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[포토] 이른 더위에 수박 인기

입력:2026-05-28 00:21
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서울의 한 대형마트에 27일 수박이 진열돼 있다. 고물가에 이른 폭염까지 겹치며 여름철 대표 과일 수박 가격이 지난해 같은 기간에 비해 크게 올랐다. 연합뉴스

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