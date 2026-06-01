“한국 사격, 문턱 더 낮춰야 진짜 황금기 온다”
[국민 초대석] 김현식 대한사격연맹 부회장
한국 사격은 2024 파리올림픽에서 금메달 3개, 은메달 3개로 역대 최고 성적을 써낸 것을 계기로 새로운 전기를 맞았다. 반효진, 오예진, 양지인 등 샛별들은 차세대 사격 스타로 자리매김했다. 오는 9월 아시안게임을 앞둔 올해는 다양한 신기록이 쏟아져 나오면서 황금기가 왔다는 평가를 받고 있다.
동시에 단기적 성과에만 매달릴 게 아니라 한국 사격의 중장기적 발전에 초점을 맞춰야 한다는 목소리도 나오고 있다. 5월 26일 만난 김현식 대한사격연맹 부회장은 “사격 종목 자체가 접근성이 떨어져서 시작할 때 막연한 두려움을 갖게 되는데 문턱을 더 낮춰야 한다. 자연스럽게 사격을 접한 뒤 선수 생활에 뛰어드는 이들이 많아져야 한다”고 강조했다.
평소 사격을 취미로 즐겼던 그는 자발적으로 후원에 나섰다가 연맹 살림까지 맡게 됐다. 전문 사격인이 아닌 외부인의 시선으로 한국 사격이 안고 있는 문제점을 하나씩 짚어내며 종합 발전대책 수립에 나섰다.
-사격과 인연을 맺은 계기는.
“친구의 권유로 사격을 접한 뒤 매력에 빠졌다. 수년 전부터 산탄총 사격을 취미로 즐기며 종목에 애정이 생겼다. 평소 소수점 경쟁을 하는 선수들에 대한 존경심이 있었다. 자연스럽게 한국 사격을 돕고 싶다는 생각이 들어 직접 연맹에 전화를 걸었다. 운영 중인 자동화재탐지설비 전문기업 지에프에스(GFS)가 연맹 후원사로 참여했다. 사실 연맹에서 일하게 될 줄은 몰랐는데 무거운 책임감과 큰 자부심을 느낀다. 한국 사격의 발전을 위해 제가 할 수 있는 일을 하나씩 찾는 과정에 있다. 많이 듣고 배우려 한다.”
-밖에서 본 한국 사격의 모습은.
“더 잘할 수 있는 선수, 발전 가능성이 무궁무진한 선수들이 많다. 어려운 훈련 여건 속에서도 세계적인 선수들이 나오는 것을 보면 코칭 시스템은 이미 자리를 잡고 있다고 봤다. 훈련 환경이나 여건이 지금보다 좋아진다면 잠재력을 틔울 선수들이 늘어날 수 있다는 생각도 들었다. 제 역할은 명확하다. 전문 사격인이 아닌 제가 직접 선수를 지도하고 육성하는 건 어렵다. 선수들이 경기와 실력 향상에만 집중할 수 있도록 도울 수는 있다.”
-한국 사격의 성장세를 어떻게 보는가.
“2024 파리올림픽에서 역대 최고 성적을 거둔 이후에도 성장이 멈추지 않고 있다는 점이 정말 놀랍다. 지난해 11월 이집트 카이로에서 열린 2025 세계선수권대회에서는 금메달 6개를 포함해 총 11개의 메달을 획득, 종합 2위에 올랐다. 반효진이 10m 공기소총에서 한국신기록을 세우며 세계챔피언에 등극했다. 양지인은 25m 권총에서 올림픽에 이어 세계선수권까지 제패해 2관왕을 달성했다. 지난 4월 아시안게임 선발전에서는 5개의 비공인 세계신기록과 2개의 한국신기록이 쏟아졌다. 시스템이 제대로 작동하고 있다는 방증이라고 생각한다.”
-치열해진 내부 경쟁의 원동력은.
“파리올림픽 출전권을 따고도 신예 반효진에게 자리를 내줬던 권은지는 세계랭킹 2위에 올랐다. 선수들이 서로 긍정적인 자극을 주고받으며 더 높은 수준으로 올라가고 있다. 체계적인 국가대표 선발 시스템, 창원국제사격장과 같은 세계 수준의 훈련 환경, 유망주를 꾸준히 발굴해온 저변 확대 노력이 맞물린 결과라고 본다. 진정한 황금기는 지금 이 순간의 성과를 시스템으로 정착시켜 다음 세대로 이어갈 때 비로소 완성된다고 생각한다.”
-사격을 국민 스포츠로 만들기 위한 복안은.
“사격은 아직 많은 국민에게 ‘엘리트 선수들만의 종목’으로 인식된다. 유년기부터 사격을 직접 접하고 즐길 수 있는 환경이 마련돼야 한다. 사격에서 재미와 적성을 찾은 뒤 선수 생활에 도전하는 새싹들이 계속 나와야 한다. 다른 종목은 선수 수급에 어려움을 겪고 있다. 사격은 지난 올림픽을 계기로 신규 선수 등록이 우상향 곡선을 그리고 있는데, 이 기회를 잡아야 한다.
수도권의 엘리트 선수들은 마땅한 시설이 없어 지방까지 내려가 훈련하는 상황이다. 당연히 훈련 횟수가 줄어들 수밖에 없다. 사격계 숙원 사업인 수도권 종합사격장 건립에 공을 들이는 이유다. 기존 사격장의 현대화도 필요하다. 아울러 스타 선수들이 가진 대중적 인기를 종목 저변 확대로 연결하는 것도 중요한 과제라고 생각한다. 국민 누구나 사격을 즐길 수 있는 환경을 만드는 것이 궁극적인 목표다.”
-연맹 첫 공식 후원사 확보의 의미는.
“연맹이 1955년 창립된 이후 70년 동안 공식 후원사 없이 운영돼 왔다는 사실을 알고 처음에는 솔직히 놀랐다. 지난해 12월 NH농협은행이 연맹 최초의 공식 후원사로 나선 것은 한국 사격계의 중요한 전환점이었다. 민간 기업이 사격이라는 종목의 가치를 인정하기 시작했다는 신호라고 생각한다. 업무 협약을 통해 참가비 없이 운영되는 전국사격대회도 새롭게 창설됐다. 선수들의 경제적 부담을 줄이고 저변을 넓히는 데 실질적인 기여를 할 것으로 본다. 더 많은 기업들이 사격 발전을 위해 뛰어드는 계기가 되길 바란다.”
-다가올 국제대회에서의 목표는.
“오는 9월 열리는 아이치·나고야아시안게임이 가장 가까운 국제대회다. 선수들이 최상의 컨디션으로 대회에 임할 수 있도록 연맹 차원의 지원을 아끼지 않겠다. 아시안게임이 끝나면 내년 대구 세계사격선수권대회, 2028 LA올림픽 등 빅 이벤트가 이어진다. 선수들이 중장기적으로 성장할 수 있는 토대를 만들어야 한다. 한국 사격의 전체적인 발전을 위해 국제무대에서의 영향력이나 행정 역량도 동시에 키워야 하는 시점이 됐다고 본다.”
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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