 소부장 기업들의 실적이 모여 세계 시장에서 막대한 수익을 올리고 있다”며 “종합반도체 기업은 세계 1·2위를 다투지만, 정작 글로벌 소부장 톱 5위 안에 드는 기업은 단 한 곳도 없는 한국의 현실을 되돌아봐야 한다”고 강조했다. 실제 지난해 연간 매출 기준 글로벌 상위 5개 소부장 기업은 미국과 일본, 대만, 유럽 기업들이 휩쓸었다.
나아가 이 교수는 소부장 생태계 투자가 결국 삼성전자·SK하이닉스의 기초 체력까지 다져주는 ‘윈윈’ 전략이 될 것이라고 진단했다. 그는 “현재 두 대기업이 거두는 막대한 이익은 AI 열풍에 따른 일시적 현상일 수 있다”며 “‘실탄’이 풍부한 지금 선제적으로 지분을 투자해 두면, 공급망 강화와 더불어 소부장 업계의 성장을 함께 누릴 수 있는 최적의 구조가 만들어질 것”이라고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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