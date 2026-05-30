이귀란 피아노 독주회, 윤수정 피아노 독주회
[And 방송·문화]
피아니스트 이귀란이 6월 10일 서울 영등포구 영산아트홀에서 독주회(왼쪽 포스터)를 연다. 이귀란은 이화여대 학부와 대학원을 거쳐 미국 이스트만 음대 석사와 박사를 마쳤으며, 영국왕립음악원연합의 3단계 티칭 디플로마 중 2단계인 LRSM을 취득했다. 뉴질랜드의 아담 국제 첼로 콩쿠르와 아카로아 음악 페스티벌 등의 공식 반주자로 활약했다. 2005년 귀국 독주회를 시작으로 국내에서 독주, 협연 등 다양한 무대에 섰다. 현재 클래식 음악 교육·기획 단체 케이엘뮤직센터의 대표이자 가톨릭대 겸임교수로 활동하고 있다. ‘프렐류드’(전주곡)란 제목의 이번 독주회에서는 바흐의 ‘평균율’ 1권 중 프렐류드 1번, 쇼팽의 ‘24개 프렐류드’, 라벨의 ‘쿠프랭의 무덤’, 카푸스틴의 프렐류드 9번 Op.53 등을 연주한다. 문의 영산아트홀(02-6181-5260)
피아니스트 윤수정의 독주회(오른쪽)가 6월 15일 영산아트홀에서 열린다. 서울대를 거쳐 독일 베를린 국립음대 석사와 트로싱엔 국립음대 최고연주자과정을 졸업했다. 다수의 콩쿠르에서 입상하고 독일을 중심으로 활동하다 귀국한 윤수정은 후학을 양성하는 한편 독주, 실내악, 협연 등 활발하게 활동했다. 최근엔 아시아 퍼시픽 피아니스트 협회 주관 국제 피아노 페스티벌의 교수진으로 참여했다. 이번 독주회는 ‘문학과 음악’이란 주제 아래 슈베르트와 리스트의 작품을 중심으로 프로그램을 구성했다. 리스트 편곡 슈베르트의 ‘아름다운 물레방앗간 아가씨’ S.565, 슈베르트의 피아노 소나타 14번 D.784, 리스트의 ‘페트라르카의 소네트’ 104번과 123번 그리고 단테 소나타를 연주한다. 문의 영산아트홀(02-6181-5260)
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