공급만 보지마라… 돈이 돌 때 집값도 움직였다
[남혁우의 부동산 읽기] 유동성과 부동산시장
부동산 시장을 전망할 때 많은 이들이 향후 지역별 입주 물량이 얼마나 될지 확인하거나 정부의 규제 완화 조치에 귀를 기울인다. 하지만 부동산 시장의 방향성은 단순히 수급 지표나 가계 소득 증감으로만 결정되는 게 아니라 거시경제의 여러 축이 맞물려 빚어내는 복합적인 결과물이며, 그 중에서도 시장 전체를 좌우하는 유동성을 이해해야 제대로 흐름을 읽어낼 수 있다. 여기서 유동성이란 단순히 시중에 존재하는 돈의 양만 의미하지 않는다. 자본이 얼마나 빠르게 순환하는지, 즉 돈의 움직임 역시 유동성이다. 자산 시장에 존재하는 돈의 총량이 커지고, 그 돈의 이동이 활발할수록 유동성은 풍부해진다.
그렇다면 부동산 시장에 유동성을 공급하고 키우는 주요 요인은 무엇일까. 첫 번째는 구매력과 직결되는 ‘대출 채널’이다. 은행이 자금을 빌려주는 행위 자체가 시장에 새 구매력을 창출하는 수도꼭지 역할을 한다. 이 수도꼭지의 밸브를 조절하는 핵심 변수가 대출 규제와 금리다. 먼저 총부채원리금상환비율(DSR) 같은 대출 한도 규제는 개인이 감당할 부채 상한선을 소득 수준에 엄격히 연동시켜 물리적 유동성의 크기를 제어한다. 대출 규제가 유동성의 절대량을 제한한다면, 금리는 유동성을 조달하는 비용과 심리에 영향을 미친다. 금리의 절대적 수치보다 상승 속도가 미치는 파급력이 훨씬 크다는 점은 지표가 증명한다. 일례로 한국은행 기준금리는 코로나19 사태 와중이던 2020년 5월 연 0.50%로 역대 최저였으나, 글로벌 인플레이션 압력에 대응하는 과정에서 2022년 1월 1.25%에서 12개월 만에 3.5%로 2.25%포인트나 급격히 인상됐다. 초저금리에 오래 노출된 시장 참여자들이 직면한 심리적 충격과 실질 이자 부담 증가는 수치 이상이었다. 이는 신규 매수층 진입을 전면 차단했고, 결국 2022년 11월 기준 서울 아파트 실거래가 지수가 2021년 12월 대비 누적 18.86% 하락하며 역대 최대 가격 조정으로 이어졌다.
두 번째 경로는 한국 부동산 시장만의 독특한 환류 구조인 ‘전세 자금 채널’이다. 전세 보증금은 매수자가 실제 투입해야 하는 자본의 장벽을 획기적으로 낮추는 금융 지렛대 역할을 한다. 매매 가격과 전세 가격의 격차를 뜻하는 ‘갭(GAP)’이 좁혀질수록 더 적은 자본으로도 주택 매수가 가능해지므로, 레버리지 효과가 커져 구매력이 강화되는 결과로 이어진다. 또한 임대차 시장의 전세가 상승은 임차인들의 매수 움지임을 촉진해 매매 시장으로 자금이 유입되는 핵심 동인으로 작용하기도 한다.
세 번째는 기존 자산의 현금화 과정에서 파생되는 ‘자산 처분 채널’이다. 기존 주택을 매도하고 상급지로 이동하려는 갈아타기 수요의 자금은 하위 지역 매도 대금이 상위 지역 매수 자금으로 흘러가는 순환 고리를 형성한다. 주식 등 다른 금융 자산의 활황으로 얻은 차익 실현 자금 역시 부동산 시장에 유동성을 공급하는 원천이다. 이를 보여주는 흥미로운 사례가 있다. 2014년부터 2022년까지의 나스닥 지수 증감률과 한국부동산원 기준 강남3구 아파트 매매가격지수 증감률을 비교해보면, 두 지표 간 상관관계가 0.97로 나타난다. 상관관계가 1에 가까울수록 두 지표가 동일한 궤적을 그린다는 뜻이다. 바다 건너 미국의 기술주 중심 주식시장과 서울 강남 아파트값이 강한 동조 현상을 보이는 이유는 국내 자산가들의 투자 흐름 변화에서 찾아볼 수 있다. 과거와 달리 자산가들의 자산 포트폴리오 내에서 외화 증권, 그 중에서도 미국 주식의 비중이 눈에 띄게 증가했기 때문이다. 즉 나스닥 시장이 크게 상승하면 자산가들이 주식을 매도해 차익을 실현하고, 이 거대한 자본이 일정 시차를 두고 새 유동성으로 강남3구 등 국내 핵심지 부동산에 공급된 걸로 추정할 수 있다.
네 번째로 주목할 유동성의 원천은 ‘가격 그 자체’다. 자산 시장에서 가격은 단순히 물건값이 아니라 자본의 이동 경로를 지시하는 이정표다. 예를 들어 특정 선호 지역의 가격이 급등해 격차가 벌어지면, 수요자들은 인접한 유사 지역을 상대적 저평가 상태로 인식한다. 서울 부동산 시장에서 강남3구의 상승세가 시차를 두고 마포·용산·성동구로, 다시 노원·도봉·강북구 등 주변으로 도미노처럼 확산되는 ‘가격 키 맞추기’ 현상은 상급지의 가격 상승이 하급지에 새 수요와 유동성을 만드는 연쇄 이동의 결과물이다.
흔히 주택 공급 부족이 집값 상승의 주원인으로 여겨지지만, 실제 시장에서는 풍부한 유동성 여부가 수급 논리를 압도하기도 한다. 신규 입주 물량이 매우 적었던 2011~2013년 서울 아파트 침체기가 대표적이다. 공급이 부족했음에도 매매 가격은 오히려 지속 하락했다. 이러한 기현상의 핵심 원인은 유동성 환경의 변화였다. 유럽재정위기 등 글로벌 경기침체 우려에 따른 시장금리 변동성 확대, 인플레이션으로 인한 기준금리 인상 등 자금 조달비용이 상승했다. 또한 담보가치 하락으로 5년 만기 주택담보대출의 연장이 불가능한 채무자들의 매도 물량이 쏟아지며 당시 이슈였던 하우스푸어 사태를 악화시켰고, 매수 심리는 위축됐다. 반면 ‘반값 아파트’ 청약을 기다리는 대기 수요가 늘어 임대차 시장에 머무르려는 임차 수요는 급증했다. 그 결과 공급 부족 속에 전세가는 치솟고 매매가는 지속 하락하는 디커플링 현상이 발생했다.
결론적으로 자본주의 금융 체제하에서 부동산 시장의 향방은 결국 유동성의 파고와 궤를 같이한다. 따라서 단순히 개인의 노동 소득 증가만을 기대하거나 지엽적인 수급 지표에만 매몰되는 시각에서 벗어나, 거시적인 자본의 물결이 어느 방향으로 흐르는지 조망하는 넓은 시야가 긴요하다.
남혁우 우리은행 부동산연구원
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