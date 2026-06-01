“국채보상운동·광복회 발상지 대구, 독립기념관 분원 최적”

대구시와 지역사회가 호국보훈 정신을 되살리고 후세에 전하기 위해 독립기념관 분원 유치에 사활을 걸고 있다. 대구시는 6월 ‘독립기념관 분원 대구 유치 타당성 및 기본구상 연구용역’에 들어가고 지역 독립운동 기반 시설들을 재조사하는 등 독립기념관 분원 유치 당위성을 뒷받침할 논리 개발에 역량을 집중할 방침이다.
애국자들의 도시 대구
대구시와 지역 독립운동 기념 단체들은 대구를 독립운동의 성지라고 소개한다. 최초의 국권수호운동인 국채보상운동 발상지이자 독립운동사에서 중요한 대한광복회가 대구에서 결성됐다. 대규모 만세운동이 전개된 항일 독립운동의 중심지이기도 했다.
또 국내 유일 독립유공자 전용 묘역인 신암선열공원이 대구에 있다는 점, 많은 순국 애국지사가 수감됐던 대구형무소가 있었던 점 등도 의미를 더한다고 입을 모은다. 대구형무소는 사라졌지만 현재 그 터에는 역사관이 조성돼 애국지사들의 정신을 기리고 있다.
독립운동은 물론 6·25전쟁, 민주화운동까지 대한민국이 위기에 처할 때마다 나서서 애국을 몸소 실천했던 역사도 자랑거리다. 6·25전쟁 당시 자유민주주의 수호 보루였고 대한민국 최초 민주화 운동인 2·28민주운동이 대구에서 일어났다.
대구시는 독립기념관 분원이 대구에 건립되면 지역 독립운동사를 재조명하고 보훈 문화를 확산시키는 역사교육 거점 역할을 하게 될 것으로 기대하고 있다.
독립운동 관련 기념시설 건립은 대구시와 독립운동정신계승사업회, 광복회 대구지부 등 지역 보훈단체들의 숙원사업이다. 2020년부터 논의가 본격화됐지만 그동안은 별다른 성과는 없었다.
절호의 기회, 대구가 뭉쳤다
이번에는 “기회가 제대로 찾아왔다”는 평가가 나온다. 정치권에서 관련 논의가 활발해진 데다 지방선거를 앞두고 추진 동력이 커지는 모습이다. 정청래 더불어민주당 대표는 지난해 12월 충남 천안시에 위치한 독립기념관의 분원을 다른 지역에 둘 수 있도록 하는 내용의 ‘독립기념관법 일부개정안’을 발의했다. 지방선거에 출마한 여야 대구시장 후보들 모두 독립운동 등을 기념하는 기관 설치를 공약으로 삼고 있다.
대구시는 유치 타당성 조사에 나섰다. 독립기념관 분원 설치가 가능하도록 한 관련 법 개정안 국회 통과에 대비해 유치 논리를 보강하고 선제 대응 체계를 마련하겠다는 것이다. 지역 보훈단체들도 적극적으로 분위기를 띄우고 있다. 독립운동정신계승사업회와 광복회 대구지부 등이 관련 포럼 등을 개최하고 있다. 대구시는 현안 점검회의 등을 통해 유치활동 추진 상황을 살피고 있으며 지역 보훈단체들과의 연대도 강화하고 있다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 31일 “대구는 시대의 고비마다 역사의 물줄기를 돌려세운 저항의 도시”라며 “대구의 독립운동 정신을 물려주기 위해 지역사회 모두가 독립기념관 분원 유치에 힘을 모아야 한다”고 당부했다.
장익현 독립정신계승회 상임대표
“대구·경북 독립운동사 조명할 상징적 거점 필요”
“대구·경북 독립운동사 조명할 상징적 거점 필요”
"대구는 독립운동의 역사성과 상징성을 모두 갖춘 도시입니다."
장익현(68·사진) 독립운동정신계승사업회 상임대표는 31일 국민일보와의 인터뷰에서 "독립기념관 분원 대구 유치는 독립운동사를 온전히 복원하고 계승하기 위해 반드시 추진돼야 할 국가적 과제"라며 이같이 강조했다. 독립운동정신계승사업회는 독립운동 정신 계승과 고취를 위해 2017년 대구에서 결성됐다. 장 대표는 독립운동가 장윤덕 의병장의 증손이다.
장 대표는 대구를 국채보상운동, 대한광복회 결성, 반딧불 사건(항일민족운동) 등 독립운동을 상징하는 역사적 사건이 일어난 곳이자 전국 각지 독립운동가들의 희생과 연대의 역사가 서린 대구형무소가 있었던 장소라고 설명했다.
장 대표는 "현재 대구에는 대구근대역사관, 국채보상운동기념관, 대구형무소역사관, 국립신암선열공원 등 개별 시설은 존재하지만 독립운동사를 종합적으로 연구·전시·교육할 수 있는 독립운동 전문 기념관은 없다"며 "대구·경북을 거점으로 한 독립운동사를 통합적으로 조명하고 미래 세대에게 독립운동 정신을 체계적으로 전달할 상징적 거점 공간이 꼭 필요하다"고 말했다.
장 대표는 지역 단위 독립운동 역사 복원이 꼭 필요하다고 말했다. 독립운동은 특정 지역만의 역사가 아니라 전국 각지에서 수많은 이름 없는 선열들이 함께 만들어낸 역사인 만큼 지역의 독립운동 역사를 기억하는 기념관이 마련될 때 비로소 진정으로 독립운동 기념사업이 완성되는 것이라고 했다. 그는 "대구에 독립기념관 분원을 건립하는 것을 시작으로 전국에 각 지역의 독립운동 역사를 조명하는 기관 건립이 이어져야 한다"고 말했다.
장 대표는 독립운동 정신의 계승과 내재화가 중요하다고 진단했다. 청년들의 특성에 맞춘 새로운 계승 방법도 찾아야 한다고 강조했다. 그는 "독립운동 정신을 대구시민 정신으로 계승하기 위해서는 시민들이 일상에서 대구의 역사적 정체성을 올바르게 인식하고 받아들일 수 있어야 한다"며 "국채보상운동부터 2·28민주운동까지 기념하는 대구시민주간 같은 의미 있는 행사가 더 많아지면 시민들이 독립운동과 민주화 정신의 의미에 대해 더 깊이 생각하게 될 것"이라고 말했다. 또 "MZ세대에게 독립운동 정신을 전달하기 위해서는 MZ세대에게 익숙한 숏폼 영상, 웹툰 등을 적극 활용할 필요가 있다"고 덧붙였다.
장 대표는 영남법무법인 대표변호사로 대구지방변호사회 회장, 대구국제뮤지컬페스티벌(딤프) 이사장 등을 지냈다. 지난해 독립운동정신계승사업회 제3대 상임대표로 취임했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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