‘남태령’ 김현지 감독 “작은 김장하들이 거기 잔뜩 있었다”
[And 문화]
‘어른 김장하’ 만든 김 감독 신작 다큐
12·3 직후 트랙터 시위 ‘남태령 대첩’
28시간의 뜨거운 연대 촘촘히 기록
“작은 김장하들이 여기 잔뜩 있구나. 남태령 보며 그런 생각했어요.”
전작 ‘어른 김장하’를 만들 때만 해도 김현지 감독은 한 명의 ‘좋은 어른’에게 세상의 돌봄을 떠넘기고 있는 건 아닐까 불안했다고 했다. “돌보다는 쌀이 더 많다. 결국 세상은 가장 보통의 사람들이 지탱하는 것 아니겠느냐”는 선생의 말을 들으면서도 마음 한 켠에서는 냉소주의가 고개를 들었다.
하지만 1년 중 밤이 가장 깊고 길다는 2024년의 동짓날, 남태령 고개에서 그는 보았다. 이름도 얼굴도 모르는 이들이 서로의 밤을 밝히려고 모여드는 풍경을. 지난 20일 개봉한 ‘남태령’은 12·3 비상계엄의 후폭풍 속 남태령에서 벌어진 28시간의 고립과 연대를 촘촘히 기록한 다큐멘터리 영화다. 최근 서울 영등포구 한 카페에서 김 감독을 만나 그 뜨거웠던 겨울밤을 복기했다.
“처음부터 영화를 만들 생각은 아니었어요. 경남MBC에서 PD로 일하고 있는 터라 전봉준 투쟁단이 진주에서 출발할 때부터 취재 중이었는데, 남태령에 발이 묶인 투쟁단 소식을 접하고 빈정이 상했어요. 우리 지역 농민들은 왜 서울에 못 들어가?”
2024년 12월 21일 전국농민회총연맹 소속 트랙터 17대가 서울 서초구 남태령 고개 앞에서 멈춰 섰다. 경남 진주와 전남 무안에서 출발해 며칠을 달려 왔지만 서울로 향하는 마지막 길목에서 경찰 차벽이 이들을 가로막았다. 체감온도 영하 20도의 한파 속 농민들이 고립된 그때, 한 청년 농민이 엑스(옛 트위터)에 영상과 함께 짧은 메시지를 남겼다. “남태령으로 모여 달라”고.
아이돌 응원봉을 든 2030 여성들과 퇴근길 시민들, 이름 모를 청년들이 하나둘 남태령으로 향했다. 누군가는 난방 버스를 대절했고, 누군가는 배달 음식을 선결제했다. 택시기사들은 지하철역에서부터 현장까지 무료로 사람들을 실어 날랐다. 차가운 아스팔트 위에서는 민중가요와 K팝이 뒤섞여 흘러나오는 풍경, 현실의 미장센이 영화적 상상력을 압도했다.
이 다큐의 덕목은 놀랍게도 유머다. 김 감독은 ‘남태령 대첩’을 둘러싼 인터넷 언어와 농담, 밈과 속보들을 잔뜩 길어 올렸다. 세대와 젠더, 계급을 가로질러 우연히 연결된 사람들은 거창한 구호보다도 농담을 주고받으며 두려움과 무력감을 풀었다.
김 감독은 그 활자의 주인공들을 직접 찾아 나섰다. 전봉준 투쟁단 참여를 독려했던 ‘향연’, 언론 보도를 밤새 교차 검증하며 속보를 올리던 ‘에스텔 뉴스 계정’, 귀여운 인형 마스크를 쓰고 등장한 ‘내향인 깃발 기수’ 등이 흔쾌히 카메라 앞에 섰다.
전주환 전국농민회 부경연맹 사무처장이 “마치 태어나 처음 발음해 보는 사람처럼” 조심스럽게 ‘페미니즘’이라는 단어를 꺼내는 순간에는 웃음이 터진다. “낯선 언어를 더듬더듬 입에 올리는 그 장면이 저는 너무 좋았어요. 사실 2030세대도 농민 의제를 잘 모르잖아요. 서로 완벽히 동의해서 모인 게 아니라 ‘너도 그런 어려움이 있었구나’ ‘당신 얘기를 한번 들어보겠다’는 마음으로 연결된 거죠.”
28시간의 대치 끝에 경찰 차벽이 철수하고 트랙터들이 한남동 대통령 관저 앞까지 진입하면서 남태령 투쟁은 일단 승리로 끝났다. 영화는 거기서 멈추지 않는다. 남태령에서 만난 동지들은 이후 여러 투쟁과 축제 현장에 함께했다. ‘남태령 아스팔트 동지회’는 당시의 발언과 기록을 아카이빙하며 연대를 이어가고 있다.
5·18 시민군 출신 임영희 작가는 “지금까지의 민주주의가 광주였다면 이제는 남태령식 민주주의를 해 보라”며 청년들에게 시대의 바통을 건넸다고 한다. 김 감독은 “그 말이 꼭 광주가 남태령에게 먼저 악수를 청하는 것처럼 느껴졌다”고 회상했다.
‘남태령’은 제27회 전주국제영화제 폐막작으로 상영돼 뜨거운 박수갈채를 받았다. 김 감독은 첫 상영 당시를 잘 설명하고 싶어했다. “출연자들이 무대에 올라 ‘감사합니다’ 외쳤는데 객석에서 바로 ‘투쟁!’이 돌아왔어요. 그 순간까지도 영화 같다는 생각이 들었어요.”
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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