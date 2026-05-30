‘창단 10주년’ 에스메 콰르텟 “현악사중주 매력 느껴 보세요”

주요 공연장 누비며 국제적 성취

“10년간 계속 성장해온 것에 보람”

6월 2일 예술의전당서 리사이틀



배원희(제1바이올린), 하유나(제2바이올린), 디미트리 무라스(비올라), 허예은(첼로)으로 구성된 현악사중주단 에스메 콰르텟. ‘사랑받는다’는 뜻의 옛 프랑스어에서 따온 팀 이름에는 음악을 통해 관객들에게 사랑받고, 또 그 사랑을 다시 음악으로 돌려주고자 하는 마음을 담았다. 한국 실내악계에서 손꼽힐 정도로 국제적 성취를 이룬 에스메 콰르텟(사진)이 올해 창단 10주년을 맞았다.



에스메 콰르텟은 2016년 독일에서 한국 출신 여성 연주자 4명으로 시작됐다. 결성 1년 반 만인 2018년 유서 깊은 런던 위그모어홀 국제 현악사중주 콩쿠르에서 우승과 특별상 4개를 휩쓸며 이름을 알렸다. 이후 전 세계 주요 공연장과 페스티벌을 누비며 국제적인 아티스트로서 입지를 공고히 했다.



연주자들은 최근 국민일보와의 서면 인터뷰에서 “음악에 대한 사랑과 서로에 대한 존중이야말로 팀을 10년간 유지할 수 있었던 비결”이라고 입을 모았다. 리더인 배원희는 “현악사중주는 네 사람이 각자의 목소리로 끊임없이 대화하는 음악이다. 서로 다른 개성과 시각이 모여 무대 위에서 하나의 호흡을 이루는 순간이야말로 우리가 함께할 수 있던 원동력이었다”면서 “그동안 팀이 계속 성장해왔다는 사실 자체에 큰 보람을 느낀다”고 밝혔다.



에스메 콰르텟에 새로운 전환점이 찾아온 것은 2023년 기존 비올라 멤버의 솔로 활동에 따른 퇴단으로 디미트리 무라스를 새로운 멤버로 맞아들이면서다. 배원희는 “나와 디미트리는 2007년 스위스에서 열린 오자와 세이지 아카데미에서 처음 만난 이후 친구가 됐다. 2023년 에스메 콰르텟의 미국 투어에 디미트리가 급하게 대타로 참여했는데, 마치 오랫동안 함께 연주해온 것 같았다. 그 순간이 지금의 인연으로 이어졌다”고 설명했다.



무라스의 참여는 에스메 콰르텟이 연주뿐만 아니라 후학 양성에 나서도록 만들었다. 미국 명문 샌프란시스코 음악원이 이미 비올라 교수로 재직하던 무라스 외에 2023년 배원희를 바이올린 교수로 임용한 것이다. 이듬해엔 실내악 수업을 위해 에스메 콰르텟을 통째로 교수진 겸 객원 아티스트로 영입했다. 한국 실내악 팀 중에선 유례를 찾아보기 어려운 사례다.







지난 10년간 에스메 콰르텟에게 가장 의미 있었던 일은 무엇일까. 위그모어홀 콩쿠르 우승이 커리어의 본격적인 시작이 됐지만, 지금까지 소중하게 남은 순간은 관객들과 깊게 연결됐다고 느꼈던 공연들이란다. 향후 10년의 목표에 대해 멤버들은 “더 오래 함께 버티며, 아름답게 나이 들어가는 시니어 콰르텟이 되고 싶다. 관객들께 깊은 위로를 전하는 동시에 교육자로서 차세대 음악가들을 양성하겠다”고 밝혔다. 특히 “고전 레퍼토리 외에 한국 작곡가를 포함한 동시대 작곡가들의 곡을 더 많이 연주하고 싶다”고 덧붙였다.



에스메 콰르텟은 6월 2일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 10주년 리사이틀을 연다. 1부에 드보르자크의 현악사중주 12번 ‘아메리칸’과 쇼스타코비치의 현악사중주 8번을, 2부에 슈베르트의 현악사중주 14번 ‘죽음과 소녀’를 연주한다. 배원희는 “레퍼토리를 정할 때 ‘지금 우리 팀이 정말 하고 싶은 이야기와 연결되는가’를 많이 본다. 이번 공연에는 팀의 정체성과 현악사중주의 매력을 가장 직접적으로 느낄 수 있는 작품들을 선택했다”고 설명했다.



장지영 선임기자



GoodNews paper ⓒ 배원희(제1바이올린), 하유나(제2바이올린), 디미트리 무라스(비올라), 허예은(첼로)으로 구성된 현악사중주단 에스메 콰르텟. ‘사랑받는다’는 뜻의 옛 프랑스어에서 따온 팀 이름에는 음악을 통해 관객들에게 사랑받고, 또 그 사랑을 다시 음악으로 돌려주고자 하는 마음을 담았다. 한국 실내악계에서 손꼽힐 정도로 국제적 성취를 이룬 에스메 콰르텟(사진)이 올해 창단 10주년을 맞았다.에스메 콰르텟은 2016년 독일에서 한국 출신 여성 연주자 4명으로 시작됐다. 결성 1년 반 만인 2018년 유서 깊은 런던 위그모어홀 국제 현악사중주 콩쿠르에서 우승과 특별상 4개를 휩쓸며 이름을 알렸다. 이후 전 세계 주요 공연장과 페스티벌을 누비며 국제적인 아티스트로서 입지를 공고히 했다.연주자들은 최근 국민일보와의 서면 인터뷰에서 “음악에 대한 사랑과 서로에 대한 존중이야말로 팀을 10년간 유지할 수 있었던 비결”이라고 입을 모았다. 리더인 배원희는 “현악사중주는 네 사람이 각자의 목소리로 끊임없이 대화하는 음악이다. 서로 다른 개성과 시각이 모여 무대 위에서 하나의 호흡을 이루는 순간이야말로 우리가 함께할 수 있던 원동력이었다”면서 “그동안 팀이 계속 성장해왔다는 사실 자체에 큰 보람을 느낀다”고 밝혔다.에스메 콰르텟에 새로운 전환점이 찾아온 것은 2023년 기존 비올라 멤버의 솔로 활동에 따른 퇴단으로 디미트리 무라스를 새로운 멤버로 맞아들이면서다. 배원희는 “나와 디미트리는 2007년 스위스에서 열린 오자와 세이지 아카데미에서 처음 만난 이후 친구가 됐다. 2023년 에스메 콰르텟의 미국 투어에 디미트리가 급하게 대타로 참여했는데, 마치 오랫동안 함께 연주해온 것 같았다. 그 순간이 지금의 인연으로 이어졌다”고 설명했다.무라스의 참여는 에스메 콰르텟이 연주뿐만 아니라 후학 양성에 나서도록 만들었다. 미국 명문 샌프란시스코 음악원이 이미 비올라 교수로 재직하던 무라스 외에 2023년 배원희를 바이올린 교수로 임용한 것이다. 이듬해엔 실내악 수업을 위해 에스메 콰르텟을 통째로 교수진 겸 객원 아티스트로 영입했다. 한국 실내악 팀 중에선 유례를 찾아보기 어려운 사례다.“학생들을 가르치다 보면 오히려 저희가 배우는 부분이 많아요. 음악의 본질적인 질문들을 다시 생각하고, 왜 우리가 계속 사중주를 하는지 돌아보게 되거든요. 저희가 젊은 시절 훌륭한 실내악 스승들에게 많은 영향을 받았는데, 그 전통과 경험을 다음 세대에 이어 간다는 데 큰 의미를 느끼고 있습니다.”지난 10년간 에스메 콰르텟에게 가장 의미 있었던 일은 무엇일까. 위그모어홀 콩쿠르 우승이 커리어의 본격적인 시작이 됐지만, 지금까지 소중하게 남은 순간은 관객들과 깊게 연결됐다고 느꼈던 공연들이란다. 향후 10년의 목표에 대해 멤버들은 “더 오래 함께 버티며, 아름답게 나이 들어가는 시니어 콰르텟이 되고 싶다. 관객들께 깊은 위로를 전하는 동시에 교육자로서 차세대 음악가들을 양성하겠다”고 밝혔다. 특히 “고전 레퍼토리 외에 한국 작곡가를 포함한 동시대 작곡가들의 곡을 더 많이 연주하고 싶다”고 덧붙였다.에스메 콰르텟은 6월 2일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 10주년 리사이틀을 연다. 1부에 드보르자크의 현악사중주 12번 ‘아메리칸’과 쇼스타코비치의 현악사중주 8번을, 2부에 슈베르트의 현악사중주 14번 ‘죽음과 소녀’를 연주한다. 배원희는 “레퍼토리를 정할 때 ‘지금 우리 팀이 정말 하고 싶은 이야기와 연결되는가’를 많이 본다. 이번 공연에는 팀의 정체성과 현악사중주의 매력을 가장 직접적으로 느낄 수 있는 작품들을 선택했다”고 설명했다.장지영 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지