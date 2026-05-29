“전염병 터지면 가족 생이별이지만… 먹거리 불안 줄여 뿌듯”

청주가축질병방역센터. 이곳의 수의사들은 동물병원에서와 달리 ‘흰 가운’을 입지 않는다. 이들이 입는 옷은 ‘흰 방역복’이다. 한여름에도 땀과 세균을 막아내는 일회용 방역복을 갑옷처럼 입고 현장으로 나가곤 한다. 가축전염병이 발생할 때면 가족과 생이별은 물론, 뜬눈으로 밤을 지새우는 일이 다반사인 이들은 ‘가축방역관’이다.
지난 15일 오전 가축방역관인 홍모(45) 주무관과 진모(45) 팀장은 이날 방문할 농가와 관련해 짧은 회의를 마친 뒤 익숙하게 팔토시와 모자, 선크림을 챙겨 센터를 나섰다. 차량으로 약 20분간 이동하자 외진 왕복 2차선 도로 한쪽에 커다란 비닐하우스 5개 동이 등장했다. 그 앞에는 ‘방역상 출입을 금한다’는 푯말이 붙은 철제 바리케이드가 접근을 막고 있었다.
홍 주무관과 진 팀장은 갓길에 차를 세우고 트렁크에서 새하얀 일회용 방역복을 꺼내 옷 위에 껴입었다. 농장을 방문할 때마다 새 방역복을 입어야 한다. 축사에 도착하기 전 몸에 소독액을 뿌렸지만, 옷에 남아 있을 수 있는 바이러스 유출을 최소화하기 위해서다. 이날 체감 온도는 28도. 방역복을 입은 지 3분 만에 홍 주무관의 관자놀이에는 송글송글 땀이 맺혔다.
방역의 최전선에 서는 이들
가축방역관은 조류인플루엔자(AI)·아프리카돼지열병(ASF)·구제역(FMD) 등 가축전염병 확산을 차단하는 국가·지방자치단체 소속 수의직 공무원이다. 수의사 면허를 소지한 사람들이 7급으로 채용된다. 전문성을 토대로 지방정부와 협력해 지역 내 농장의 방역 상태를 현장 점검하는 업무를 한다. 농장에 가축을 새로 들이는 가축 입식 승인 업무도 한다. 가축전염병을 막겠다는 사명감을 가진 사람부터, 동물병원이라는 ‘자영업’보다는 공무원이 주는 안정감에 매력을 느껴 가축방역관에 지원한 이도 있다.
이날 축사를 방문한 두 사람의 업무는 70대 농장주 장모씨가 이달 말 새끼오리를 들여오는 것을 승인하기 전 바이러스가 침투할 만한 요소는 없는지 방역 상태를 점검하고 승인하는 것이다.
진 팀장은 소독 발판을 밟고 농장 안으로 들어가는 지점인 ‘청결구역’부터 농장 반대편 끝까지 꼼꼼히 둘러보길 반복했다. 그리고선 천막에 작게 구멍이 뚫려 햇볕이 미세하게 새어 들어오는 부분까지 집어냈다. 그는 장씨에게 “구멍을 어떻게 해서든 막아야 한다”고 거듭 강조했다. 장씨는 “이 정도면 문제가 없지 않느냐”며 고개를 갸웃거렸지만, 단호한 진 팀장에 이내 “알겠다”며 수긍했다. 진 팀장은 “아주 작은 구멍이나 틈이라도 쥐나 철새 똥이 농장 안으로 들어와 전염병이 돌 수 있다”고 했다.
농장주와 농장을 점검하는 과정에서 실랑이가 생기는 일도 자주 있다고 한다. 방역을 위해 시설을 보완하라는 이들의 지침을 듣지 않거나, ‘왜 이렇게 깐깐하게 보느냐’고 불만을 표하는 경우가 있어서다. 홍 주무관은 “본인들 농장에서 전염병이 발생하지 않을 거라고 생각하시는 분들이 아직도 있다”며 “저희는 농장주들을 설득해서 승인이 날 수 있게 도와주는 역할”이라고 설명했다.
강렬한 햇볕 아래서 1시간 가까이 오리농장을 둘러본 이들은 곧바로 충북 증평군의 한 산란계 농장으로 넘어갔다. 최근 AI가 발생해 닭들을 가축처분했다. 빈 농장 옆에 2m는 돼 보이는 파란 수조 통이 철제 펜스로 둘린 채 땅에 절반 정도 묻혀 있었다. 사체들을 담은 통이다. 진 팀장은 함께 온 증평군 관계자들에게 매몰이 철저히 돼 있는지, 지침상 보완해야 할 점이 무엇인지 한참을 설명했다.
“아내가 ‘왜 방역관 했냐’고 원망도 했죠”
이들은 막상 입사하고 보니 공무원으로서 장점이라 생각했던 ‘예측 가능한 일상’이 없는 편에 가깝다고 입을 모았다. 특히 바이러스가 생존하기 좋은 시기인 동절기(10~4월)에는 ‘가축전염병 특별방역대책기간’이 선포되는데, 이 기간에 방역관은 사실상 가족과 생이별해야 한다.
가정을 원치 않게 내팽개쳐야 하는 상황 때문에 가족들도 힘들어하는 시기가 있었다. 홍 주무관은 아내로부터 ‘왜 방역관을 한다고 했느냐’며 원망을 들은 적도 있었다. 그는 지난해 아내와 어린 자녀를 두고 2주 가까이 전염병이 잦아들 때까지 날밤을 새우는 날도 허다했다. 홍 주무관은 “잠도 못 자고 계속 일해야 하니 가족들이 걱정도 많이 했다”며 “이제는 다들 해탈한 거 같다”고 말했다.
진 팀장도 2019년 ASF 발생 당시 의정부에 있는 현장상황실에 살다시피 했다. 8박을 모텔에 전전하다 드디어 귀가했는데, 이번엔 원인 모를 피부병이 그를 괴롭혔다. 대학병원에 다니고 병가를 내가며 꼬박 한 달을 앓고서야 겨우 호전됐다. 진 팀장은 “지금 시기는 하루 일정이 그나마 규칙적인 편”이라며 “특별방역대책기간만 되면 잠도 제대로 못 자고 스트레스를 받아 질병을 달고 산다”고 했다.
전문 인력이 태부족하다는 점도 이들의 격무를 더한다. 홍 주무관과 진 팀장처럼 전국 10개 가축질병방역센터에서 방역 업무를 하는 수의직 공무원은 지난달 기준 40명이다. 이들 수가 급격히 줄고 있는 것은 아니지만, 그렇다고 더 충원도 안 되는 상황이다. 그러는 동안 가축 감염병은 지속해서 발생하고 있다. 2023년 동절기 3대 가축전염병(ASF·AI·FMD) 발생 건수는 65건이었다. 2024년 39건으로 주는듯 싶었지만 지난해 다시 83건으로 늘었다.
지방정부 상황도 심각하다. 지방정부에도 방역팀에 수의직이 한 명씩 있어야 하지만, 충원이 안 돼 전문성이 떨어지는 일반 공무원이 배치되는 경우도 적잖다. 진 팀장은 “누군가는 일을 해야 하니 일반 행정직이나 농업직이 방역 부서에 오는 경우도 부지기수”라며 “방역 업무, 민원 처리 등으로 업무 강도까지 세서 방역과에 발령받으면 해당 공무원에 ‘너 좌천됐다’는 자조적 농담도 오간다”고 전했다.
올해 목표는 ‘청정 지역’ 사수
고강도 업무에 넌덜머리가 난다면서도 이들은 사명감이 오늘과 앞으로를 기꺼이 버텨낼 힘을 준다고 말한다. 다행히 가시적인 성과도 따르는 중이다. 올해 들어 지금까지 충북은 육지 지역 중 ASF가 발생하지 않은 유일한 ‘청정 지역’이다.
이들은 올해도 이 ‘훈장’을 계속 가져가고 싶은 마음이다. 홍 주무관은 “올해도 우리 목표는 충북 지역에 가축전염병이 한 건도 발생하지 않는 것”이라며 “저희가 덜 자고 더 부지런히 움직여 전염병이 줄어들면 사람들 먹거리 불안도 줄어들 수 있다는 생각에 뿌듯하다. 그거 하나로 일한다”고 말하며 눈을 반짝였다.
청주·증평=글·사진 김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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