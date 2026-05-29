최휘영 문화체육관광부 장관은 “2030년 K컬처 시장 규모 400조원을 달성할 수 있도록 목표를 상향 조정하겠다”고 28일 밝혔다. 이재명정부 출범 당시 국정과제에서 밝힌 목표는 300조원이었다. 이는 K컬처의 개념을 기존 문화창조산업(콘텐츠·예술산업)에서 라이프스타일 산업(외래관광, K푸드·뷰티·패션 수출액)을 포함한 개념으로 재정의한 데 따른 것이다.
최 장관은 이날 국립현대미술관 서울에서 열린 정부 출범 1주년 기자간담회에서 “누가 봐도 K컬처라고 할 수 있는 것들이 그동안 통계에 빠져 있었다”며 "외래관광, K푸드, K뷰티, K패션 수출액 등 라이프스타일 산업을 포함해 시장 규모를 살펴봐야 한다”고 설명했다. 최 장관은 “K컬처의 개념을 재정의한 뒤 시장 규모를 다시 살펴봤더니 지난해 시장 규모가 274조원으로 집계됐다”며 “이에 맞춰 2030년까지 K컬처 시장 규모를 기존 300조원에서 400조원으로 조정하고자 한다”고 말했다.
시장 규모가 확대됨에 따라 K컬처 수출 목표도 함께 조정됐다. 최 장관은 “(재정의에 따른) 지난해 K컬처 수출액은 718억 달러로, 자동차 720억 달러에 약간 못 미치는 3위 수준”이라며 “이에 따라 2030년까지 수출액 350억 달러였던 기존 목표를 1100억 달러(165조8800억원)로 조정한다”고 말했다.
다만 문체부의 자의적인 K컬처 재정의가 다른 부처 의견과 충돌할 수 있는 것 아니냐는 지적에 대해선 “부처 간에 협의해 나가겠다”고 밝혔다. 최 장관은 “공식 산업 통계에 포함할지, 별도 통계로 관리할지는 관계 부처와 협의가 필요하다”고 설명했다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
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“K컬처에 푸드·뷰티·패션 등 추가… 시장 목표 300조원 → 400조원 상향”
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