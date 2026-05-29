“전염병 터지면 가족 생이별이지만… 먹거리 불안 줄여 뿌듯”

[K직장인리포트] 청주가축질병방역센터 가축방역관

청주가축질병방역센터 홍모(맨 왼쪽) 주무관과 진모(가운데) 팀장이 지난 15일 겹겹이 소독한 일회용 방역복을 입고 오리 농가를 둘러보며 농장주와 대화하고 있다.

방역의 최전선에 서는 이들



게티이미지뱅크

“아내가 ‘왜 방역관 했냐’고 원망도 했죠”



올해 목표는 ‘청정 지역’ 사수



청주가축질병방역센터에 상장이 진열된 모습. 청주가축질병방역센터는 2022년부터 4년 연속 방역대책 추진 우수·최우수 평가 부서로 선정됐다.