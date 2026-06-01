“국채보상운동·광복회 발상지 대구, 독립기념관 분원 최적”

[로컬&이슈]

각종 포럼 잇따라… 유치 열기 고조

市, 이달 타당성 등 연구용역 착수

관련 법 통과 대비 논리 개발 집중

올해 3·1절 대구 중구가 연 만세운동 재현 행사에서 참가자들이 ‘대한독립 만세’를 외치고 있다. 중구에는 독립운동을 떠올리게 하는 3·1만세운동길, 대구형무소역사관, 국채보상운동기념공원 등이 있다. 대구시 중구 제공

애국자들의 도시 대구



절호의 기회, 대구가 뭉쳤다



장익현 독립정신계승회 상임대표

“대구·경북 독립운동사 조명할 상징적 거점 필요”

