시사 전체기사 [포토] 이른 더위에 수박 인기 입력:2026-05-28 00:21 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울의 한 대형마트에 27일 수박이 진열돼 있다. 고물가에 이른 폭염까지 겹치며 여름철 대표 과일 수박 가격이 지난해 같은 기간에 비해 크게 올랐다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 BTS 공연 숙박비 논란에…李 “숙박업체 명단 공개했으면” 2 “나무호 타격 비행체, 이란 누르 대함미사일 추정” 3 정부 “나무호 타격한 비행체, 이란산 대함 미사일 가능성” 4 박근혜, 부울경 강행군… 韓 “이길 후보 나뿐” 5 이판사판… 여지없이 막판 묻지마 네거티브전 해당분야별 기사 더보기 1 “中 창신메모리 상장이 코스피 발목 잡을 수도” 2 ‘탱크데이’ 논란, 스타벅스 ‘콜옵션’ 우려… “수천억 손실 가능” 3 “‘e편한세상’ 대신 ‘아크로’ 달라” 시작… 파국 치닫는 1조 성남 상대원 재개발 4 스벅, 쏟아지는 비판에 ‘백기’… 내달부터 선불카드 전액 환불 5 ‘우리도 삼전처럼’ 파업 불씨 확산… 카카오 2차 조정 결렬 해당분야별 기사 더보기 1 총파업 카드 빼들고 내 몫만 노골적 요구 2 제주항공, ‘파손 캐리어’ 승객서명 위조 논란 3 ‘서소문 사고가 호재?’…시민단체, 정원오·정청래 고발 4 LG전자 마곡업무센터서 칼부림 2명 중상…용의자 자수 5 서소문 고가차도 철거 도중 붕괴…3명 사망·3명 부상 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 이란 국영TV “미군 철수·호르무즈 정상화 초안 확보” 2 태안 앞바다서 붙잡힌 중국인, 반체제 인사 둥광핑이었다 3 '유명학자 해임·강등' 中연구부정 스캔들 일파만파 4 “에볼라 유행은 거짓말” 전염병보다 빠른 음모론 5 야쿠자가 마일리지 쌓은 죄… 폭력단 흔드는 ‘약관의 덫’[이세계도쿄] 해당분야별 기사 더보기 1 김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사” 2 ‘딸 폭행’ 아베 감독… 결국 눈물의 사퇴 3 숨은 더 차고 공은 더 빠르다…고지대와 싸우는 홍명보호 4 “아내가 부른 10만원 대리기사, 7억짜리 ‘한국오픈 신화’ 됐다”…양지호, 한국오픈 사상 최초 ‘예선 통과자 우승’ 대기록 5 우승했지만… 눈길도 안주고 떠난 北내고향 축구단 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 김별, 빈 국립발레단 입단… 인스타그램이 일등공신 3 “교회 어디 갈까” 막막했던 개발자…작은 교회와 성도 잇다 4 한국춤평론가회, ‘신무용 100년’ 조명 세미나 개최 5 초여름 밤하늘 화려한 초록 군무 ‘은하수 향연’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 이판사판… 여지없이 막판 묻지마 네거티브전 “나무호 타격 비행체, 이란 누르 대함미사일 추정” “더 많이 안아줄 걸…” 생후 9개월 소민이의 마지막 나눔[아살세] BTS 공연 숙박비 논란에…李 “숙박업체 명단 공개했으면” 배수관 공사 중 토사 무너져 1명 사망…경찰 수사 착수 전국 돌며 ‘보복 대행’ 20대 구속 송치…퀵서비스 위장 LG전자 마곡업무센터서 칼부림 2명 중상…용의자 자수 ‘탱크데이’ 여파…스벅 매출 일주일 새 84억 급감 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요