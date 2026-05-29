이용철 방위사업청장이 지난 24일(이하 현지시간)부터 나흘간 캐나다 빅토리아·오타와를 방문해 60조원대의 ‘캐나다 초계 잠수함 사업’(CPSP) 수주를 위한 세일즈 외교에 나섰다.
이 청장은 27일 캐나다 오타와에서 개최된 국방안보전시회(CANSEC)에 참석해 데이비드 맥귄티 캐나다 국방장관과 만나 국방협력 강화와 방산협력 지원 방안을 논의했다. 다음 달 말 예정된 CPSP 우선협상대상자 선정을 앞두고 캐나다 최대 방산 전시회인 CANSEC를 찾아 막판 설득에 나선 것이다. 캐나다는 2030년대 중반 퇴역하는 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 최대 12척의 디젤 잠수함을 도입하는 CPSP를 진행하고 있다. 한국의 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄과 독일 티센크루프마린시스템이 최종 경쟁 중이다. 김경률 해군 참모총장도 동행해 캐나다군 수뇌부들과 만나 한국 잠수함의 우수성을 설명했다.
이 청장은 앞서 26일 오타와에서는 스티븐 퓨어 국방조달특임장관과 별도로 면담했다. 그는 캐나다가 중시하는 산업협력(ITB), 기술이전, 유지·보수·정비(MRO), 공급망 분야에서 준비 중인 협력 방안을 소개하며 한국이 ‘장기적 전략 동반자’임을 강조했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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캐나다 간 방사청장… 잠수함 수주전 지원
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