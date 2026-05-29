포스코퓨처엠, LFP 양극재 전용공장 착공
포항 영일만… 연간 최대 5만t
ESS용 LFP배터리 수요 대응
포스코퓨처엠이 연간 생산 최대 5만t 규모의 리튬인산철(LFP) 양극재 전용 공장 건설에 들어갔다. 국내외에서 에너지저장장치(ESS) 수요 급증으로 LFP 배터리 시장이 커지자, 이에 대응해 LFP 배터리 소재 사업 강화에 나선 것이다.
포스코퓨처엠은 국내 배터리 소재기업 피노, 중국 CNGR(중웨이신소재)과의 합작사인 씨앤피신소재테크놀로지가 28일 포항 영일만 4일반산업단지에서 LFP 양극재 공장 착공 행사를 열었다고 밝혔다. 이 공장은 내년 양산 시작이 목표이며, 연간 생산량을 최대 5만t까지 단계적으로 확대할 예정이다.
LFP 배터리는 니켈·코발트·망간(NCM), 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 등 삼원계 배터리에 비해 출력은 낮지만 저렴한 가격과 긴 수명이 장점이다. 최근 재생에너지 사용 확대와 인공지능(AI) 데이터센터 확산으로 ESS용 LPF 배터리 수요도 빠르게 증가하는 추세다.
포스코퓨처엠은 주력으로 생산하는 삼원계와 함께 LFP 양극재까지 제품 포트폴리오를 확대해 글로벌 시장에서 수주 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 현재 운영 중인 포항 양극재공장의 삼원계 하이니켈 제품 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 개조하는 작업도 하고 있다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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